Del papel a la pantalla grande. Películas ganadoras al Oscar basadas en libros

De acuerdo con el medio de cine Tomatazos, un tercio de las películas que han ganado un Oscar son producciones que tuvieron su origen en alguna obra literaria, ya sea novela, biografía o artículo periodístico, entre otros.

Casi desde el origen del cine es que se ha llevado a cabo esta práctica; de hacer una obra cinematográfica a partir de algún contenido de libros o texto, tal como sucedió con el texto King John, de William Shakespeare, que se hizo después película o con la historia de La Cenicienta, de los hermanos Grimm, que fue llevada a la pantalla grande por Georges Méliès bajo el título Cendrillon.

Aunque el cine ya no es como antes y se desarrolla de una manera completamente distinta a sus orígenes, lo que no ha cambiado es seguir encontrando inspiración en libros y textos.

Según ha registrado el sitio AbeBooks.com, más de 60 películas que han recibido el premio Oscar —que nació en 1928— como mejor cinta han sido adaptaciones literarias, eso sin contemplar a los filmes que fueron nominados, porque la cifra aumenta significativamente.

Así que, si te has perdido de ver alguna película ganadora, de los últimos años, al máximo galardón otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, puedes disfrutarla a través de su obra literarias original en las que estuvieron inspiradas. Seguro, son mejor o igual de buenas que la propia cinta.

Moonlight

Año en la que ganó: 2017

Obra literaria: In Moonlight Black Boys Look Blue

Autor: Tarell Alvin McCraney

Sinopsis: Retrata la vida de Chrion, un chico afroamericano que vive en una zona marginal y de conflicto en Miami, de que debido al ambiente complicado es que oculta su homosexualidad y no puede vivirla plenamente.

Birdman (The Unexpected Virtue of Ignorance)

Año en la que ganó: 2014

Obra literaria: cuento What We Talk About When We Talk About Love (De qué hablamos cuando hablamos de amor)

Autor: Raymond Carver

Sinopsis: Si bien la película no está basada en el cuento de Raymond Carver, si retoman su obra dentro de la cinta, ya que el protagonista, Michael Keaton, quien interpreta al actor Riggan Thomson, retoma su texto para convertir en una obra de Broadway.

Twelve years a slave (12 años de esclavitud)

Año en la que ganó: 2013

Obra literaria: Twelve years a slave

Autor: Solomon Northup

Sinopsis: Se trata de una especie de biografía o diario escrito por el Solomon quien, de ser un hombre negro y libre, fue convertido a esclavo en 1853, en Louisiana. A lo largo de 12 años que vivió cautivo documentó sus memorias, que después fueron llevadas a la pantalla grande de la mano de Steve McQueen.

Argo





Año en la que ganó: 2012

Obra literaria: artículo periodístico How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue Americans From Tehran y el libro The Master of Disguise

Autor: Texto de Joshuah Bearman para el medio Wired y libro de Tony Mendez

Sinopsis: La cinta retrata cómo la CIA finge realizar una película en Teherán con la intención de rescatar a un grupo de estadounidenses que quedaron atrapados en la capital de Irán, allá en 1979. Basado en hecho reales.

Slumdog Millionaire (Quiero ser millonario)

Año en la que ganó: 2008

Obra literaria: Q & A

Autor: Vikas Swarup

Sinopsis: Cuenta la historia de un chico indio que participa en un concurso de preguntas y respuestas, al que luego acusan de haber hecho trampa para llevarse el premio (millonario) a casa.

No Country for Old Men (Sin lugar para los débiles)

Año en la que ganó: 2007

Obra literaria: No Country for Old Men

Autor: Cormac McCarthy

Sinopsis: Cuatro de sus diez obran han sido llevadas a la pantalla grande, pero Sin lugar para los débiles es la única ganadora como mejor cinta. La historia es sobre un vaquero que se roba un motín que le pertenece a un cártel de la droga. Mientras huye, es perseguido por un asesino a sueldo, interpretado por Javier Bardem.

Golpes del destino

Año en la que ganó: 2004

Obra literaria: Rope Burns: Stories from the Corner

Autor: Jerry Boyd, alias F.X. Toole

Sinopsis: El entrenador de box F.X. Toole es el escritor detrás de este cuento, que relata la relación entre el coach de boxeo Frankie y Maggie, quien le pide ayuda para que la entrene.

Por el hecho de ser mujer, al principio Frankie se niega, pero al final, ella lo convence y hacen una buena mancuerna que lleva a Maggie a convertirse en una boxeadora reconocida y exitosa.

El señor de los anillos. El retorno del rey

Año en la que ganó: 2003

Obra literaria: El Señor de los Anillos

Autor: J.R.R. Tolkien

Sinopsis: J.R.R. Tolkien escribió una trilogía y cada una de las obras fue llevada a la pantalla grande, sin embargo, solo la entrega de El retorno del rey consiguió llevarse el máximo galardón, junto con otras más estatuillas. La novela cuenta la historia de Frodo, quien realiza un viaje para destruir el Anillo Único, que es una fuente de poder. Durante su travesía, se ve envuelto en guerras y conflictos.

Una mente brillante

Año en la que ganó: 2001

Obra literaria: A beautiful mind

Autor: Sylvia Nasar

Sinopsis: Se trata de la biografía de John Forbes Nash, quien ganó el Premio Nobel de Economía en el año 1994. Durante la cinta se reflejan los problemas que tuvo que enfrentar para conseguir la distinción, tanto a nivel profesional como personal, ya que padecía esquizofrenia.