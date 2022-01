Prendas vintage, aprende de qué va esta moda llena de lujo e historia

Seguro en más de una ocasión has escuchado que a ciertas prendas se les considera como ´vintage´ y cuando las ves, te encuentras con una pieza de alguna época pasada. Sí, se trata de ropa vieja que estuvo de moda hace años, pero que a pesar del paso del tiempo sigue estando en buen estado.

Fue así como nació este concepto, para referirse a toda aquella prenda de vestir o accesorio que tiene más de una década de haberse confeccionado y que en su momento resultaron ser todo un ícono.

Aunque para muchos esta ropa es considerada simplemente como antigua, la realidad es que para podérsele considerar como ´vintage´ debe contar con ciertos criterios más. El tiempo de antigüedad es el principal factor, pero no el único.

Si bien, se solía referir a las piezas con hasta más de 100 años de antigüedad, actualmente puede emplearse a ropa de hace 20 y 75 años. Incluso hay quienes han reducido el tiempo a una década, si es que se trata de una marca descontinuada o de diseñador que ha fallecido en un periodo menor a los 10 años. Un ejemplo, pueden ser los zapatos Alexander McQueen de armadillo que el inglés diseñó para la temporada primavera-verano 2010. Como él falleció, las colecciones que diseñó tomaron un nuevo significado y ya se les considera dentro de esta categoría.

El modelo es un punto a considerar. No toda la ropa, por muy buen estado en el que se encuentre, entra dentro de esta jerarquía. Un ejemplo puede ser una playera que perteneció a tu papá, pues se trata de una pieza que siempre ha existido en todas las décadas. En cambio, si tu abuela aún tiene guardado un wrap dress en buen estado, sí puede entrar en esta posición, porque este modelo de vestido fue un icono de la época.

¿Entiendes la diferencia? Las playeras siempre han sido las mismas, en cambio, este modelo en particular de vestido formó parte de la estética de los años 30 cuando recién se inventó.

La calidad. Considerando que el tiempo de la prenda se ha convertido en un tema algo subjetivo, otro aspecto que viene a descartar a mucha ropa es aquella que posee una buena calidad frente a las que no.

Foto Pixabay

Si una pieza, por ejemplo, un abrigo, aún luce como cuando se diseñó, conserva su estructura y color, no presenta desgastes, ni alteraciones y sus accesorios, como herrajes, botones y cierres, siguen siendo los originales y están en buen estado, entonces sí se le puede considerar como ´vintage´, pues la pieza ha perdurado a través del tiempo. En cambio, una que ha sufrido modificaciones ya no puede ser catalogada como ´vintage´, porque ya no representa el modelo que alguna vez estuvo de moda.

El valor de la prenda vintage dependerá del estado y de si es nueva o no. Aunque parezca extraño, existen marcas que guardaron ciertas prendas icono, y que al paso del tiempo las han sacado a la luz con precios exorbitantes, pues se encuentran en buen estado, son nuevas y cuentan con garantía, como sus etiquetas originales. Aunque no todo tiene que ser precisamente caro. Existen sitios especializados o bazares que venden ropa vintage y puedes adquirirla a precios bastante razonables. Créeme, puedes llevarte muchas sorpresas agradables.

Foto Pexels

Moda retro

No te confundas con la moda retro. Ya quedamos que la ropa vintage es una pieza original, que marcó tendencia en el pasado y que actualmente está en buen estado, como un blazer cruzado con hombreras de la década de los ochentas.

En contraste, el estilo que busca rendir homenaje al pasado se le considera como moda retro. Se trata de aquellas piezas que evocan las siluetas que estuvieron de moda en décadas pasadas. Un ejemplo pueden ser los pantalones acampanados, representativos de la estética de los años 70, en pleno furor por la música Disco y el Studio 54, y que volvieron a usarse en la primera década del nuevo milenio o ahora, que están introduciendo nuevamente dicho modelo. Es decir, se volvieron a fabricar por nuevas marcas o diseñadores ´copiando´ o inspirándose en lo que se vestía en la época de John Travolta y su Fiebre de Sábado por la Noche.

Foto Pexels

Otro ejemplo de moda retro pueden ser los tenis Jordan, que salieron a la luz en 1985 y que en los últimos años la marca Nike ha relanzado con éxito de ventas, pues se trata de un modelo que se volvió icono del streetstyle de hace más de 30 años.

Foto Pexels