No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Después de un mes intenso en el que el mundo se pintó de colores por 30 días en la lucha por los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBT+, hoy termina junio y para cerrar con broche de oro el mes del orgullo se realizará el panel Live #MiHappyPride, un espacio de inclusión, diversión y respeto.

Se trata de uno de los proyectos más esperados por parte de la comunidad, para concluir con la agenda programada correspondiente al Pride del 2022, pues se trata de una plataforma donde cualquier integrante del colectivo podrá participar desde la comunidad de su hogar.

La transmisión está programa a las 19:30 horas a través del perfil de TikTok de Miniso, anfitrión de este encuentro digital, en el que participarán 4 panelistas que forman parte de la comunidad, con el fin de abrir un diálogo con la audiencia, donde podrán contar sus historias, responderán preguntas, dudas e inquietudes sobre la diversidad de género e inclusión.

"Miniso siempre se ha caracterizado por ser una marca que se enorgullece de sus valores en todo momento y hoy destaca valores como la felicidad, diversión, respeto e inclusión a través de #MIHAPPYPRIDE, un concepto que apela al total respeto, tolerancia y empatía en todas sus formas", comentaron los voceros del proyecto.

Suma de esfuerzos

Además de la transmisión con la participación de invitados especiales, los usuarios podrán disfrutar de una serie de dinámicas a través de la aplicación de la tienda, con minijuegos, retos y misiones alusivas al Pride. Además, estará disponible el Happy Pride Box, que es un kit que podrán obtener al terminar dicha misión y que, a su vez, podrán donar a Yaaj, una organización sin fines de lucro encargada de promover, proteger y garantizar los Derechos Humanos de la población LGBTTTIQA+ en México.

Yaaj: Transformando tu Vida A.C. es una organización sin fines de lucro con alcance en todo el continente americano que se dedica a promover y defender los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la comunidad LGBT+, desde un enfoque de género y juventudes.

"Yaaj es un espacio seguro para las y los jóvenes diversos. Es la familia que te enseña y te lleva de la mano para transformar realidades. Yaaj, en definitiva, es el claro ejemplo de que el presente y el futuro, van de la mano", finalizó Emiliano Adrián Rodríguez, Coordinador Nacional de Vocerías de Yaaj.