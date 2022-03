'Glamping' cerca de la CDMX

Antes de hablar de glamping, tenemos que definir de qué se trata. Glamping es la unión de las palabras 'glamour' y 'camping' o acampar, y básicamente, de eso de trata. Todos --en teoría--, tenemos ganas de acampar y convivir con la naturaleza, pero no todos estamos dispuestos a prescindir de un baño, luz eléctrica y de un enchufe para cargar el celular. Estos sitios te ofrecen la aventura de dormir en una tienda de campaña, muy cerca de la naturaleza, pero con muchas más comodidades que las de una tienda de campaña o campamento tradicionales.

Para empezar, los glamping suelen tener camas en las tiendas, así que no es necesario llevar sleeping bags o dormir en ellas, de hecho, para un campamento tradicional, es necesario llevar bastante equipo, mientras que para un glamping no necesitas llevar más de lo que llevas a un hotel.

Aunque hoy en día hay glamping de todo tipo y presupuesto, en sus orígenes, la idea era ofrecer una experiencia a todo lujo mientras acampabas y, aunque aún existe ese concepto, ha evolucionado para ofrecer la experiencia de acampar, pero sin tantas incomodidades.

Si te llama la atención esta forma de hospedaje, pero no quieres arriesgarte a ir demasiado lejos, ni verte obligado a quedarte varios días en un lugar que no estás disfrutando ¿por qué no intentarlo en un sitio cercano a la CDMX?

Aquí te compartimos algunas opciones.

HUASCA SIERRA VERDE

Las tiendas de este glamping cercano al pueblo mágico de Huasca, en Hidalgo, parecen iglús, pero son mucho más cómodas que uno de ellos. Huasca es conocido por estar 'habitado por duendes', así que en los alrededores y en este mismo espacio, hay varias actividades relacionadas con ellos. Por carretera se hacen unas dos horas y media desde la CDMX.

En las tiendas caben cuatro personas y hay dos camas matrimoniales, además de un sofá cama y baño privado. En el espacio hay restaurante, terraza y bar, además de canchas para distintos deportes; albercas climatizadas, una de las cuales tiene tobogán; temazcal; tirolesa y circuito para bicicleta de montaña. Hay fogatas 'interactivas' en las que se narran historias de duendes y de otros fenómenos sobrenaturales. Incluye el desayuno.

Tarifa en internet: $1630 por habitación, por noche. Incluye desayuno.

LAS ESTACAS

Este parque acuático, ubicado en Morelos, tiene su propia área de glamping. Las tiendas tienen una cama king size o dos individuales, baño privado y toallas para usar las instalaciones del parque acuático, es decir la tarifa por noche incluye la entrada al parque. Está ubicado a unas dos horas por carretera desde la Ciudad de México.

Por un costo adicional te pueden preparar una canasta de picnic, también hay cine al aire libre, tratamientos de spa o te pueden ayudar a preparar una fogata.

En el río de Las Estacas se puede nadar, remar en kayak, snorkelear y bucear. También hay restaurante, bar y áreas verdes.

Tarifa: $2, 205.00 por tienda donde caben hasta 4 personas, incluye desayuno y entradas al parque.

TENDO GLAMPING

Las tiendas en Tendo tienen vista a las montañas, tienen cama queen y espacio suficiente para hasta tres camas individuales extra. El complejo está ubicado cerca de Tepoztlán, en Morelos, a más o menos una hora y media por carretera de México.

El lugar es totalmente ecofriendly y no hay acceso a Internet, pue se trata de desconectarte totalmente, así que tómalo en consideración.

Lo que sí hay es alberca, tirolesa, un laguito con kayaks inflables, pared de escalar, golfito y cabina para masajes, también puedes hacer una fogata.

Hay otras actividades destinadas a los niños con un costo extra.

Tarifa: $2500 por tienda, incluye desayuno y estacionamiento.

NÓMADA GLAMPING

Un poco más retirado, pero igual una grata experiencia es la que vives aquí. Se ubica en el estado de Guanajuato, a unos 20 minutos de San Miguel Allende. En las tiendas se puede acomodar de dos a cuatro personas y son pet friendly. Los cuatro baños son compartidos.

En el amplio espacio hay una terraza con cocineta y asador, hay senderismo y puedes remar en kayak en la Presa Allende.

Tarifa: $1220.00 por tienda, no incluye desayuno, incluye estacionamiento.