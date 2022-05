Es una realidad. La sociedad es duramente crítica con las mujeres, en especial en ambientes donde el machismo está tan enraizado por la educación que se fomenta desde casa. A diferencia de los hombres, a las mujeres se le cuestiona y juzga prácticamente por todo. Su cuerpo, su manera de vestir, de arreglarse, de comportarse, sobre si desea o no tener hijos o si está dentro de sus planes casarse o formar una familia.

"Estaba por llegar a los 40 con más preguntas que respuestas, cargando con muchos miedos que se derivaban de estereotipos y prejuicios respecto a lo que debía o ya no hacer una mujer de mi edad", explica Gabriela Capó para YoSoiTú, quien a pesar del miedo y la incertidumbre decidió cuestionarse sobre el significado de la edad, reflexionar sobre las ideas que se había comprado con el paso de los años y a romper con ellas.

Fue así que decidió emprender un proyecto, su máximo proyecto de vida: Sin Fecha de Caducidad, que ha sido desde su mantra hasta su nueva filosofía de vida, con la que busca romper con juicios y prejuicios asociados a la edad.

"Tiene como objetivo que las personas logren su mejor vida, sin importar la edad que tengan", revela la también empresaria, quien a partir de esta ideología se propuso compartirla a través de un podcast, que lleva el mismo nombre.

"Sin fecha de caducidad está dirigido a cualquier persona, que independientemente de su edad, quiere romper con esos estereotipos que nos limitan sobre que podemos o no hacer a los 20, 30 o más años", explica.

También, señala, es una invitación para dejar de pensar que la edad que se tiene define lo que se puede o no hacer y lograr, pero, sobre todo, "es un movimiento que busca crear consciencia sobre la discriminación por edad y cambiar las mentalidades y acciones".

Para Gabriela, como para muchas mujeres, llegar a los 40 representaba el más grande temor, como si se tratara de un corte de caja en el que habría que rendir cuentas sobre de qué tanto habías hecho, que tan exitosa habías logrado ser y si habías aprovechado el tiempo, como si la vida estuviera a punto de acabarse.

"Yo no quería sentirme como un yogurt a punto de caducar dentro del refrigerador. Al contrario, quería tomar los pasos y decisiones; sobre todo que me permitieran que mi década de los 40 y todas las que siguieran, fueran las más espectaculares, más plenas y maravillosas del mundo", señala Gabriela, sobre la nueva perspectiva que adoptó una vez llegando al famoso ´cuarto piso´.

"Me llevó a darme cuenta que la edad no define lo que puedes o no puedes hacer. Tener más años es una gran ventaja porque ya aprendiste, tienes más experiencia, recursos y herramientas para lograr tus objetivos".

Por ello, invita al público a escuchar su podcast, en el que tiene de invitadas a más mujeres, de todas las edades, con quien platica sobre temas tan variados, como la maternidad, las diferencias generacionales y las relaciones, entre otros.

A todas les pasa

Con bombo y platillo, la revista Vogue, en su versión británica, ha anunciado su portada de junio, en la que aparece Gisele Bündchen. Durante la entrevista que tuvo la top model de origen brasileño con Chioma Nnadi en su lujoso apartamento de Manhattan, además de platicar sobre sus inicios en el mundo del modelaje, su matrimonio, la maternidad y su nuevo proyecto como experta en nutrición, platicó sobre la presión que vivió por su profesión de modelo.

"Desde fuera, parecía que lo tenía todo y solo tenía 22 años. Por dentro, sentí que había tocado fondo", le revela la esposa de Tom Brady a la periodista. Sin embargo, durante la charla, revela sentirse hoy, a sus 41 años, mejor que nunca, más plena y orgullosa de quien es y de lo que ha logrado.

"Creo que me siento mejor a los 40 que a los 20 y no solo físicamente, porque a todos nos dicen que la vida se acaba a los 40 y siento que recién estoy comenzando", comentó la modelo brasileña, quien está próxima a lanzar un libro de recetas.

Pone el ejemplo

Hace una semana se publicó la edición Swimsuit 2022 de la revista Sports Illustrated que lleva de protagonista a Maye Musk, madre de Elon Musk —el empresario multimillonario considerado el hombre más rico del mundo—, convirtiéndose en la mujer más longeva en ocupar la portada.

"Estoy muy emocionada de ser la portada de Swimsuit 2022 a mis 74 años. ¡Ya era hora!", fue el mensaje que compartió la supermodelo, quien inició en el mundo de las pasarelas a los 15 años.

En entrevista para el medio estadounidense, Maye, quien también es madre de Tosca y Kimbal, reveló que para ella los años no han representado impedimento alguno para seguir trabajando o cumplir con sus metas y objetivos, pero, sobre todo, para sentirse plena.

"Quiero mostrarles a las mujeres que se puede ser hermosa a cualquier edad", compartió a la revista. Durante la charla, reveló que le tomó por sorpresa la invitación, pero que aceptó gustosa participar en el proyecto.

"Para ser modelo de trajes de baño para Sports Illustrated, la gente me habría señalado como una loca. Estoy muy emocionada de que hayan decidido que incluso las mujeres mayores pueden usar trajes de baño y verse geniales. Creo que realmente va a cambiar cómo se sienten las mujeres", explicó.

A pesar del poderoso mensaje que intenta compartir con el público, las críticas no se hicieron esperar, pues desde que se revelaron las primeras imágenes no dejaron de llover las críticas, tanto a ella como a la misma revista, algunas ofensivas y otras más discriminatorias que hacían alusión sobre cuánto había pagado su hijo (Elon) para que su madre apareciera en la portada, señalando a Maye de ser una mujer blanca nacionalista y racista o que la revista tuvo que poner a una mujer madura para llamar la atención y vender sus ejemplares.

Famosas o no famosas, parece ser que todas las mujeres siguen siendo blanco de críticas, ya sea por su apariencia, su edad o sus decisiones. Sin embargo, la clave está en valorarse, tal como lo predican con el ejemplo mujeres como Gabriela, Gisele o Maye.

