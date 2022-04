Jada y Will Smith, ¿un matrimonio tóxico?

Hace unos cuantos días, en medio de la ola de rumores, dimes y diretes que ha dejado como secuela el escándalo provocado por Will Smith y Chris Rock en la 94 entrega de los Óscar, resurgieron unas "interesantes" declaraciones de Jada Pinkett.

Para recapitular --o por si alguien ha estado viviendo en una cueva sin internet--, durante la ceremonia que se llevó a cabo el 27 de marzo pasado, en la que por cierto, Smith obtuvo el galardón a Mejor Actor por su rol "Rey Richard :Una familia ganadora", el comediante Chris Rock hizo una broma de mal gusto, aludiendo a la alopecia de Jada Pinkett Smith; la reacción de Will Smith fue levantarse de su asiento para darle una bofetada y después gritarle desde su lugar: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu !"#$%& boca". Éste hecho ha atraído la atención de todo el mundo sobre la pareja, e,inevitablemente, sobre su muy poco convencional matrimonio.

Como mencionábamos, la última contribución al escándalo se debió a que resurgieron unas declaraciones de 2018 en el programa de Facebook, "The Red Table Talks" de Jada, al respecto de que ella no quería realmente casarse con Smith y que lo hizo forzada por su mamá porque estaba embarazada, además, se refirió a la ceremonia como "horrible".

"Yo no quería casarme y estaba realmente molesta con el hecho de tener que tener una boda. Estaba tan furiosa que lloré todo el camino al altar", lo cual echó más leña al fuego acerca de que el matrimonio no atraviesa por su mejor etapa, o que siempre ha sido "raro", a pesar de que el actor, de 53 años, y la actriz, de 50, han permanecido juntos por casi 25 años y de que son padres de dos hijos, Jaden, de 23 años, y Willow, de 21.

Un matrimonio turbulento

El caso es que, a lo largo de todo este tiempo, la relación ha estado llena de controversia. Jada y Will han tenido que lidiar públicamente con la revelación de una relación extramarital, a la que Jada llamó "un enredo" --ella tuvo un affaire con el rapero August Alsina--, con las secuelas de sus confesiones sobre su vida sexual, otra vez en "The Red Table Talks", y con la confesión-no-confesión de Will, acerca de que Jada no había sido la única en tener una aventura fuera del matrimonio, entre otras cosas.

Mucho se ha especulado sobre si la violenta reacción del actor hacia la broma de Rock, que le trajo como consecuencia la prohibición de acudir a la ceremonia de entrega de los Oscar por 10 años, tiene qué ver con lo mucho que su "poco convencional" matrimonio ha dado qué hablar en los últimos años, de hecho, Jada y Will se refieren a su unión no como un matrimonio sino como una "relación abierta y no convencional".

En la entrega de los BAFTA, la conductora Rebel Wilson hizo otra broma --también de bastante mal gusto-- que tal vez contribuyó a minar la tolerancia de Smith. "Pienso que su mejor rol fue el estar ok con todos los novios de su mujer", dijo la australiana; por "bromas" como ésta, se explica que el actor haya finalmente explotado y que, según los rumores, esté internado voluntariamente en una clínica de rehabilitación para manejar su ira.

El señor y la señora Smith

Will y Jada se conocieron en el set del programa "A different world". En un episodio de "The Red Table Talks", Will dijo: "Sabía que había algo en nuestra energía que sería mágico" y de hecho fue otra vez al set a tratar de "ligársela" pero, en lugar de eso, conoció a la que se convertiría en su primera esposa, la actriz Sheree Zampino.

No fue sino hasta 1994 que se reencontraron, cuando Jada audicionó para el rol de la novia de Will en "El príncipe del rap", ella no se quedó con el papel, pero él sí quedó fascinado con ella. "Me di cuenta de que no estaba con la persona que se supone que debería estar" dijo en "The Red Table", "me metí a un baño y lloraba y reía incontrolablemente, sabía que Jada era con quien tenía que estar".

