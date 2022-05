Es probable que la actriz mexicana Eiza González, de 32 años, se convierta en la próxima Salma Hayek; poco a poco, pero a paso seguro, su carrera en Hollywood ha ido creciendo, cada vez tiene más trabajo y cada vez se va haciendo más y más visible.

De la misma manera, su reputación como una de las reinas hollywoodenses del glamour empieza a cimentarse gracias a sus cada vez más frecuentes apariciones en alfombras rojas, especialmente con aquel llamativo vestido amarillo de Ralph Lauren --que le quedaba como un guante-- en los Oscar de 2018, y recientemente, con un espectacular diseño blanco y plata adornado con plumas de Michael Kors, en la Gala del Met el pasado 2 de mayo.

Sin embargo, en el amor la suerte no parece sonreírle, pues aunque ha tenido varias relaciones --incluso con actores muy famosos-- ninguna parece 'cuajar'. Después de unas cuantas muy publicitadas salidas, el galán en cuestión desaparece del mapa.

Hace unos días, trascendió que la mexicana podría estar saliendo con el protagonista de 'Aquaman', Jason Momoa, después del rompimiento de éste con su esposa Lisa Bonet, con quien duró casado solo cuatro años pero tuvo 17 de relación.

Momoa sería el más reciente en una ya larga lista de intereses amorosos de la belleza mexicana. Aquí, repasamos algunos de los que han sido mas sonados:

1) Alejandro Fernández

En 2010, cuando Eiza apenas tenía 20, se rumoró fuertemente que estaba en una relación con el cantante Alejandro Fernández después de que surgieron unas fotos del par en actitud muy cariñosa. En este entonces, Alejandro tendría 39 años, 19 más que Eiza.

La entonces novel actriz desmintió los rumores y declaró que solo los unía la amistad, "Solo amistad, lo quiero mucho", dijo entonces a Agencia México.

2) Pepe Díaz

El exitoso empresario de antros y Dj mexicano, Pepe Díaz, ha sido una de las relaciones más largas de Eiza, pues salieron entre 2011 y 2013. En agosto de 2013, después de un año y medio de relación, Eiza confirmó que estaba soltera.

Unos meses después, una revista de chismes del espectáculo dio a conocer unos audios en los Eiza parecía confesar que había tenido sus 'queveres' con el hermano de Pepe, Jorge Díaz.

El equipo de la actriz se apresuró a aclarar que los audios estaban editados y alterados, y que los rumores eran totalmente falsos.

3) Liam Hemsworth

En 2013, pocos días después de terminar --una vez más-- con Miley Cyrus, el actor australiano Liam Hemsworth, de 32 años, fue fotografiado con Eiza González, abrazados. Unos días después, fueron captados divirtiéndose en un antro en Las Vegas.

Hemsworth y Miley Cyrus terminaron reconciliándose en 2016 y nunca se supo cuándo terminó el breve romance entre Liam y Eiza. En mayo de 2017, en una entrevista con la revista "Latina Magazine" Eiza dijo que era totalmente innecesario aclarar qué había pasado entre ambos. "Es como la escuela" dijo a la publicación, " es gente que conozco y con la que me relaciono, no entiendo por qué hacen grande algo que no lo es".

4) DJ Cotrona

El romance de Eiza con DJ Cotrona, de 41 años, se dio cuando coincidieron en las grabaciones de la serie "From dusk til dawn". La pareja estuvo saliendo por un poco menos de un año, entre 2014 y 2015.

No se sabe cuál fue la causa del rompimiento pero, aparentemente, fue en buenos términos pues aún ambos se siguen en Instagram.

(FOTO TOMADA DE COMMONS)

5) Cristiano Ronaldo

Otro de los super famosos galanes de Eiza, se les relacionó en 2016, cuando fueron captados juntos en Ibiza; el mismo mes, ella acudió a verlo jugar a París. Ni Cristiano Ronaldo ni ella confirmaron o negaron nunca que hubo un romance.

Poco después, la mega estrella del futbol inició su ya larga relación con la española Georgina Rodríguez con quien tiene 4 hijos, más Cristiano Jr a quien ya tenía antes de iniciar la relación con la hoy influencer.

(FOTO TOMADA DE COMMONS)

6) Calvin Harris

Después de que el Dj escocés Calvin Harris diera por terminada --de forma un tanto escandalosa-- su relación con la diva pop Taylor Swift, se le vio acompañado de Eiza en Los Ángeles. Sin embargo, E! News desmintió rápidamente que hubiera algo entre ellos; una fuente reveló que Calvin estaba totalmente soltero y de ninguna manera en una relación exclusiva, implicando que salía con más de una persona.

Otra vez, ni Eiza ni el Dj confirmaron ni negaron un romance.

7) Maluma

En 2017 se dio a conocer que Eiza había expresado interés en conocer a Maluma porque "le encanta su música", el encuentro aparentemente finalmente se dio en un club nocturno y un mes después se les fotografió besándose en el club Avenue de Los Ángeles. De acuerdo con lo revelado por "una amiga" de ambos a TV Notas, Eiza y Maluma habían estado saliendo desde un mes antes, pero sus agendas complicaban la relación y ninguno de los dos lo consideraba como algo serio y efectivamente, después de este segundo encuentro, no se supo nada más.

8) Josh Duhamel

Cinco meses después de su ruptura con su esposa, Fergie, el actor Josh Duhamel, de 49 años, conoció a Eiza González en una fiesta posterior al concierto previo al Super Bowl que Jennifer Lopez ofreció en 2018.

Una fuente reveló a 'Us Weekly que la pareja estuvo bebiendo y charlando hasta muy tarde, después, él consiguió su número a través de una amistad en común y empezaron a textear y a videollamarse muy seguido. Desafortunadamente, las agendas de ambos no compaginaron y la relación terminó en el mismo 2018.

9) Timothée Chalamet

Todas las alarmas sonaron cuando se dieron a conocer unas fotografías en las que Timothée Chalamet, de 26 años, parece estar disfrutando de unas vacaciones en Los Cabos, en México, acompañado de Eiza González. Las fotos podrían haber pasado por las de un grupo de amigos de vacaciones, excepto por algunas en las que ambos se están besando.

En ese momento, Timothée tenía apenas un par de meses soltero, después de una relativamente larga relación con Lily Rose, la hija de Johnny Depp.

Después de estas demostraciones de cariño, nada se supo de que Timmy y Eiza hubieran seguido saliendo.

(FOTO TOMADA DE COMMONS)

10) Paul Rabil

El exjugador estadounidense de lacrosse, Paul Rabil, y Eiza empezaron a salir en junio de 2021 y mantuvieron una relación durante siete meses que compartieron en redes sociales y fotografiándose juntos sin problema alguno.

De acuerdo con 'Page Six' acordaron separarse porque, una vez más, sus agendas no compaginaban y fue así que en diciembre del año pasado se dio a conocer que tomaban rumbos separados.

11) Jason Momoa

Aunque no parece ser nada formal, cinco meses después de que Jason Momoa, de 42 años, dio por terminada su larga relación y corto matrimonio con Lisa Bonet, la madre de Zoe Kravitz y ex esposa de Lenny Kravitz, está saliendo con Eiza González.

El actor estuvo presente en la premiere de 'Ambulance', película en la que participa Eiza, y de acuerdo con lo que reveló una fuente a parece estar contento con la relación. Solo el tiempo dirá si se convertirá en algo más serio para ambos.

(FOTO TOMADA DE COMMONS)