Ellos cambiaron la conversación: Celebridades transgénero

Nunca antes en la historia moderna se había visto a tantas personas abiertamente transgénero. Valientemente, enfrentan las opiniones de una sociedad que se mueve demasiado lentamente hacia la aceptación de aquellos que sienten que nacieron con un cuerpo que no corresponde a su género y que toman medidas para corregirlo; muchas viejas creencias y estigmas al respecto aún prevalecen en parte importante de la población mundial. Sin embargo, también hay cada vez más personas que aceptan sin juzgar una decisión que, vista desde cualquier punto de vista, no es fácil de tomar.

El hecho de que la opinión pública se vaya moviendo hacia la eventual aceptación incondicional de una persona que decide hacer una transición de género, se debe en gran parte, es innegable, a los famosos que han tomado la decisión de hablar abiertamente de su cambio de sexo, algunos de los cuales, incluso --como es el caso de Caitlyn Jenner-- lo han llevado a cabo bajo los reflectores y ante el ojo ferozmente crítico de la opinión pública.

Se requiere de un gran valor y una gran confianza en sí mismo para realizar una transición de esta naturaleza ante un público que opinará y juzgará, muchas veces, sin piedad.

Aquí, algunas de las celebridades que han cambiado de género y quienes, al hacerlo, han inspirado a otros y han roto barreras para ellos y para quienes vienen detrás:

ELLIOT PAGE

El 1 de diciembre de 2020, el actor conocido por películas como 'Juno' e 'Inception', posteó en Instagram: "Soy trans, mis pronombres son él/ellos" añadiendo que se identifica como persona no binaria, es decir, de acuerdo a Human Rights Campaign (Campaña de Derechos Humanos), "alguien que no se identifica exclusivamente ni como hombre ni como mujer".

"Me siento muy afortunado de poder escribir esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida", continúa Page en el post, "No puedo expresar lo increíble que se siente el finalmente amarme lo suficiente como para perseguir convertirme en mi verdadero yo. A todas las personas trans que lidian con acoso, autodesprecio, abuso y la amenaza de la violencia día con día: los veo, los amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo en uno mejor".

LAVERNE COX

Cox se convirtió rápidamente en una de las actrices trans más visibles gracias al éxito de la serie de Netflix, "Orange is the New Black", en la cual tenía uno de los roles estelares, interpretando a la presa trans Sophia Burset. Cox ha sido reconocida, sobre todo por la comunidad LGBT+, como una verdadera pionera de la comunidad trans. Ha obtenido numerosos reconocimientos por su rol como activista, y su impacto en los medios ayudó a iniciar la conversación sobre la cultura transgénero, específicamente sobre mujeres trans y las mujeres trans y el racismo.

Es la primera persona transgénero en aparecer en la portada de la revista "Time", ser nominada para un Emmy, ganar un Emmy como productora y tener una figura de cera en Madame Tussaud. Y sin embargo, tiene que seguir lidiando con el acoso y el hate. En noviembre de 2020, reveló que ella y una amiga fueron víctimas de un ataque en el Parque Griffith, en Los Ángeles, el cual, según Laverne, tenía un trasfondo transfóbico.

CAITLYN JENNER

Posiblemente, Caitlyn sea la personalidad trans más conocida en el mundo. Ella acaparó titulares cuando anunció al mundo su transición a través de un golpe mediático cuidadosamente calculado, en el que combinó la portada y un reportaje en la revista "Vanity Fair" --famosa por poner a una Demi Moore desnuda y embarazada en su portada--, una entrevista en televisión con la prestigiada periodista Diane Sawyer, y la publicación de sus memorias "Los secretos de mi vida".

A pesar de que ya se habían filtrado algunas fotografías de Caitlyn en su camino a la transición, el mundo se llevó una verdadera sorpresa cuando salió transformada del clóset.

Cuando era hombre, Bruce Jenner fue un laureado multimedallista olímpico que estuvo casado, en segundas nupcias, por 23 años con la "momager" de las celebérrimas hermanas Kardashian, Kris Jenner, y es padre de dos de las famosas integrantes de la familia: Kendall, de 26 años, y Kylie, de 24.

En una entrevista de 2017 con el diario "The Guardian", dos años después de su transición, Caitlyn dijo que su motivación para hacerla fue: "Número uno, tranquilizar mi alma. Lidiar con este asunto y ser yo misma. Esta mujer estuvo dentro de mí por 65 años ¡había que dejarla vivir! Era momento de darle una oportunidad y ver qué podía hacer. Era su turno y ¿su plataforma? Ver cómo puede cambiar el mundo", dijo a la publicación.

(FOTOS TOMADAS DE INSTAGRAM)

LILLY Y LANA WACHOWSKI

Las hermanas Wachowski irrumpieron en la escena hollywoodense como codirectoras de uno de los filmes más exitosos de todos los tiempos, "Matrix" y todas sus secuelas.

En 2012, Lana salió del clóset como transgénero y, cuatro años después, también lo hizo Lilly. En una entrevista con la revista "The New Yorker", Lana dijo: "Mi miedo más profundo era el de perder a mi familia, ahora que me han aceptado, todo lo demás ha sido muy fácil".

En 2020, Lana dijo en una entrevista con Netflix, que, como ya lo sospechaban muchos fans, la historia de "Matrix" es, en realidad, una alegoría trans. "Me encanta saber lo significativas que son las películas para la comunidad trans y que la intención original haya quedado al descubierto".

Cuando se le preguntó a Lilly acerca de cómo veía "Matrix" a la distancia, dijo: "Me doy cuenta ahora de que es una película sobre el deseo de transformación, pero desde el punto de vista de adentro del clóset".

CHAZ BONO

Cundo cumplió 40 años, en 2009, Chaz Bono, hijo único de la famosísima pareja formada por Sonny y Cher, se operó para transformarse en un hombre transgénero, un proceso que discutió abiertamente con el programa de noticias "ABC News". "Así es como nací", dijo Chaz sobre su identidad de género "no tengo duda alguna".

"Yo lo veo de una forma muy sencilla" dijo, "todos empezamos en el vientre de nuestras madres siendo mujeres, luego llegan las hormonas y algunos permanecen como mujeres y otros se convierten en hombres. Yo creo que en el caso de las personas transgénero, las hormonas se van al cerebro pero no al cuerpo y eso es todo en lo que consiste ser transgénero: el género de tu cuerpo y de tu cerebro no se corresponden".

Chaz es un importante activista de la causa trans e incluso concursó en el reality "Dancing with the stars". Cher lo ha apoyado, y, sin embargo, en una entrevista en 2013 con el diario "Sunday Times" confesó que no le había resultado fácil.

HUNTER SCHAFER

Huntr Schafer es una de las actrices más prometedoras de la escena actual del showbusiness. La modelo y actriz trans hace el papel de Jules en la exitosa serie "Euphoria" de HBO, estelarizada por Zendaya.

Antes de obtener este papel, su primero, Hunter ya era una exitosa modelo que había participado en pasarelas de firmas como Miu Miu, Dior o Marc Jacobs.

Al igual que Jules, Hunter es una mujer transgénero, hablando en una entrevista de radio, dijo: "Me gusta que la gente sepa que no soy una chica cisgénero porque no es lo que me siento ni lo que soy, soy una orgullosa persona trans".

Actualmente es una importante activista de la causa trans y mantiene su vida privada y su sexualidad en el misterio. En una entrevista con "i-D" en 2019, dijo: "Lo más cercano a mí podría ser una lesbiana".