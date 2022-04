Hailey Baldwin y Zayn Malik, los nuevos diseñadores de lentes

Parece que los problemas han quedado atrás. Luego de que Hailey Balwin, o más bien Hailey Bieber, fuera internada de emergencia por una afección cerebral, ahora, tras su salida, se ha refugiado en el trabajo como una buena terapia ocupacional.

La esposa de Justin Bieber se ha estrenado como diseñadora de accesorios y lo ha hecho de la mano de Vogue Eyewear. Se trata de su primera colaboración que realiza junto a la firma de lentes, con la que también se estrena como embajadora de marca.

"Vogue Eyewear es conocida por tener estilos únicos para cada persona, y creo que las gafas son un accesorio que puede resaltar tu look. En esta colaboración, nos concentramos en diseñar opciones que puedan adaptarse a cualquier estilo", expresó Hailey Bieber sobre su primera colaboración con la firma de lentes.

Foto Cortesía

Considerada como una de las it girls del momento, Hailey se ha mantenido ocupada con esta entrega de ocho piezas, que incluyen gafas de sol y lentes oftálmicos, que fueron diseñados por ella misma, con el apoyo y asesoramiento del equipo de Vogue Eyewear, para que las mujeres que los usen los puedan combinar en cualquier escenario y ocasión.

LAS MAXIGAFAS SON TENDENCIA PARA PRIMAVERA

Un nuevo capítulo

Quién también se ha enfocado en el trabajo y no precisamente en la música, sino en el diseño de lentes es Zayn Malik. El ex integrante de la banda One Direction también ha dejado los problemas atrás, recordemos que se peleó con su exsuegra Yolanda Hadid y se separó de su pareja Gigi Hadid, y ahora ha presentado su segunda línea de lentes.

Él ha decidido colaborar nuevamente con la firma Arnette para lanzar una segunda entrega de lentes oftálmicos y gafas solares. Esta nueva línea, que ha tenido un buen recibimiento desde su lanzamiento, evoca uno de los pasatiempos favoritos del intérprete: las consolas y los juegos electrónicos, de ahí el nombre y estilo de cada una de las piezas: Retro-Town.

"Siempre me han encantado los videojuegos, por lo que realmente me interesaba incorporar esas estéticas y elementos de diseño en este lanzamiento de la colección con Arnette", declaró Zyan sobre su inspiración.

Foto Cortesía

Plus ecológico

Además de la estética de los años 80 y 90 que tienen los lentes, que los hace divertidos e irreverentes a través de sus formas y colores, esta colección combina biolentes y bioacetatos sostenibles, lo que la coloca dentro de las propuestas contemporáneas con mayor consciencia medioambiental.

Foto Cortesía