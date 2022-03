Ellos "asustaron" en la alfombra roja de los Óscar

La alfombra roja de los Oscar es, sin duda, el campeonato anual de la moda y, por lo mismo, todas las estrellas hacen hasta lo imposible no solo por lucir al máximo, sino por destacar entre el desfile de escotes, pedrería y joyería de infarto que deslumbran a los millones de televidentes que ven la ceremonia en esta noche

En esta 94 edición, que se lleva a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, hubo, como sucede cada año, quien, en su afán por destacar, no atina con el look más elegante o de mejor gusto.

En ediciones pasadas, los hombres prácticamente no sobresalían debido a que se limitaban a lucir sus smoking negros tradicionales, cuando mucho, llevaban una chaqueta blanca. Sin embargo, hace ya unos años, las estrellas masculinas empezaron a atreverse a lucir más color para acudir a esta ceremonia.

Algunos, como Kodi Smit-Mcphee o Timothée Chalamet, aunque realmente se atreven con mucho lucen increíbles, pero otros, como Sebastián Yatra, simplemente no atinan.

Y no es el color, que con otro estilismo podría haberse visto increíble, sino el corte de frac clásico y esos zapatos bi-tono. Aunque el look de Sebastián dividió opiniones, con algunos medios incluyéndolo en la lista de mejor vestidos, no coincidimos en absoluto, no basta atreverse para lograr un buen look.

Otro que no por atreverse lo hizo bien fue el veterano actor Wesley Snipes, quien usó un extraño look de mallas, bermudas con un panel frontal en púrpura oscura que resultó un poco demasiado...de todo.

Jay Ellis, Nikolaj Coster Waldau, Simu Liu, en un smoking rojo tomate, y Daniel Kaluuya tampoco llevaron atuendos atractivos, aún cuando no tan poco afortunados como los mencionados anteriormente.

Ellas

Entre las chicas también hubo fails, la primera Billie Eilish, quien llevó a los Oscar un vestido negro de Louis Vuitton con una superabundancia de holanes, y, la verdad sea dicha, sin forma. Billie complementó con el pelo en un tono negro muy intenso que dio a su look completo una vibra my goth, que puede ser atractiva, desde luego, pero que no es el caso en esta ocasión. Otra goth de negro y sin forma, fue la directora neozelandesa Jane Campion, quien la verdad no le echó muchas ganas a su look.

Otro atuendo muy controvertido fue el Jean Paul Gaultier de Jada Pinkett, en verde botella, con demasiado drapeado y un aire a los trajes de los buzos por su cuello alto y el cuello ceñido al cuerpo.

La falda de metros y metros de tela drapeada es la parte que parece más problemática, con demasiado volumen. Sin embargo, su beauty look es impecable.

Aunque hubo varios looks andróginos elegantes y pulidos, no fue el caso con Kristen Stewart, cuyo smoking de shorts resultó demasiado informal para la noche más importante de la moda.

Las hermanas Halle y Chloe Bailey exageraron por el lado de lo sexy. No hay nada de malo --o inusual-- en mostrar algo de piel en los Oscar, o en cualquier alfombra roja, pero, otra vez es el estilismo lo que falló aquí. Aunque los vestidos de cutouts son tendencia, estos no son la elección más adecuadas, no es el mejor momento de ninguna de las dos.

(FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Otra pareja fallida en cuestión de look fue la del mexicano Carlos López, hijo de Carla Estrada, y su novia, quienes optaron por vestirse en verde dragón a tono con "Raya", su película.