La moda de "And Just Like That" no es como la de "Sex and the City"

La icónica serie "Sex and the City" se sentía como una pasarela en cada episodio. Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) y Samantha (Kim Cattrall) lucían en cada capítulo outfits que con el tiempo se convertirían en icónicos y que seguimos tratando de replicar al día de hoy. Los accesorios que entonces lucieron se ofrecen actualmente por verdaderas fortunas en tiendas y sitios vintage.

MARCARON UNA ERA

Las mujeres de SATC se burlaban abiertamente de lo práctico, usaban tacones altísimos para caminar cuadras y cuadras en Nueva York y combinaban pants de niño con tanks de diseñador, y aunque ese aspecto juguetón sigue presente en su secuela --la serie "And Just Like That"--, su vestuario, creado por los "alumnos" de la icónica estilista del original, Patricia Field, Danny Santiago y Molly Rogers, es más maduro, más sofisticado y también mucho más caro.

"Esta vez no veo ningún look que pueda recrear con mi propio closet" dijo Olivia Haratounian, experta en vintage e historiadora de "Sex and the City" al sitio "Fashionista". "Siento que con el estilo original de Carrie, cada quien podía tomar lo que le gustara y recrearlo con su propia ropa", implicando que eso no ocurre ahora.

MÁS LUJO, MENOS DIVERSIÓN

En la serie, Carrie, Charlotte y Miranda tienen dinero, y se nota, lo mismo ocurre con sus nuevas amigas. Todo el mundo viste de diseñador de pies a cabeza, lo cual, justo es decirlo, va un poco contra la filosofía de moda de un verdadero fan de SATC, quien admiraba a Carrie porque combinaba felizmente una falda Givenchy con un top de XOXO.

Por dar un par de ejemplos, en AJLT, Lisa Todd Wexley, la nueva amiga de Charlotte, llega a pintar un refugio para mujeres maltratadas vestida de Moschino, y para un recital de piano, Charlotte les compra a sus hijas adolescentes vestidos de Oscar de la Renta.

Las divertidas "fachas" de SATC son ahora elegancia extrema. La divertida, icónica --y claramente barata-- falda de tul blanca de Carrie en el intro de la serie original, es ahora una larga falda de capas, claramente mucho más cara y "luxe". Si el efecto que se busca es mostrar el fin de una era y el inicio de otra, la moda de AJLT ciertamente lo logra.

LAS CHICAS MADURARON

No es que no haya momentos divertidos hablando de moda, el look de Carrie con mascada, lentes oscuros y guantes fucsia de latex para salir a fumar y los accesorios XXL de Lisa Todd Wexley son algunos de ellos, pero dado que la circunstancias de las tres amigas han cambiado --Carrie pierde a su amado esposo, Miranda se divorcia del dulce Steve y Charlotte se enfrenta a la crisis de identidad sexual de una de sus hijas--, y no son precisamente situaciones de gozo, el nuevo vestuario lo refleja.

LOS GRANDES ACIERTOS

"And just like that" es verdaderamente brillante, eso sí, es conservar el estilo único de las chicas y en adaptarlo a la actualidad. Sí se siente como que esa es la forma en la que Carrie y Miranda se vestirían hoy en día. Sin embargo, todo hay que decirlo, el look de Charlotte no está 100% a la altura de sus antiguos estándares, la verdad sea dicha.

Aún sin contar con el genio de Patricia Field, el show ha logrado capturar el espíritu de estas mujeres que tanto nos inspiraron hace dos décadas. Miranda luce el ocasional traje sastre; Charlotte más de un dulce y romántico vestido y Carrie se pone sus muy dramáticos vestidos de noche --uno de ellos un Versace de alta costura-- para sentarse en su ventana a comer palomitas, y otro, para despedirse definitivamente de Big, no cabe duda de que algunas cosas no cambian nunca...