Belinda sigue en España como parte de sus proyectos de trabajo. Fue allá, en la Madre Patria que fue entrevistada por la revista Glamour para conocer cuáles son sus trucos de belleza. Fue así que la mexicana desveló parte de su rutina de cuidado de la piel con la publicación ibérica.

Poseedora de una belleza cautivadora, la también actriz reveló qué productos no pueden faltar en su neceser, como un hidratante para los ojos. Se trata de un producto frío en presentación de roll on que aplica justo en la zona donde aparecen las ojeras antes del maquillaje y a lo largo del día, que le ayuda a desinflamar los ojos. "Yo que amanezco hinchada, me ayuda a desinflamar", comentó.

Otro de sus secretos es un producto del que ya hemos hablado aquí en YoSoiTú, que es el rodillo de jade. "Lo aplicó todas las mañanas antes de mi maquillaje. Tienes que masajear por cinco minutos; no pueden ser solo 30 segundos porque no pasaría nada. Lo pasas por toda la cara, te drena, te desinflama y te deja muy bien el rostro", explicó la cantante.

RODILLO DE JADE, TU ALIADO FACIAL CONTRA EL ENVEJECIMIENTO





Como buena mujer precavida, reconoció que el sol es dañino, por lo que no sale de casa sin haberse aplicado su protector solar.

Otro de sus secretos que reveló fue que no sale sin su bruma para refrescar la piel, sobre todo cuando está en la calle gran parte del día. "Si solo pudiera elegir un producto sería definitivamente la bruma hidratante, porque puedes ir activando tu maquillaje para que siempre esté brilloso y la piel luzca bonita e hidratada. Me ayuda a despertar, siento que revivo", platicó.

Belinda comentó que actualmente de todas las tendencias de maquillaje que están disponibles, la que más le atrae es la que da la apariencia de tener el rostro desnudo y húmedo, por ello, para que su rostro tenga ese efecto se apoya de un bálsamo, "lo aplico sobre toda la cara porque no me gusta usar base de maquillaje", reveló, pues le gusta el efecto que tiene al contacto con su piel, dándole un efecto mojado sobre su rostro. "No puedo vivir sin él. Se lo recomiendo a las chicas que quieren un look húmedo en su piel".

"No me gusta que me pongan base, siempre que me van a maquillar les digo que solo me apliquen los correctores, pero ahora que encontré el bálsamo labial me gusta también usarlo para darle ese efecto luminoso y brilloso; es como un acabado que luce increíble en la playa o en la noche", recomienda.

En temas de corrector, se confiesa fiel de este producto que utiliza permanentemente porque tiene ojeras, que son más notarias por su tono de piel tan clara. También reveló que lo aplica sobre la línea de la nariz y en el área de los pliegues nasolabiales, pues suele amanecer con la piel irritada y rojiza. "Nunca es suficiente corrector".

"Entre más pase el tiempo, creo que me gusta menos maquillaje porque siento que menos, es más. Por ejemplo, si llevo los ojos muy cargados creo que la boca tiene que ser en tonos nude. Y si tengo una boca exagerada de un color muy fuerte, los ojos deben ir más naturales. La idea es encontrar el equilibrio, para que no sea ´too much´", recomienda la interprete.

En cuanto al blush, prefiere las versiones líquidas, que son ligeramente cremosas y no las secas que vienen en polvo, ya que dice, se distribuyen mejor y se ven más naturales, que te dan un efecto bronceado, "es como un beso del sol", comparte.

Como no usa base, se apoya de otros cosméticos para hidratar y emparejar la piel, que es con ayuda de un iluminador, que le gusta por el efecto mojado que le da a la piel.

En cuanto a las cejas, le gusta llevarlas largas y despeinadas y para conseguir ese efecto se apoya de un cepillo. "Me despeino las cejas desde hace mucho tiempo, muchos años. Sé que ahora estás más de moda, pero tengo que decirlo, yo lo llevo desde hace mucho tiempo", explicó.

Para sus ojos, aunque prefiere un look natural, sí confesó aplicar mucha máscara de pestaña para conseguir una mirada más atractiva y reveló no ser partidaria de las pestañas postizas, salvo algunas ocasiones que tenga que ver con proyectos de trabajo.

En cuanto a sus labios, aplica un lápiz delineador del mismo tono que su boca para conseguir que se enmarquen más y luzcan más llamativos y remata con un gloss al tono de su piel, para lucir siempre natural y siguiendo con el efecto húmedo que tanto le gusta.

Para finaliza, Belinda comentó que el maquillaje le ayuda a sentirse bien y confesó que le encanta maquillarse para sentirse bien con ella misma.