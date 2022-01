Atrévete a lucir un maquillaje natural sin usar delineador

No sabemos si fue la pandemia o realmente estaba destinado que el maquillaje natural sería el que marcaría la pauta sobre temas de belleza. Lo que sí es que muchas mujeres han recibido con gusto esta tendencia, impulsado por el movimiento de amor propio, que promueve la aceptación personal, así como el respeto y tolerancia a las diferencias entre las personas.

Es así como esta tendencia natural se coloca como el máximo estandarte en temas cosméticos, que sigue la regla de moda de: "menos, es más", con la que se busca usar lo más básico de tu neceser, con la intención de potencializar tus rasgos con los productos más elementales que tienes y dejar atrás el hábito de aplicar capas y capas de maquillaje.

Ahora es turno de llevar la piel desnuda, o casi desnuda, como muchas famosas que ya lo aplican desde tiempo atrás, tal es el caso de Alicia Keys, una de las promotoras de este movimiento conocido como makeup-free look. Ella fue de las primeras que lo anunció y lo ha cumplido al pie de la letra, como en la foto de portada de su disco Here (lanzado en 2016), cuando cantó en la final de la Champions League, en portadas de revistas y demás apariciones públicas, como alfombras rojas, presentaciones y conciertos, en todo momento luciendo al natural.

Aunque para muchas llevarlo a cabo al pie de la letra les cueste trabajo, por lo (mal) acostumbradas que puedan estar a él, se puede llegar al objetivo intentando por optar por un maquillaje ligero y sutil, en lugar de no usar absolutamente nada.

Un primer paso es decirle adiós a la base de maquillaje. Si sigues una rutina de cuidado de belleza no tienes de qué preocuparte, pues a estas alturas tu piel debe estar hidratada y gozar de buena salud y aspecto. Es aquí donde debes poner énfasis en los productos que aplicas directamente en tu piel, como tu crema hidratante, que humecte y se absorba correctamente, y no que te produzca grasa y brille, pero por los motivos incorrectos. No olvides tu protector solar, bien distribuido por el cuello y pecho.

Foto Pexels

Un producto que puedes aplicar de manera muy sutil puede ser el corrector. De acuerdo con algunos maquillistas, debes distribuirlo de manera uniforme a través de ligeros golpecitos o toques con tu yema del dedo, poniendo énfasis en el párpado de abajo, que es donde se marcan las terribles ojeras. No es necesario usar demasiado producto. Con poco puedes ocultar la tonalidad oscura que se marque hasta unificar el color.

Foto Pexels

Lo que buscamos es destacar los ojos sin la necesidad de aplicar delineador, entonces es momento que te esmeres con las sombras. Recuerda que estamos buscando un look natural, por lo que debe inclinarte por tonos rosados, marrones y grises. Para ellos deberás aplicarlo por el sitio donde estás acostumbrada a usar el delineador, es decir, el contorno de los ojos y difuminarlo, en especial en la cuenca y el párpado superior, evitando que se marquen cortes o divisiones. Para ello, apóyate de con tus brochas para que se vea muy natural y sutil.

Para que los ojos llamen la atención, no podemos olvidar el rizado de pestañas. Se vale. Procura que queden todas bien elevadas y con buena altura y curvatura para darle mayor apertura a tu mirada, en especial en la zona de las comisuras, que son los extremos. El toque final lo dará tu máscara de pestaña. Aplica lo necesario, no satures tu ojo. Sabemos que no estamos apoyándonos del delineador, que ayuda mucho a realzar los ojos, pero podremos conseguir el mismo efecto si aplicamos correctamente la máscara. Recuerda que se trata de un look natural.

Una de las tendencias que ha imperado en los últimos años es la de las cejas pobladas de aspecto natural. Al puro estilo de la pintora Frida Kahlo, las cejas gruesas están de super moda y podrás seguirle sacando partido a tus ojos y a tu mirada si las peinas correctamente. Además, si llegas a tener algún huequito, puedes apoyarte de un lápiz de punta fina para rellenar esos espacios, siguiendo la línea y forma del resto de tus vellos, con la finalidad de emparejar la zona, siguiendo el estilo de pelo por pelo, para conseguir un perfilado super natural.

Para completar tu maquillaje, es momento de darle atención a los labios. Aquí tienes dos opciones, resaltarlos con la ayuda de un labial de color intenso, como un rojo pasión o naranja, o seguir en la misma línea que el resto de tu make up. Si es así, entonces puedes apoyarte de un gloss, que sólo dé brillo a tu boca o aplicar un labial en tonos nude para darle continuidad al maquillaje natural.

Foto Pexels