Ellas son las parejas de los hombres más ricos del mundo

Se pudiera pensar que un multimillonario puede tener a la pareja que quiera, que puede escoger entre millones de mujeres a la que más le guste, y sin embargo, sucede que, aunque algunas de sus parejas sí pertenecen a la categoría de bellísimas actrices o supermodelos -- que supondríamos entre las mujeres más deseables--, en la mayoría de los casos son personas supernormales, a las que conocieron como todo el mundo se conoce: en el trabajo o a través de un amigo...y que se enamoraron igual que nos enamoramos todos. Pero seguramente estas mujeres poseen ese 'algo especial' que llevó a estos hombres a decidir pasar con ellas el resto de su vida.

Conozcamos aquí a las mujeres que actualmente --o en el pasado-- lograron conquistar el corazón de algunos de los hombres más ricos en el mundo, y descubramos que es lo que las hace especiales.

PRISCILLA CHAN Y MARK ZUCKERBERG

Priscilla y Mark se conocieron en la cola del baño, en una fiesta de 'despedida' para él, en 2003, pues acababa de lanzar un sitio web 'de broma' (Facebook) que estaba seguro lograría que lo expulsaran de Harvard.

A pesar de que su primer encuentro no fue realmente muy romántico, la pareja empezó a salir. Y aunque el crear Facebook --que creció y creció hasta convertirse en el imperio digital que es hoy Meta-- no hizo que expulsaran a Mark, sí fue tan exitoso que dejó la escuela para dedicarse de lleno a desarrollarlo. Actualmente, Zuckerberg posee una fortuna de 68 mil 900 millones de dólares.

Priscilla y Mark se casaron en una ceremonia sorpresa en 2012, después de que ella se graduara de Medicina. Ambos fundaron The Chan Zuckeberg Initiative (La Iniciativa Chan Zuckerberg) a través de la cual destinan el 99% de sus ganancias sobre las acciones de Facebook, según su promesa, al impulso de la ciencia, educación, comunidad y justicia. CZ colabora también con la salud y en estos años ha dedicado parte de sus esfuerzos a la investigación y tratamiento del covid-19. En 2016 también crearon CZ Biohub, un centro de investigación de enfermedades sin fines de lucro. Chan dejó su carrera en Pediatría para dedicarse de lleno a CZ. La pareja tiene dos niñas, Maxima, de 6 años y August, de 4.

GRIMES E ELON MUSK

La cantante canadiense Claire Boucher, mejor conocida como Grimes, conoció a Elon Musk, el canadiense-sudafricano co-fundador y CEO de Tesla --empresa manufacturera de autos eléctricos, energía y almacenamiento de la misma-- y de la compañía espacial Space X, e, incidentalmente, el hombre más rico del mundo, según cuenta la leyenda, a través de un tuit sobre una broma que involucraba "una sociedad imaginaria regida por inteligencia artificial y el estilo artístico francés del siglo XVIII" a la que, seguramente, solo le entendieron ellos.

La música de Grimes fue alguna vez descrita por el diario "Wall Street Journal" como "lo que escucharía un grupo de vampiros que también estaría en un equipo de porristas", es decir un estilo muy ecléctico y diferente. Mientras tanto, la fortuna de Musk asciende a 220 mil, 500 millones de dólares.

La pareja son padres de dos pequeños llamados, sí, es verdad X Æ A-12, el niño, de 1 año de edad, y Exa Dark Sideræl , la pequeña de solo tres meses.

Lo más curioso es que Y, como llaman a la niña, nació después de que la pareja anunciara su separación.

Despues de que Y naciera, vía un vientre de alquiler, Grimes se refirió a su relación como "fluida" y habló de él como "mi mejor amigo y probablemente me referiría a él como mi novio", en una entrevista con "Vanity Fair" y añadió que no espera que la gente entienda su relación. Apenas unos días después, tuiteó que habían vuelto a dar por terminada su relación #quienlosentiende.

