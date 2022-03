¡Atención, hombres! También es hora de mover la cadera con el twerk

Así como Shakira visibilizó el belly dance, con sus movimientos de vientre y contoneo de cadera, es Miley Cyrus la responsable de traer de vuelta el twerking. Para dejarte un poco de contexto, la cantante se presentó en 2013 en los MTV Video Music Awards junto a Robin Thicke y juntos ofrecieron un performance donde interpretaron sus éxitos We Can't Stop, Blurred Lines y Give It 2 U. Durante el show, ella decidió bailarle provocativamente al cantante, lo que fue considerado el momento más polémico de la noche.

Desde entonces, Miley dejó atrás la imagen inocente que había transmitido por años con su personaje de Hanna Montana, y dio paso a su nueva vida adulta, muy sexualizada, pero adulta.

A partir de eso momento el público comenzó a imitar los sensuales pasos de Miley, convirtiendo al twerking en el baile de moda.

Un baile para todos

Para el artista de origen cubano Kenny Álvarez el twerk es un baile que no tiene género. "Que lo hagan las mujeres no significa exclusivo para ellas, todo baile puede ser adaptable para hombres y para mujeres", explica el bailarín y modelo a través de su perfil de YouTube.

El secreto del twerk no es más que el movimiento de pelvis, que se hace en distintas direcciones. Digamos, que es el movimiento básico para comenzar. Tomando el ritmo de dicho movimiento, con su respectiva práctica, es como se inicia en esa disciplina. Ya después se van integrando más pasos.

Un buen inicio es el que sugiere Kenny, de llevar la cadera en cuatro direcciones. "Vamos a flexionar ligeramente las rodillas y vamos a imaginar que como un reloj marcamos las 3, las 6, las 9 y las 12", es decir, llevar la cadera a la derecha, luego atrás, siguiendo a la izquierda y, por último, al frente.

La idea es mover la pelvis y llevarla a las distintas direcciones. Una gran ayuda es siempre tener las manos en la cadera.

Conforme se va desarrollando la habilidad del movimiento de cadera, se van integrando más movimientos que involucren al l trasero, que es otro de los protagonistas para este baile.

Otro paso básico que involucra las nalgas es inclinar el cuerpo hacia adelante y colocar las manos sobre las rodillas. La idea de la postura es arquear la espalda y sacar los glúteos hacia afuera sacudiendo la cadera permanentemente.

Una variación, para los más habilidosos o con más práctica es bajar las manos hasta el suelo y agitar la pelvis y las nalgas siguiendo el movimiento anterior.

Todos ganan

Además del baile y la diversión, con el twerk se fortalecen las piernas y pantorrillas, ya que los pasos en general se realizan de pie, cuclillas y sobre las rodillas. El abdomen y el trasero, por supuesto que también se benefician, ya que durante una sesión se practican movimientos de trasero permanentemente, como "shake (sacudidas), wine (círculos), booty clap (palmadas), jiggle (sacudidas laterales), bubble (simular burbujas) popping (elevaciones) o bounce (rebotes)", explica la escuela de baile de Barcelona, Dance Emotion.

La coordinación también se pone a prueba cuando se mueve el pecho, la cadera y glúteos. Por tratarse de un entrenamiento aeróbico, el sistema cardiovascular se ve favorecido, mejorando la circulación y el estado del corazón. Además, tiene un impacto positivo a nivel cardiovascular, respiratorio, metabólico, óseo y muscular.

En redes sociales, como TikTok e Instagram, son cada vez más hombres los que comparten videos sobre sus movimientos de cadera a través de twerk. Incluso se ha creado una comunidad de baile a través del hashtag #twerkboy

Orígenes

De acuerdo con historiadores, el twerk tiene su origen en las culturas africanas. El baile, explican, se extendió a diferentes regiones a causa de la esclavitud a la que fueron sometidas las comunidades negras. Fue así como esta danza hizo su arribo a distintos países, como Estados Unidos y algunos más de América Latina.

En Nueva York se tiene registro que el twerk africano se combinó con algunas coreografías irlandesas —recordemos que una gran comunidad de irlandeses se asentó en esta ciudad, como parte de una inmigración masiva a finales del siglo XIX—.

Para la década de los 90, con el surgimiento del hip hop, fue que se retomó el twerk cuando se organizaban competencias callejeras de baile.