Oscar: Los 10 looks más icónicos de todos los tiempos

Los Oscar --controversias o no--son de los eventos de alfombra roja más vistos en el mundo, y el próximo 27 de marzo seguramente veremos más momentos memorables para la historia moderna de la moda. La alfombra roja más importante después de la pandemia --además de la Gala del Met-- no merece menos, así que seguramente veremos más de un look de impacto, pues las estrellas están ansiosas de lucir a todo lo que da.

Sea como fuere, los Oscar nunca decepcionan en materia de moda, ya sea para sorprendernos, hacernos afilar la lengua, inspirarnos y hasta dejarnos con la boca abierta. Aquí, 10 looks memorables por una u otra razón que ya forman parte de la historia de esta ceremonia y también de la moda.

1969 Barbra Streisand, vestida por Arnold Scaasi

El jumpsuit transparente de Barbra Streisand impactó por muchas razones, pero, sobre todo, porque fue la primera vez que una actriz recibió su Oscar vestida con pantalones.

Arnold Scaasi, cuyos diseños extravagantes y llenos de detalles vistieron también a varias primeras damas de Estados Unidos como Barbara Bush y Hillary Clinton, fue quien creó este coordinado que en su momento fue bastante escandaloso entre los pantalones, las transparencias y ¡ese cuello!

1986 Cher, vestida por Bob Mackie

Cuando Cher apareció así a recibir su Oscar como mejor actriz por "Moonstruck" el mundo quedó boquiabierto. "La academia me mandó el instructivo sobre como vestir como una actriz seria", dijo entonces.

El creador del look, el diseñador Bob Mackie, quien solía inspirarse en las showgirls, dijo al respecto de este atuendo a la revista "NewYorker": "Mucha gente me dijo '¡eso no es moda!' y yo dije, '¡Por supuesto que no! ¡Es un intento de llamar la atención!' y lo logró, la gente todavía habla de este look".

1997 Nicole Kidman, vestida por John Galliano para Christian Dior

Tom Cruise estaba nominado por "Jerry McGuire", pero todos los ojos se posaron en su entonces esposa, vestida por el controvertido pero talentosísimo John Galliano, quien iniciaba como director creativo de Dior.

El vestido, con bordados de inspiración china, de un inusual color chartreuse y con las aberturas de las piernas adornadas con bies de mink, dividió opiniones, mientras que la temible lengua de Joan Collins (la conductora del célebre 'Fashion Police') la destrozaba, este vestido cimentó su fama como una de las reinas de la alfombra roja.

1999 Gwyneth Paltrow, vestida por Ralph Lauren

Gwyneth lució este legendario vestido rosa cuando recogió su estatuilla por su actuación en "Shakespeare in love", era el fin de los 90 y el minimalismo era la tendencia de moda, una reacción natural a los excesos de los 80.

Y dado que los diseñadores no tenían mucho con qué trabajar, dado que la simplicidad regía, el corte y la tela de un vestido eran protagonistas, dos puntos a favor en este look del más americano de los diseñadores, Ralph Lauren; además de su delicado color, que volvió a poner de moda el rosa ¡y lo convirtió en uno de los favoritos en la alfombra roja!

2001 Julia Roberts, vestida por Valentino

Sin duda, un vestido inolvidable para una de las estrellas más rutilantes del cine moderno. Era una de las poquísimas veces en las que una actriz se atrevía a lucir un diseño vintage en los Oscar y Julia lo llevó para recibir el premio como mejor actriz por "Erin Brockovich", este Valentino correspondía a la colección 1992 de alta costura.

A propósito del vestido, Valentino dijo a "The Telegraph": "He vestido a muchísima gente famosa, pero debo ser sincero. La persona que me hizo muy, muy feliz fue Julia Roberts cuando ganó por 'Erin Brokovich' y llevó mi vestido, lo vi en la televisión y de verdad me emocioné muchísimo".

2002 Halle Berry, vestida por Elie Saab

Nunca un vestido se adaptó mejor a la espectacular figura de alguien. Este vestido del diseñador libanés Elie Saab se convirtió en icónico en el momento en el que las cámaras captaron a Halle Berry al llegar a la ceremonia en la que se convertiría en la primer mujer negra en obtener el Oscar como mejor actriz por su actuación en la memorable "Monster Ball".

Su sonrisa de oreja a oreja, su encantador pixie y ese vestidazo; de eso están hechas las leyendas en la moda.

2009, Penélope Cruz, vestida por Pierre Balmain

Este vestido, que data de los 50, tiene una bella historia: Penélope lo vio en el aparador de la tienda vintage Lily et Cie, recién llegada a Los Ángeles, dispuesta a convertirse en una actriz de fama internacional. Cuando lo vio, se prometió que si alguna vez la nominaban al Oscar, volvería por el vestido para lucirlo en la ceremonia. Tardó ocho años, pero regresó por él, que la esperaba pacientemente. Lo lució al recibir la estatuilla por su trabajo en "Vicky, Cristina, Barcelona".

Y valió sin duda la pena, porque el look se ha convertido en uno de los más recordados de la entrega de los Oscar.

2011 Cate Blanchett vestida por Riccardo Tisci para Givenchy

Cate Blanchett es una absoluta diosa de la alfombra roja, por lo que obviamente no podía faltar en este recuento, especialmente porque ha lucido más de un look memorable en esta y en otras ceremonias de entrega de premios.

Su figura, alta y muy estilizada, la convierte en la maniquí ideal para lucir cualquier diseño con total elegancia, especialmente si se trata de alta costura. Este diseño lila y chartreuse de la colección de alta costura de Riccardo Tisci para Givenchy la hizo lucir como un ángel guerrero y muy chic.

2014 Lupita Nyong'o, vestida por Prada

Sí, Lupita Nyong'o parecía una princesa en este vestido azul celeste --un color muy inusual para alfombra roja y que hacía un bellísimo contraste con su piel--, con una femenina y delicada silueta y todos esos pliegues que le daban un hermoso movimiento, especialmente notorio cuando subió a recibr el galardón por mejor actriz de reparto.

La delicada tiara y el suave maquillaje fueron la combinación ideal para lograr este look inolvidable.

2019 Billy Porter, vestido por Christian Siriano

Ríos de tinta (y bits) corrieron gracias a este inesperado look de Billy Porter, desde entonces convertido en una de las figuras más esperadas sobre la alfombra roja. Billy nunca deja de sorprender, aunque sus posteriores looks, igualmente dignos de llamar la atención, no han podido superar el impacto de este vestido smoking. Siriano, diseñador egresado de "Project Runway" y conocido por ser uno de los pioneros de la diversidad, aceptando vestir a todos los famosos que otros rechazaban, creó para él este look, al respecto del cual dijo en "Live with Kelly and Ryan": "En la moda no hay reglas, él se sentía fabuloso, se veía increíble y estoy seguro de que miles de mujeres envidiaron su vestido".