LAUREN SANCHEZ Y JEFF BEZOS

El segundo hombre más rico del mundo, dueño y CEO retirado del gigante de las ventas en línea, Amazon, Jeff Bezos, acaparó los titulares cuando en 2019 anunció su divorcio de Mackenzie Scott después de 25 años de casados. A Bezos ya se le había visto con la presentadora de noticias Lauren Sanchez, ellos aclararon que ambos ya estaban separados de sus respectivas exparejas cuando empezaron a salir, en 2018. Los dos anunciaron sus divorcios con un día de diferencia.

La fortuna de Bezos, que debe prácticamente en su totalidad a Amazon --fundada en 1994--, asciende a 173 mil 200 millones de dólares; actualmente se dedica a sus esfuerzos filantrópicos y a Blue Origin, su compañía de vuelos espaciales, competencia de Space X.

Por su parte, Sanchez, quien sin duda ejerce fuerte influencia sobre Bezos y ha logrado modernizar su estilo, es mexico-americana de tercera generación además de piloto de helicópteros y fundadora de Black Ops Aviation, una compañía de filmación y producción aérea. La revista "People" reportó que trabajó como consultora en la película "Dunkirk" de Christopher Nolan, así como en "Miss Bala" de Catherine Hardwickes y ha hecho algunas tomas aéreas para Blue Origin.

Aunque ahora lucen felices y tranquilos, el inicio de su relación estuvo marcado por chismes y escándalos, así como por amenazas de extorsión por parte de la prensa sensacionalista.

SALMA HAYEK Y FRANÇOIS-HENRI PINAULT

La actriz mexicana internacional Salma Hayek, protagonista de "Frida", ya poseía una fortuna considerable para los estándares normales antes de casarse, pero que sería de risa comparada con la de su esposo, el empresario francés de la moda, François-Henri Pinault, cuyos ingresos ascienden a 53 mil 900 millones de dólares, lo que lo coloca en el número 26 de entre las personas más ricas del mundo.

Salma y François-Henri se conocieron en una gala en Venecia en el Palazzo Grassi en 2006, empezaron a salir, y después de algunas interrupciones, se casaron, dos veces, en 2009. La primera boda fue una ceremonia íntima en París, en el Día de San Valentín, la segunda fue un impresionante evento de gala en un teatro de Venecia, con baile de máscaras incluido, en el museo Punta Della Dogana. La única hija de la pareja, Valentina Paloma, nació en 2007; apenas un año antes, Pinault había sido padre del único hijo de la supermodelo de los 90, Linda Evangelista, Augustin, aunque no eran pareja.

Pinault es CEO y director del grupo de lujo Kering, que su padre fundó en 1963. El conglomerado es dueño de marcas como Gucci y Balenciaga, firma de la que su entonces director creativo, Nicola Ghesquière, diseñó el vestido de novia de Salma.

MELINDA FRENCH Y BILL GATES

Después de 27 años de casados y tres hijos, el matrimonio formado por Bill Gates, el cuarto hombre más rico del mundo con una fortuna que asciende a los 130 mil 400 millones de dólares, y Melinda French, terminó. En mayo de 2021 anunciaban su divorcio. Su separación fue una noticia bomba, ya que se consideraban una pareja modelo, especialmente por su trabajo filantrópico a través de la Fundación Bill and Melinda Gates.

Con el tiempo, los motivos de su alejamiento fueron saliendo a la luz, entre otros, infidelidad por parte de Gates, y, sobre todo, su relación amistosa con el malogrado financiero, Jeffrey Epstein, al que French se ha referido como "el demonio en persona".

Hace un par de semanas, Melinda habló sobré lo que vivió inmediatamente después de su divorcio y aseguró haberse sentido profundamente deprimida.

"Lo cierto es que creo en el perdón" dijo a Gayle, "así que que he trabajado bastante en eso. Lo que ocurrió no fue un momento o una cosa específicos. Simplemente llegó un punto en el que dije basta, en el que me di cuenta de que no era una relación sana, y no podía confiar en lo que teníamos".

French sigue trabajando en la Fundación y creó la compañía Pivotal Ventures, que es una incubadora de negocios e inversiones. Ninguno de los dos se ha reportado que esté saliendo con alguien más.