Vestir moderna a los 50 años o más es posible

En el pasado, quizá hace unos 20 o 30 años, cuando pensábamos en una mujer de 50 años o más se nos venía a la mente una señora de vestido floreado largo con pelo recogido peinado con secadora, muy parecida a Sylvia Fine de la serie La Niñera o a alguien con las características físicas al personaje de Catalina Creel, de la telenovela Cuna de Lobos, aunque sin parche, obviamente.





Esa imagen tan aseñorada ya es cosa del pasado. Afortunadamente, las mujeres han evolucionado en su manera de vestir y lucen ahora mucho más modernas que antes, sin que su edad se los impida.

Incluso hay quienes se ven mucho mejor que cualquier otra chica más joven, como Salma Hayek, que muestra orgullosa sus curvas; Julia Robert, Jennifer Aniston u otras, incluso de más edad como Cher o Jane Fonda, que siguen luciendo espectaculares, que hasta envidia dan de lo bien que se ven.

Aunque existe una línea muy delgada entre lucir juvenil y otra a seguir comprando ropa de adolescentes, existen ciertas reglas de estilo que te ayudarán a lucir bien vestida en toda ocasión y acorde a tu edad, tomando en cuenta que tienes una gran ventaja a tu favor, que es que ya experimentaste de joven y es ahora cuando sabes de manera certera que es lo que mejor te va y te queda.

Las famosas, quienes cuentan con la ayuda de asesores de moda y estilistas, pueden servirte de inspiración en este camino de ver qué es lo que mejor se adecua a tu edad, estilo y personalidad.

Neutros sin riesgo

Una opción para cuando llegas a los 50 años es apoyarte de las tonalidades neutras a la hora de vestir. Aunque parecieran que son aburridos, actualmente están en tendencia, junto a los colores tierra, como el café o marrón. Si bien los puedes combinar con otro color contrastante, también puedes copiar el look de Cindy Crawford, que dio muestra de estilo durante un entrenamiento de golf, donde apostó por un jersey de punto sin mangas que combinó con un pantalón de pinzas en color arena, que la hizo lucir arreglada a pesar de estar jugando.

Sastre a la medida

Para ocasiones más formales, como tus compromisos laborales, puedes apoyarte del tradicional traje sastre, tal como el de Elle Macpherson, de dos piezas de blazer y pantalón en un tono neutro (siguiendo el consejo anterior), que te servirá para combinarlos con blusas, camisas o jerseys tanto muy coloridos, para dar, contraste, o siguiendo la misma gama de colores. Aquí el toque moderno se lo puedes dejar al calzado, como ella, quien apostó por unas botas blancas, que son un must de la temporada.

Sí a la mezclilla

Aunque para la diseñadora Carolina Herrera, la mezclilla es de uso exclusivo para gente joven, la realidad es que puedes seguir apostando por ella, siempre y cuando la lleves de manera correcto, es decir, atrás quedaron las prendas rotas y de apariencia desgastadas; esas sí sin para los adolescentes. En tu caso, puedes elegir aquellas prendas de denim en el que el color es uniforme, como la camisa de Elizabeth Hurley, que combinó con un pantalón de denim y botas estilo ecuestre.

Básicos del guardarropa

Jennifer López es una bomba latina que derrocha sensualidad a su paso. Arriba del escenario y sobre las alfombras rojas cautiva con prendas que en ocasiones dejan poco a la imaginación, con escotes pronunciados o transparencias que elevan la temperatura. Pero fuera de los reflectores procura dejar el personaje y se inclina más por looks más aterrizados, lejos de las plumas, brillantes y las grandes caudas. En su día a día, JLo apuesta por prendas básicas, como lo son un pantalón y top negro, a juego con una camisa blanca: tres piezas que forman parte de tu fondo de armario y que nunca pasan de moda. En cuanto al calzado, cambia los stilettos por unos loafers de aires masculinos, que serán tu mejor aliado para hacerle frente a tu día a día, gracias a que es un zapato elegante que carecen de tacón y con los que lucirás más presentable que con unas simples flats.

Blusas y camisas por igual

Ya vimos con Jennifer López que las camisas son un aliado para ocasiones formales. Otra alternativa para esta prenda es a través de una blusa, que es la versión más delicada, tal como la de Julia Robert, en estilo pussy bow. No hay mujer madura que no tenga una y si no es tu caso, considérala en tu próximo shopping. Se trata de una pieza elegante que derrocha romanticismo y te conectará con tu lado más femenino.

Trasparencias y encajes sí, pero con moderación

No porque ya seas una mujer adulta te debes restringir en usar ciertas texturas. Puedes recurrir a ellas siempre y cuando sean con moderación. Una musa de la sensualidad que da cátedra a su paso por la alfombra roja sobre como mostrar piel con discreción es la italianísima Mónica Bellucci. La exmujer de Vincent Cassel sabe cómo ser sexy sin caer en la vulgaridad, a través del uso de prendas transparentes o de encaje. El éxito de sus afortunados looks es que son discretos y medidos, pues no se excede en enseñar de más al equilibrar cuánto sí y cuánto no mostrar de piel.

Faldas también y no sólo pantalones

A muchas mujeres mayores ya no les gusta usar faldas o vestidos. En su lugar prefieren optar por sólo llevar pantalones. Está bien, pero las opciones se vuelven infinitas si te arriesgas a seguir mostrando tus piernas, tal como la primera actriz Diane Keaton, quien es famosa por sus trajes sastres, corbatas y sombreros, pero también por ser una fanática de las faldas. Con más de 70 años, Diane da cátedra de como jugar y divertirse con la ropa, para prueba las arriesgadas faldas corte midi, de las que es fanática. Nadie como ella para lucirlas, a juego de un maxi cinturón que acentúe su figura. Así que la próxima vez que las veas en un aparador, échale un ojo y atrévete a llevar una.

Punto al punto

La ropa de punto no debe faltar en tu nuevo guardarropa, pues se trata de un tejido elegante con el que siempre lucirás presentable sin mucho esfuerzo. Jerseys, tops, chalecos, todo lo que esté confeccionado en esta textura será una apuesta segura si quieres estar bien arreglada, no por algo esta temporada muchos diseñadores y casas de moda lo han incluido en más de una colección, confeccionando desde vestidos hasta piezas más controversiales, como un top firmado por la casa Fendi.

Además, es muy versátil para combinar con el resto de tu guardarropa y con los accesorios que tengas en tu fondo de armario, tal como lo hace la mismísima Jane Fonda, dentro y fuera de los sets de grabación, pues al igual que su personaje en la serie Grace and Frankie, nos deleita siempre con sus looks, muchos coordinados con prendas en punto.