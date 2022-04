Cómo elegir el vestido con aberturas o "cutout" perfecto para tu tipo de cuerpo

Si algo nos enseñaron los Oscar es que, además de que Will Smith es peligroso cuando se enoja, los vestidos con aberturas o cutouts serán la tendencia más importante de la temporada.

Claro está que en Hollywood, con todos esos entrenadores y maquillistas hasta de piel, la máxima es: mientras más piel y menos vestido, mejor, pero no todas las siluetas se prestan para eso y no todas queremos ir por la vida cubiertas con solo una tirita de tela estratégicamente colocada.

Dicho lo cual, es importante saber que no todos los vestidos con aberturas son tan reveladores, los hay de todos los estilos, más o menos discretos, y lo que es seguro, es que seguro hay alguno para ti.

Así que no te sientas intimidada ni los descartes, aquí te compartimos los secretos para elegir el que mejor vaya con tu silueta.

1) Elige mostrar las partes más atractivas de tu silueta

Escoge una pieza que tenga la abertura en la parte del cuerpo que te sientas más cómoda enseñando. Si tienes un busto lindo, elige un escote bajo, si no tienes mucho busto pero tienes cintura, elige un vestido que la muestre.

No todo el mundo se siente preparado para mostrar el talle , si es tu caso, hay vestidos con originales aberturas en los hombros y mangas. Si te gustan tus piernas escoge uno con una abertura alta o de corte asimétrico, muestra tu espalda o elige un corte interesante en el cuello, recuerda que más revelador no significa más moderno y ni siquiera es necesariamente más sexy.

Las aberturas verticales son muy favorecedoras porque muestras poco y se ven igual de trendy.

2) Escoge una silueta y corte que ya conoces y que te favorece

Cuando uno piensa "vestido con aberturas" inmediatamente vienen a la mente esos vestidos de lycra super pegados al cuerpo, pero estos no son, por mucho, todas las opciones que hay.

Si no crees que esa silueta sea para ti, lo que debes hacer es pensar en cuál de tus vestidos se te ve mejor y buscar el mismo corte en una versión con aberturas. Si los vestidos "body con" no son para ti, ten por seguro que uno con aberturas lo será aún menos.

Aunque tengas el cuerpo de Kim Kardashian, si no te sientes cómoda con el corte de tu vestido, se notará...

3) Prueba diferentes estilos ¡y diferentes aberturas!

Una buena idea es dedicar un rato en una tienda a elegir varias opciones de silueta y de lugares donde se ubica la o las aberturas. Algunas veces una abertura en la misma parte del cuerpo con un corte distinto hace toda la diferencia en cuanto a cómo se te ve. Puede ser que esté mejor hecho o sencillamente que la abertura queda justo donde debe ser.

Recuerda que lo que se ve bien en una modelo --aunque tenga una figura muy similar a la nuestra-- no necesariamente significa que se te verá bien a ti. Si ordenas algo que viste en línea, puede ser que no se acomode en tu cuerpo en el mismo lugar que a la chica de la foto.

Cuando eliges alguno de tus básicos en línea, no tienes problema porque sabes exactamente cómo se te verá, pero cuando se trata de algo que no te has puesto antes, es mejor probártelo en la tienda. Después de todo, seguramente extrañas ir de shopping.