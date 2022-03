Volcanes, cascadas y más: vive una aventura de bosque cerca de CDMX

Después de tantos meses de confinamiento una escapada fuera de la ciudad no suena nada mal, ya se antoja respirar aire fresco y que mejor que rodeados de naturaleza. Cerca de la Ciudad de México hay varios lugares en donde te puedes aventurar en bosques, subir montañas, darte un chapuzón en lagunas y ríos, disfrutar de cascadas, pasear por las faltas de los volcanes y más.

De acuerdo con Chilango, hay varias opciones para disfrutar de una ecoturismo cerca de la Ciudad de México, además cumplen con las tres reglas de oro: bueno, bonito y barato.

¿Qué tal te caería pasar un fin de semana no solo rodeado de árboles sino entre sus ramas y hojas? Esa es la propuesta de las Cabañas Kali-Tree, en Zacatlán de las Manzanas. Actualmente ya están recibiendo viajeros pero es necesario reservar; lo puedes hacer a través de su página de Facebook. Algunas de las cabañas tienen tragaluces por donde se puede ver claramente el cielos y, por supuesto, las noches estrelladas.

Ubicado en Carretera San Miguel Tenango s/n San Pedro y, Barrio San Bartolo, 73316 Pue. Consulta los horarios de atención y costos en sus redes sociales

AJUSCO

No es necesario viajar mucho para recibir un baño de bosque en la ciudad. Al sur, en la alcaldía Tlalpan, se encuentra el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, uno de los lugares naturales cerca de CDMX más visitados por chilangos y visitantes. En invierno es el punto más cercano a la ciudad en donde ocasionalmente podemos encontrar nieve.

Este parque tiene varias áreas para visitar. Los más experimentados suben hasta el Pico del Águila, una cima desde donde se puede apreciar una vista única de la CDMX, el recorrido es de al menos cuatro horas y es conveniente hacerlo de la mano de un guía de montaña para evitar accidentes.

Pero también hay zonas para hacer caminatas cortas y pasar solo un rato en medio de la naturaleza. A las faldas de la montaña hay para calmar el hambre con unos deliciosos antojitos y garnachas.

Avalancha México es un servicio confiable de guía de montañas en México. En su cuenta de Instagram continuamente comparten los paseos que realizan.

Para llegar al parque del Ajusco dirígete a Cerro Pico del Águila km 21, Col. Héroes de 1910. La entrada es gratuita y en sus alrededores podrás encontrar varias opciones de comida y hospedaje, además el pet friendly.

CAÑÓN DE LA ANGOSTURA

El siguiente destino en la lista de lugares naturales cercanos a CDMX es esta joya escondida en Querétaro, en la zona de la Sierra Gorda, a cinco horas de la Ciudad de México en automóvil. El cañón se surte con agua del río Escanela, que atraviesa cañadas y bosque. Uno de los puntos famosos del lugar es el Puente de Dios, una caverna con formaciones de estalactitas. Un hermoso lugar para el ecoturismo; hay posibilidad de nadar en algunas pozas y opciones de hospedaje. Tip: te sugerimos contratar alguna agencia de servicios turísticos para garantizar tu acceso; acá una opción: Bnd tours Pinal de Amoles (441 122 8989 / berna8529@gmail.com)

Para llegar dirígete a Carretera Federal 120 San Juan del Río-Xilitla Km 179.8, Centro, 76340 Jalpan de Serra, Qro. El horario de atención es de 8:00 a 17:00.

LOS DINAMOS

El Parque Ecológico Los Dinamos, en la alcaldía Magdalena Contreras, es uno de los lugares naturales cerca de CDMX consentidos. La caminata puede ser tan retadora como lo desees y al ritmo del sonido del río que cruza esta reserva. Hay varios senderos y se pueden practicar un montón de actividades, desde trekking, bicicleta, escalada, tirolesa, rappel, campismo, pesca de truchas o montar a caballo. Sin embargo, por el momento y debido a la pandemia, las actividades recreativas siguen suspendidas, pero el parque ya está abierto para que vayas a llenarte los pulmones de aire fresco. Si llegas hasta la cima, la vista es maravillosa.

El costo de entrada a los Dinamos es de $10 pesos por automóvil. El lugar es pet-friendly; eso sí, recuerda recoger las heces de tu perro y mantenerlo con correa; El horario al público es de 6:00 a 18:30 horas, pero también puedes contar con la opción de acampar.

Para llegar dirígete a Camino a Los Dinamos, Reserva de los dinamos, La Carbonera, La Magdalena Contreras.

PRESA ITURBIDE

Esta presa, ubicada en el Estado de México, es perfecta para una escapada de un día e ideal para llevar perritos —si tienes—. El lugar es hermoso, vibrante e ideal para recibir una bocanada de aire fresco tan necesaria en estos momentos. Lo mejor es que, incluso en fines de semana, es un sitio poco visitado, así que podrás mantener la sana distancia sin problema. En el lugar hay un par de restaurantes y puestitos de comida, café de olla y micheladas.

Para llegar dirígete bastará con poner en tu Google Maps la ubicación de Presa Iturbide. El costo de entrada es de $25 por automóvil, hay varias opciones de comida y puedes pasar la noche en una casa de campaña o en algún hostal de la zona.

