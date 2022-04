Todo lo que quieres y debes saber sobre la Met Gala

Sin duda, la noche de la Gala del Met o la Met Gala, es la noche más grande de la moda en el año. Aunque en sus inicios se trataba de una chic y discreta cena de beneficencia, como muchas de las que se llevan a cabo en la ciudad de Nueva York, a la que acudía lo más granado de la alta sociedad neoyorquina, bajo la batuta de Anna Wintour se ha convertido en un espectáculo a la atura de los Óscar o el legendario y extinto desfile anual de Victoria's Secret.

Pero ¿qué es la Met Gala?

Esta gala --básicamente una cena baile con previa alfombra roja--, es la fiesta de inauguración de la exposición anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Nueva York. El exorbitante costo de los boletos --30 mil dólares por un lugar y 275 mil dólares por una mesa, y eso solo con invitación--se destina a financiar la exposición del año siguiente.

La organización, lista de invitados y logística en general, dependen de la revista "Vogue" y de su legendaria editora, Anna Wintour, quien funge en esa noche (y siempre) como la abeja reina de la moda. Wintour siempre elige a un grupo de famosos como co-directores de la Gala, este honor --que en otros años ha recaído en personalidades como Rihanna o Beyoncé--, en esta ocasión corresponde a Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds y Lin-Manuel Miranda.

La moda

La Met Gala es una oportunidad para los famosos de verse entre ellos y dejarse ver (y fotografiar, obvio) en sus mejores galas, por lo que no extraña que reinas de la extravagancia como Lady Gaga o Rihanna hayan acaparados los flashes y los reflectores en años anteriores. El asistir a este evento se ha vuelto algo tan relevante que la mismísima Kim Kardashian ( y el resto del clan) casi se desmaya cuando finalmente recibió una invitación, lo que no ocurrió sino hasta 2013 y eso gracias a que su entonces novio --hoy exesposo--Kanye West, iba a cantar en la Gala de ese año.

El tema

La Gala se llevará a cabo el próximo lunes 2 de mayo, volviendo a la tradición de hacerla el primer lunes de ese mes, ya que a causa de la pandemia fue cancelada en 2020, y dado que en mayo de 2021 la situación por el Covid seguía siendo complicada, se llevó a cabo hasta el 13 de septiembre, coincidiendo con la Semana de la Moda.

El tema de la exposición de cada año se refleja en el código de vestimenta para la noche. En esta ocasión, va sobre el impacto de la moda estadounidense en la industria. La exposición, que se inaugurará formalmente el 7 de mayo, ha sido bautizada como "In America: An Anthology of Fashion" ("En Estados Unidos: Una Antología de la Moda") y mostrará prendas masculinas y femeninas de diseñadores estadounidenses --unos conocidos y otros no tanto-- que datan desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

De hecho, es la segunda parte de "In America: A Lexicon of Fashion" ("En Estados Unidos: Un Lenguaje de la Moda"), el tema del año pasado. Por su parte, el código de vestimenta para esta ocasión es Gilded Glamour o Glamour con Brillo ¡Lo que nos espera!

Respecto a los invitados, se sabe ya que Zendaya, una de las famosas más esperadas, no acudirá por motivos laborales; los co-directores estarán presentes con toda seguridad y el resto es pura especulación. Si Rihanna no está en plena labor de parto, seguramente aparecerá por ahí; lo mismo que Kim Kardashian, acompañada de su nuevo novio, el comediante Pete Davidson, así como el resto del clan Kardashian, incluido Travis Barker, el prometido de Kourtney; Jennifer Lopez y Ben Affleck muy probablemente asistirán, ella seguramente vestida de verde para combinar con su nuevo anillo de compromiso que tiene un enorme diamante de ese color, y muchas caras conocidas más.

¿Dónde verlo?

Si no quieres perderte esta magna fiesta de moda, podrás ver la alfombra roja, aunque no la cena en sí, a través de E! Entertainment, en televisión, mientras que por Internet, la transmisión la hará la revista "Vogue" en su sitio oficial, conducido por la actriz Vanessa Hudgens. En ambos casos comenzará a las 17:00 horas de México.