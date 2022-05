Ella le ganó a Elizabeth Hurley en las más sexies de 50 plus

Ourtime, una app de citas para personas mayores de 50 años, lanzó una encuesta en la que preguntó a sus usuarios quién es la estrella más sexy de más de 50 años y los resultados fueron sorprendentes.

Aun cuando era muy previsible que guapas como Elizabeth Hurley y Jennifer Aniston formaran parte de la lista --quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente-- la ganadora del puesto número uno fue la diva pop australiana Kylie Minogue.

La belleza petite de 53 años, les arrebató el puesto a la bomba sexy, Elizabeth Hurley, de 56, y a la eterna "novia americana", Jennifer Aniston, de su misma edad, 53 años. En cuarto lugar quedó otra belleza australiana, Nicole Kidman, de 54 años; la siguió la presentadora de televisión inglesa, Tess Daly. Julia Roberts se quedó con el sexto lugar y Helen Mirren la siguió de cerca, probando que se puede ser sexy aún cerca de los 80, pues Mirren tiene 76.

El atractivo de Kylie

Minogue, quien ha sido un ícono pop durante casi cuatro décadas, es famosa por su increíble figura, especialmente por su trasero, el cual aseguró por 4 millones de dólares.

Cuando tenía solo 36 años, Minogue fue diagnosticada con cáncer de mama y vivió la batalla por su salud en el ojo público. La cantante de "Can't get you out of my head" incluso perdió el pelo y fue aclamada como una verdadera heroína cuando regresó al escenario.

Recientemente, la estrella compartió con la revista "You" que el secreto de su aspecto juvenil es el usar protector solar todos los días. "En Australia es imposible mantenerte lejos del sol", dijo "pero me reaplico el protector solar constantemente y siempre uso un sombrero y estoy bajo algún árbol.

Kylie no ha comentado nada aún sobre su status como la estrella más sexy de más de 50, pero en el pasado, hablando de su imagen como símbolo sexual, dijo a la revista "Advocate", en 2014: "Me siento muy cómoda con ello y creo que encontré mi lugar; la zona justa donde no te pasas de la raya y puedo ser yo misma".

Dame Helen Mirren

La otra gran sorpresa en los resultados de la encuesta fue Helen Mirren, quien tiene 76 años, y quien, en esta misma semana, está en la portada de la edición de "Los más bellos" de la revista "People". La extrovertida actriz dice que aún tiene "swagger" a sus años.

Esta palabra, imposible de traducir, habla de una combinación entre gracia, orgullo, porte y un toque de presunción. "Amo la palabra 'swagger' porque creo que significa que tengo confianza en mí misma y en la forma en la que me presento al mundo" dijo en su entrevista de portada con la publicación, "creo que la industria de la belleza debería ser llamada la industria del 'swagger', porque eso es lo que le da a la gente".

La estrella de "Red" también ha hablado sobre cómo le gustaría cambiar la definición de lo que es sexy. En 2016 dijo a la revista "Vanity Fair": "Si alguien es sexy ¿quiere decir que es alguien con quien los hombres se quieren acostar? ¿es eso fundamentalmente? Porque si no, estamos hablando de que alguien es chic, elegante o que tiene personalidad, hay tantas otras palabras que se pueden usar..."

Ellos

La encuesta también preguntó quiénes son los famosos más sexies de más de 50, y aquí, las respuestas fueron más predecibles, el ganador, de 60 años, fue George Clooney, en segundo lugar está Brad Pitt, con 58, quien aún provocó más de un desmayo al mostrar sus maduros abs en "Érase una vez en Hollywood"; y con 53 ¡otro australiano! Hugh Jackman.

¿Conclusión? Hay que irse a vivir a Australia...