DESIERTO DE LOS LEONES

El Parque Nacional Desierto de los Leones es otra visita obligada entre los lugares naturales cerca de CDMX; mejor dicho, aún dentro de la ciudad (en la alcaldía Cuajimalpa). El lugar es un amplio bosque que tiene varias rutas para caminar, correr y andar en bicicleta. En el acceso al lugar hay varios negocios de comida, principalmente antojitos mexicanos. Después de tu recorrido matutino, éntrale a una quesadilla de flor de calabaza junto con un café de olla. El acceso no tiene costo; si vas en coche, hay algunos estacionamientos.

Para llegar ubica la dirección del Desierto de los Leones en tu Google Maps, Wize o tu aplicación favorita de rutas. El horario al público es de 8:00 a 18:30 horas y la entrada es totalmente gratuita.

EL NEVADO DE TOLUCA

Esta opción de lugares naturales cerca de CDMX aparece casi en todas las listas y la verdad es que si no has ido es una visita súper obligada. La vista desde el cráter hacia sus dos lagunas es un espectáculo natural hermoso. Loas sencillo es llegar en automóvil porque, si bien hay un autobús que te deja en el acceso principal, hay que caminar una distancia considerable. Ya que llegas a las faldas del volcán, hay lugar para estacionarse u algunas opciones de comida. Actualmente ya no se permite que automóviles suban al cráter, sino qué hay camionetas que por un pago suben a la gente.

La otra opción es subir al cráter caminando; esta caminata -si bien no es para atletas experimentados- sí requiere de un considerable esfuerzo físico y, sobre todo, de conocer el camino. Nuestra sugerencia es que contrates el servicio de algún guía autorizado para que vayas súper seguro y sin riesgo de perderte.

Localiza la ubicación del nevado de Toluca en tu aplicación de rutas favorita. La entrada es gratuita y también tiene la opción de acampar o quedarte en algún hostal de la zona.

PARQUE NACIONAL IZTA-POPO ZOQUIAPAN

No sería una lista completa de lugares naturales cerca de CDMX si no incluyéramos al Parque Nacional Izta-Popo Zoquiapan, declarado en 2010 por la Unesco como Reserva de la Biósfera Los Volcanes. El paisaje en sí es maravilloso (¡es responsabilidad de todos cuidarlo!), con la vista a dos de los picos más altos de México: el Popo (el segundo más alto) y el Izta (la tercera cumbre más alta del país).

Hay varias rutas de senderismo de varios niveles de dificultad; el más retador es el ascenso a la cumbre (siempre de la mano de un guía certificado de montaña). La mayor parte de los trayectos inician desde el Paso de Cortés. Aquí puedes leer más detalles sobre los senderos del Izta. El más recreativo es justo el ubicado en el Paso de Cortés, donde hay cabañitas al aire libre, asadores, mesas.

Tip: no olvides llevar zapatos cómodos, vestimenta adecuada y suficiente comida y sobre todo agua. Avalancha México es una buena opción para recorridos guiados al Izta. El acceso a la cumbre aún sigue cerrado pero hay una ruta de cañadas que está abierta al público.

Para llegar localiza en tu app de rutas favorita el Paso de Cortés; el acceso es totalmente gratuito y tienes opción de acampar.

PRESA TAXHIMAY, VILLA DEL CARBÓN

Villa del Carbón es un Pueblo Mágico ubicado en el Estado de México. El pueblo es pintoresco y rodeado de bosques. De hecho, no está tan lejos desde la Presa Iturbide (de la que hablamos arriba). Prueba de la belleza de este Pueblo Mágico son los parques ecoturísticos que lo rodean. Las principales opciones son Río el Oro, Presa del Llano, Llano de lobos y la Presa Taxhimay –famosa por una iglesia que sobresale en el agua de la presa–.

Villa del Carbón está a aproximadamente dos horas de la ciudad en automóvil. En caso de que decidas ir en transporte público, hay camiones que salen desde la terminal de Cuatro Caminos. Pero si vas en coche bastará con localizar Villa del Carbón en tu app de rutas favorita.

Una buena opción de hospedaje al aire libre y en medio de la naturaleza es Villa Xtreme. Además cuentan con actividades varias.

VIÑEDOS DE QUERÉTARO

Los viñedos de Querétaro son opción segura. A menos de que haya algún festival, generalmente no hay tanta gente pues los recorridos generalmente son con reservación. Una opción son los viñedos La Redonda, cuyo restaurante ya abrió sus puertas al público con medidas de prevención y al 50% de su capacidad; además podrás ordenar y reservaronline.

El lugar es amplio, no hay ningún costo de acceso y puedes encontrar vinos a precios a especiales. Ezequiel Montes, donde se ubica el viñedo, está a unas tres horas de la ciudad, así que hasta puede ser paseo de solo un día. Si decides quedarte, te sugerimos reservar un Airbnb por la zona.

Reservación: sí, al 44 23 43 33 59. Pero ojo, En el viñedo no hay opción de hospedaje, pero será sencillo encontrar un hotel en Peña de Bernal o Tequisquiapan.

POZAS AZULES DE ATZALA

Ubicadas a poco menos de una hora de Taxco, Guerrero, estas pozas son toda una maravilla natural de aguas color turquesa (ojo, esto puede cambiar en época de lluvias). Para agregar aventura a la experiencia, en el lugar hay tirolesa y algunos puentes colgantes. Hay opción de comida y hospedaje, también se puede acampar.

Para llegar ubica las Pozas de Atzala en tu aplicación de rutas favorita. El horario al público es de 9:00 a 18:00 horas y el costo de acceso es de $20 por persona.

