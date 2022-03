Ellos son famosos ¡y orgullosos feministas!

Todos sabemos que la opinión de los famosos respecto a casi cualquier tema, pesa y mucho. Por eso se cuidan muy bien de expresarse acerca de algún tópico si no se trata de una causa importante para ellos. Hay quienes como Leonardo Di Caprio, enfocan sus esfuerzos a concientizar sobre el cambio climático y hay quienes como Penélope Cruz abogan por los animales.

Por otra parte, resulta lógico que muchas actrices jóvenes como Emma Watson o Jennifer Lawrence sean consumadas feministas, sin embargo, también hay varios famosos que apoyan muy vocalmente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y a la causa feminista.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos que conozcas a algunos de los hombres que han apoyado muy públicamente al feminismo .

MARK RUFFALO

El actor que interpreta a Hulk en el Universo Marvel ha sido muy vocal en su apoyo al feminismo. Durante una reunión organizada por la plataforma Reddit en 2015 para apoyar el lanzamiento de "Avengers: The Age of Ultron", Ruffalo se expresó así acerca de las críticas del fandom acerca del tratamiento del pesonaje de Black Widow, interpretado por Scarlett Johansson: "Creo que parte del problema es que la gente está frustrada porque quiere ver más mujeres haciendo más cosas en películas de superhéroes y como no hay todos los roles que debería haber aúm se vuelven demasiado sensibles acerca de todas las línea narrativas del personaje".

También, en otro papel, fue el rostro de un video promocional del Centro de Derechos Reproductivos de Estados Unidos en el que aboga por la legalización del aborto. "Hay un sentido común, una sabiduría y una decencia en las mujeres que no merece que tengan que volver a pasar por la pesadilla de hace 30 años para legalizar el aborto. Como hombre, no veo sabio el regresar el tiempo".

Y estas son solo dos de las muchas ocasiones en las que se ha expresado públicamente a favor de la lucha de las mujeres.

CHRIS EVANS

Aunque es un ídolo masculino al 100%, especialmente gracias a su papel de Capitán América en las películas de Marvel, el actor, nativo de Massachusetts, es un total aliado de las mujeres fuera de los sets.

"Lo más difícil es entender que, aunque seas bienintencionado, tu voz en un determinado momento puede no ser importante" dijo a 'The New York Times' en 2018, hablando de que durante todo el movimiento de #MeToo aprendió que escuchar las historias de las mujeres involucradas y leer literatura feminista era la mejor manera de apoyar al movimiento.

RYAN GOSLING

Ryan es padre de dos niñas, Esme y Amada, con la actriz Eva Mendes, y compartió su sentir acerca del feminismo en una entrevista con el 'Evening Standard' en 2016. "Es el momento de nosotros como hombres de aguantar la parte menos agradable. Crecí rodeado de mujeres, así que siempre he estado consciente de lo que tienen que vivir. Cuando mi mamá y yo íbamos a la tienda, había hombres dando vueltas y vueltas en el auto, esperando a que saliera. Era aterrador para un niño, muy, muy aterrador; era como una cacería, el comportamiento de un depredador. Creo sinceramente que las mujeres son mejores que los hombres, más fuertes, más evolucionadas. Puedes notarlo fácilmente cuando tienes hijas, se desarrollan mucho más rápido que los niños y los dejan, muy, muy atrás".

EL PRÍNCIPE HARRY

"Los retos muy particulares que debe enfrentar una niña no es un tema que haya abordado mucho en el pasado, pero creo que es importante decir algo que ahora resulta obvio para mí y que es sabido para todos en este espacio que hoy compartimos" dijo Harry en un discurso durante una visita a Nepal,en 2016, "hay demasiados obstáculos entre una niña y las oportunidades que merece. Muchos países no hacen el mismo esfuerzo para proteger los derechos de las niñas que los de los niños. Creo que es vital que hombres como yo reconozcamos y hablemos de esto tan abierta y fuertemente como lo hacen mujeres que son modelos a seguir como la presidenta Bhandari, la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, y activistas como Malala. No solamente las mujeres deben y pueden hablar en representación de los derechos de las niñas".

ANTONIO BANDERAS

En 2013, el actor español participó en una campaña de la ONU para visibilizar la violencia contra las mujeres. "Dos millones de mujeres y niñas son traficadas cada año para la prostitución, los trabajos forzados, la esclavitud o la servidumbre... Estas mujeres son nuestras hermanas y nuestras hijas, nuestras abuelas y nuestras madres. Esto es inaceptable. Y tiene que parar ahora.Los hombres de verdad no golpean a las mujeres", dijo, entre otras cosas, en su participación en video.