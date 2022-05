Experiencias para regalarle a mamá en su día

Cuando llega mayo lo único en lo que pensamos es en el Día de las madres y con ello, buscar el regalo perfecto para consentir a mamá. Si aún no lo has encontrado a pesar de haberte dado vueltas y vueltas por el centro comercial, es momento de que consideres otra clase de obsequio.

Foto Pexels

¿Qué te parece si este año en lugar de darle un regalo físico se lo cambias por una experiencia? Imagínate que, en lugar de unos zapatos o un vestido, la llevas al teatro o le regalas una sesión de spa, suena bien, ¿no?

Foto Pexels

Si ya te has animado, es momento de que lo consideres y busques desde ahora esa experiencia única para consentirla y que jamás olvidará.

Sesión de spa

Foto Cortesía de la marca



No hay nada que un buen masaje no pueda solucionar, así que una alternativa es agendarle una sesión de spa en Abeja Reyna. Por si no lo sabías, no sólo es una tienda de productos de belleza, cuidado personal, nutrición, salud e higiene hechos a base de miel real de abeja, sino que también cuentan con su propia sala de masajes, donde la pueden consentir con algunos de los servicios y tratamientos que tienen disponibles, desde corporales hasta faciales.

Además, para cerrar con broche de oro la experiencia, para este mes han diseñado cofres y kits para mamás, con una selección de productos, que van desde cremas, aceites, exfoliantes y bálsamos, entre otros.

Foto Cortesía de la marca

Acudir al teatro

Hace un par de días se estrenó la obra de teatro 7 años, de José Cabeza, en el Foro Lucerna dentro del Teatro Milán. Originalmente, esta historia fue presentada como película en 2016, y se estrenó a través de la plataforma Netflix. Ahora, se presenta en formato de obra, adaptada por Jeannine Derbez y Reynolds Robledo.

Cuenta la historia de cuatro socios que son descubiertos por Hacienda de estar desviando fondos a paraísos fiscales. Tras enterarse, deciden que uno de ellos debe culparse y ser quien pague la condena de 7 años. Con la ayuda de un mediador, entre los cuatro socios decidirán quién es el que debe entregarse y salvar a sus amigos, poniendo a prueba su relación, sus intereses y sacrificando su libertad.

Actúan Pablo Perroni, Alejandro Morales, Antonio Gaona, Cristian Magaloni, Jeannine Derbez, José Ramón Berganza, Pedro De Tavira y Rocío Verdejo.

Tomar un curso de plantas y flores

A todas las mamás les gustan las plantas y las flores, así que una experiencia que podrá disfrutar y con la que enriquecerá su pasatiempo es a través de un curso especializado en el sembrado y cuidado de especies vegetales.

A través de esta dinámica podrá aprender a cultivar, por ejemplo, sus propios alimentos de manera orgánica, con el que podrá montar su propio huerto en casa.

Si estás interesado, puedes buscar los talleres y cursos disponible de Melissa Carrera, quien es la responsable detrás del proyecto Suelo Semilla.