5 peinados que merecen un Oscar

Cuando hablamos de moda en los Oscar, generalmente nos referimos a los vestidos, joyas y accesorios de las estrellas, pero, imagina cómo se vería un atuendo impresionante con el pelo equivocado, ciertamente su brillo se apagaría considerablemente.

La verdad es que le hemos dado menos importancia de la que merecen a los beauty looks que han desfilado por la madre de todas las alfombras rojas, la de los Oscar. Y, sin duda, hemos visto algunos peinados legendarios que viven en nuestra memoria. Después de todo, las estrellas no se pasan todo el día arreglándose para este evento solo porque sí, el impacto que causen o no, depende de todo el conjunto, solo éste dictará quien aparece en las listas de mejor vestidas y mejor arregladas el lunes siguiente a la ceremonia de entrega de premios de la Academia.

Aquí, un recuento de cinco peinados inolvidables del Oscar.

MICHELLE WILLIAMS, 2006

Esa noche, Michelle Williams hizo muchas cosas bien, combinó un vestido de un color único y muy recordable con sexies labios rojos-rojos, pero esta coordinación no hubiera tenido el mismo impacto sin el chongo 'desbaratado' y los bangs perfectamente acomodados que le dieron el marco perfecto a un hermoso rostro.

¡Sin duda un look de 10!

JENNIFER ANISTON, 2013

Podría alegarse que Jennifer Aniston no hace nada especial con su pelo para los Oscar, pero es que ¡su peinado es icónico! Hay que recordar que "el corte de Rachel", su personaje en "Friends", fue uno de los más pedidos, si no el que más, a todo lo largo de los 90. Dicho lo cual, lo mejor que puede hacer para una noche tan especial como ésta, es lucir aquello que ha hecho a su look legendario: su estilo californiano de beach waves y rayos dorados ¡como recién llegada de Malibu!

ANGELINA JOLIE, 2012

De lo que más se habló esa noche fue de la pierna, pero lo cierto es que la famosa pose de Angelina Jolie, solo distrajo la atención de uno de sus beauty looks más logrados. Al maquillaje perfecto hay que sumar el pelo de ondas sueltas y mucho volumen inspirado en Brigitte Bardot en los 60, con un tono más claro de castaño que el que en ella es habitual y que ayudó a destacar el increíble tono de su piel y sus ojos verdes. ¡Bravo, signora!

LUPITA NYONG'O, 2014

Se ha dicho hasta el cansancio que Lupita Nyong'o parecía una princesa de cuento de hadas esa noche ¡pero es que en realidad así fue! Su hermoso vestido azul celeste de Prada fue perfectamente accesorizado por su estilista Micaela Erlanger con una delgada tiara de brillantes de Fred Leighton y el pelo en un semirecogido. que dejaba ver sus deslumbrantes aretes, también de brillantes.

Fue una perfecta Cenicienta-en-la noche-del-baile.

(FOTO TOMADA DE FLICKR)

JENNIFER LOPEZ, 2015

Otra Jennifer cuyo pelo también es ícono, pero que lo peina de mil maneras diferentes. Una de las que sale mejor es la cola de caballo para "niñas grandes". El estilo que ella lleva es muy restirado y bien peinado al frente, y muy alta atrás, con volumen.

Fue el complemento perfecto a uno de los vestidos más hermosos que ha lucido en la ceremonia de entrega de premios de los Oscar, un sueño en nude creado por el diseñador libanés Elie Saab.