Empezaron a salir formalmente en 1995, cuando se finalizó su divorcio con Sheree, madre de su hijo, Trey, de 29 años. "¿Estás saliendo con alguien?" le preguntó Will a Jada, cuando ella le dijo que no, él respondió "Muy bien, pues ahora estás saliendo conmigo".

Dos años después estaban casados, Jaden, su primer hijo, nació en 1998 y Willow en el 2000.

Las cosas se complican

Pasaron unos años tranquilos en los que las referencias al matrimonio eran de "una de las parejas más sólidas de Hollywood". Pero las cosas empezaron a cambiar en 2011, después de que Smith le hiciera una extravagante fiesta de cumpleaños a su esposa al cumplir los 40. Él había programado tres días de festividades en Santa Fe, Nuevo México. De acuerdo con su autobiografía, le tomó tres años planear la fiesta, incluso hizo un documental sobre Jada y su familia y contrató a Mary J. Blige para que cantara después de una cena a la que se accedía a través de un largo arco decorado con fotos de Jada.

En lugar de la emocionada reacción que él esperaba, Jada estaba furiosa y le dijo que era "el más asqueroso despliegue de ego que había visto en toda su vida" y le pidió que cancelara todo lo que estaba planeado para el resto del fin de semana. Después de varios días sin dirigirse la palabra, él no le pidió el divorcio, pero sí le dijo que necesitaban tiempo lejos uno del otro.

Según confesó después, este periodo fue muy duro para Will. Eventualmente se reconciliaron y se comprometieron a "amar en libertad" según asegura el actor en su autobiografía, "lo cual nos permite estar juntos y simultáneamente ser 100% libres".

La "relación abierta"

En 2013 empezaron a circular los rumores sobre si la suya era ahora una "relación abierta", al respecto, Jada escribió en Facebook: "Will y yo podemos hacer lo que se nos dé la gana porque confiamos el uno en el otro, esto no quiere decir que estamos en una relación abierta, sino en una relación adulta".

Por otra parte, Will dijo en una entrevista en el podcast TIDAL Rap Radar, que no se ven el uno al otro como un matrimonio: "Nor referimos a nosotros como 'compañeros de vida', estamos en ese espacio en el que nos vemos unos al otro como la persona con la que pasarás el resto de tu vida, no hay nada que pueda romper ese lazo. Nada que ella pudiera hacer daría por terminada nuestra relación", mientras que en una entrevista de 2021 con la revista "GQ", confesó que, aunque habían sido monógamos por mucho tiempo, esa no era actualmente una premisa en su matrimonio.

El escándalo del "enredo"

En 2020, el rapero August Alsina, de 29 años, reveló en una entrevista con Angela Yee, que había tenido un affaire con Jada Pinkett, y que habían contado con la "bendición" de Will.

Contó que se conocieron en el concierto en Londres de los hijos de los Smith, Willow y Jaden, y que, a partir de ahí, habían iniciado una amistad. La amistad derivó en romance, y que estuvieron en una relación durante cuatro años y medio, "realmente la amaba muy profundamente", dijo.

Poco después Will y Jada abordaron el tema --otra vez-- en "The Red Table Talks", ahí explicaron que esto ocurrió mientras estuvieron separados y en un momento en su relación en el que habían accedido a hacer lo que los hiciera felices, pero cada uno por su lado. "Se convirtió en un enredo distinto con August, sí, fue una relación", dijo Jada, y añadió, "algo que quiero aclarar es sobre tu 'permiso', no necesito el permiso de nadie, solo el mío".

Cuando los rumores sobre el matrimonio empezaban a tranquilizarse, ocurrió el episodio de los Oscar.

Total que "enredos", controversias y bofetadas después, los Smith siguen unidos, la cuestión es si seguirán así o, incluso, si deberían...