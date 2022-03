De viaje con Oscar: 5 impactantes locaciones de las nominadas a Mejor Película

No existe un Oscar para "la mejor locación del año", pero si lo hubiera, definitivamente algunas de las nominadas para Mejor Película de este año seguramente también estarían nominadas en esta categoría, por ejemplo, ¿qué habría sido de "Dune" sin los desérticos paisajes de Arrakis? ¿O de "El poder del perro" sin las impresionantes montañas de "Montana"?

Así que para honrar a una categoría que debería ser honrada y de paso inspirarte en el destino de tu próximo viaje, pues si eres cinéfilo de corazón, seguramente visitar la locación de una película será muy emocionante. Eso sí, algunas de ellas no están precisamente cerca...

LA TERRORÍFICA CASA DE "EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS PERDIDAS"

Dónde ir: Casa Loma, Toronto, Canadá

Es en la casa del industrial Ezra Grindle (Richard Jenkins) que las cosas empiezan a ir mal para el mentalista Stanton Carlisle (Bradley Cooper) en "El callejón de las almas perdidas".

De hecho, la casona está justo en medio de Toronto y es la segunda película que el director Guillermo del Toro filma aquí, pues también es la locación de "La Cumbre Escarlata", y de otros filmes como "X Men", "Scott Pilgrim contra el mundo" y de la serie "Los cuentos de la criada".

La casa tiene una galería en la que está representada cada película y serie filmada en ella y otro tipo de exhibiciones. La entrada tiene un costo de 30 dólares.

(FOTO TOMADA DE FLICKR)

LAS MONTAÑAS DE "EL PODER DEL PERRO"

Dónde ir: Sierra Hawkdun, Otago, Nueva Zelanda

La favorita para obtener el galardón de Mejor Película este domingo, "El poder del perro" se desarrolla en las montañas y planos de Montana, en los Estados Unidos, pero en realidad fue filmada en la tierra de su directora, Jane Campion, Nueva Zelanda, pues resulta ser que Montana ya es demasiado moderna para representarse a sí misma en la época del "viejo oeste".

Ese tipo de problemas no existe en el escasamente poblado y muy escénico, Otago, en la Isla Sur de Nueva Zelanda. El rancho que pertenece a la familia Burbank en la película, fue construido de cero, así que no puede visitarse, pero hay suficientes espacios abiertos para curarte de hasta el peor caso de trauma de encerramiento a causa de la pandemia. También puedes visitar Dunedin, un pequeño poblado, donde hay más locaciones de la película.

(FOTO TOMADA DE FLICKR)

EL PAISAJE DESÉRTICO Y EXTRATERRESTRE DE "DUNE"

Dónde ir: Wadi Rum, en Jordania

La primera parte de "Dune" la saga del director Denis Villeneuve fue filmada en los muy cinematográficos paisajes de Wadi Rum, en Jordania. Este desierto ha aparecido en otras películas como "Lawrence de Arabia", "Star Wars: El ascenso de Skywalker", "Prometeo" y "El Marciano". Ridley Scott es un director que ama filmar ahí, por ejemplo.

Los efectos especiales de Villeneuve lo hacen parecer menos ocre y rojizo de lo que en realidad es, pero eso no resta nada a su agreste belleza. Está ubicado a unos 90 minutos de Petra, donde se filmó "Indiana Jones y la última cruzada".

Vale toda la pena visitarlo, pues su belleza natural es de quitar el aliento.

EL MUSEO DE "NO MIRES HACIA ARRIBA"

Dónde ir: Museo de Bellas Artes, en Boston

No solamente películas de gángsters y de policías se filman en Boston, también, de vez en cuando, comedias negras y apocalípticas como "No mires hacia arriba". La ecosátira fue filmada en esta ciudad.

Su locación más reconocible es el Museo de Bellas Artes, sede del discurso de Jonah Hill, al final del filme. También aparece el bar The Howl at the Moon, la terminal South Station y el hotel Fairmont Copley Plaza. Es probable que a los bostonianos no les agrade la idea, pero su ciudad aparece como si fuera Nueva York.

(FOTO TOMADA DE FLICKR)

EL PUERTO DE "CODA"

Dónde ir: Gloucester, Massachusetts

Muchos grandes filmes tienen como locación la costa de Nueva Inglaterra, el drama "Coda", en el que el mexicano Eugenio Derbez tiene un importante papel, se une a leyendas del cine como "Tiburón", "Carrusel" y "Manchester en el mar" con esta hermosa costa como escenario.

La película sigue a la hija y hermana de tres personas sordas que es la única que puede oír en la familia y que trabaja en los muelles de Gloucester, en Cape Ann, el estado de Massachussetts, en Estados Unidos.

Es una de las pocas películas filmadas exactamente donde se supone que tienen lugar. Si te interesa visitarlo --de paso puedes ver ballenas ahí--, está a solo 45 minutos de Boston.