La MET Gala ya tiene fecha de estreno para este 2022

Se hizo oficial. Será el próximo 2 de mayo cuando se realice la MET Gala en Nueva York en su edición 2022, una de las citas de moda más importantes a nivel mundial, así lo ha anunciado el propio Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Luego de ocho meses de haberse celebrado su anterior edición, se ha confirmado que este año retoma su habitual fecha de apertura: el primer lunes del mes de mayo, para inaugurar la exposición con su tradicional desfile de invitados.

Este año la temática llevará por título In America: An Anthology of Fashion, que es la segunda parte de la celebrada el año pasado: In America: A Lexicon of Fashion

En esta nueva entrega se buscará rendir homenaje a todas las aportaciones que ha hecho la cultura estadounidense al sector de la moda y que han servido como medio de expresión y promoción de valores como la igualdad, respeto y tolerancia.

Para esta edición se tiene previsto la exhibición de más de un centenar de atuendos masculinos y femeninos que abarcan prendas del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX.

Luego de que la edición 2021 se tratara de una versión mini, debido a la pandemia por la Covid-19, este año han planeado retomar su majestuosidad y presentará una curaduría completa en diferentes formatos, que incluirá la exhibición de viñetas cinematográficas realizadas por importantes cineastas, entre los que figuran nombres como Sofia Coppola, Martin Scorsese, Chloé Zhao y Tom Ford, entre otros, que serán los encargados de proyectar "las narrativas de vestimentas desconocidas", así lo ha expresado Andrew Bolton, curador en jefe del Museo Metropolitano de Arte del Instituto de vestuario en Nueva York.