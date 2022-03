¿Cómo hacer el perfil para una app de citas? 5 tips para hacer match

Si ya tienes un rato en una app de ligue, seguramente te habrás dado cuenta de que con la pandemia aumentó muchísimo la cantidad de gente que las usa y, por lo tanto, la competencia. Hay tanta gente actualmente en ellas, que tienes que pensar en una estrategia para sobresalir de entre tantos usuarios.

Claro está que no es fácil ser súper elocuente y convincente si solo tienes de tres a cinco fotos y veinte palabras, así que tienes que aprovechar tus espacios para expresarte al máximo. Si sigues estos consejos para 'darle una chuleada' a tu perfil, seguro que tendrás más matches que nunca ¡Atent@!

(FOTO TOMADA DE DEPOSITPHOTOS)

1) Usa una foto TUYA

Nada de efectos, nada de verte borroso, nada de filtros embellecedores, fotos de perritos o gatitos solos, atardeceres o, lo peor, memes. ¿Sabes qué es lo primero que piensa una persona cuando ve una foto de cualquier otra cosa menos tuya en tu perfil? "Seguro no es tan atractiv@ y por eso se está escondiendo", es decir, lo último que quisieras que un buen prospecto piense.

Por supuesto, es básico que sea una buena foto en la que salgas lo mejor posible, pero que no quede duda de que eres tú y cero filtros; si tú los conoces, los demás también. Las selfies súper posadas, tomando shots o mostrando 'dedos', tampoco son una buena idea. Basta con que aparezcas tú y te veas bien, clar@, content@ y sin filtros.

(FOTO TOMADA DE UNSPLASH)

2) ¡Sonríe!

Ok, no todos somos unas campanitas de alegría, pero hay algo en las fotos muy serias que dice 'no te acerques', justo el efecto contrario de lo que quieres lograr. Si te cuesta trabajo sonreír espontáneamente, recluta a tu amigo el más chistoso, dale tu teléfono, platica con él o ella y dale instrucciones de tomarte la foto cuando te estés riendo con ganas. Las poses de modelo con cara de pato y en las que parece que estás de malas --aunque te veas muy guap@-- son un definitivo no-no.

(FOTO TOMADA DE DEPOSITPHOTOS)

3) Tu bio es importante

Son solo unas breves líneas, pero ten por seguro que antes de dar swipe, la gente va a leer lo que escribiste en tu biografía. Aprovecha y transmite lo que de verdad quieres: alguien con quien ver Netflix acurrucado, solo un encuentro apasionado, al amor de tu vida o alguien con quien platicar, ir a cenar y al cine. La otra persona sabrá entonces si le interesa la oferta o no. Sé honesto y claro, es la mejor política, no perderás tiempo ni se lo harás perder a alguien que busca algo serio cuando tú solo quieres un rato divertido, o viceversa.

Por otra parte, sé divertido pero no payaso; sé clar@con lo que no es negociable (no fumadores, no drogas); añade tus canciones de Spotify; que se note que le pusiste interés y coco a lo que escribiste, y comparte información relevante, por ejemplo, es bueno saber que eres cinéfil@, pero a nadie le interesa tu sabor favorito de helado o pizza.

(FOTO TOMADA DE PIQSELS)

4) Dime quién eres con tus fotos

Dado que no tienes muchas líneas para hablar de ti, aprovecha y comparte más información en tus fotos. Por ejemplo, puedes mostrarte con tu perro o tu michi, haciendo tu deporte favorito, en medio de la práctica de tu hobby, en la naturaleza o en tu edificio favorito, según lo que sea más lo tuyo.

Muestra cómo eres de verdad, cómo te vistes y arreglas, alguno de tus restaurantes o sitios favoritos, tus clases de yoga o kickboxing, da toda la información que puedas visualmente, eso te ayudará a atraer a quien te interesa y eliminará automáticamente a la paja.

(FOTO TOMADA DE MAXPIXEL)

5) Los no-no

Claro que los que para unos es no-no, para otros es sí-sí, pero, en términos generales, de acuerdo con el sitio 'ABC', cualquier foto de perfil con un animal muerto, ya sea cazado o pescado, es cero atractiva. Una foto fumando es un instantáneo matapasiones para el 69% de las personas, pero considéralo si estás buscando específicamente a otro fumador. Las selfies con o en tu coche tampoco son buena idea; lo mismo los comentarios 'sutilmente' negativos acerca de tu anterior relación; selfies en el gym y peor, flexionando los músculos; comentarios 'graciosos' acerca de lo horrible que es estar en una app de citas; y fotos con bebés o niños --aunque sean los tuyos--, ya habrá tiempo para eso.

Por último, pídele a dos o tres de tus amigos que revisen tu perfil y te ayuden a señalar lo que les parece que sería poco atractivo o que de plano pueda sacarte de la competencia y corrige aquello en lo que tú consideres que tienen razón.

Sé genuino, así como tú puedes detectar a alguien fake, los otros también pueden hacerlo, no subestimes a quien puede convertirse en el amor de tu vida y sé honesto.

En resumen: tendrás mejores oportunidades de encontrar a alguien realmente compatible contigo con una foto de perfil buena en la que estés sonriendo o te veas auténticamente content@; con una bio honesta, clara y original a la que le echaste coco; si te muestras cómo eres en realidad y lo que te gusta, ¡Seguro te irá mucho mejor!