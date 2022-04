Cómo aprovechar las vacaciones para "resetearte"

Las vacaciones no solamente se sienten maravillosamente bien, también son buenas para tu cuerpo, se ha demostrado que los viajes frecuentes están relacionados con menos posibilidades de sufrir un ataque al corazón y la posibilidad de una vida más larga.

Por lo tanto, no resultará una gran sorpresa saber que también se asocian con la salud mental y la felicidad. Mientras que el viaje equivocado te puede provocar más estrés que beneficios a la salud y dejarte más cansado de lo que te fuiste, el adecuado te permite ejercitar y estimular tu cerebro, encontrarle más sentido a la vida y crear recuerdos que te ayudarán a recordar momentos felices cuando más lo necesites.

Toma en cuenta estas recomendaciones para sacarle el máximo jugo a tus vacaciones y regresar, verdaderamente "como nuevo".

1) Planea con tiempo.

Muchas investigaciones aseguran que gran parte del placer de un viaje proviene de su planeación. Sin embargo, otros estudios aseguran que la semana previa a partir de vacaciones, hay personas que se estresan mucho más de lo normal por la presión de dejar todo en orden en la casa y el trabajo antes de salir.

La forma de prevenir esto es planeando todo con la suficiente anticipación para que los días previos a partir ya solo te queden pequeños detalles por resolver.

Elige, además, un periodo en el que sepas que el trabajo está tranquilo, para que no te preocupe no estar, y asegúrate de que tengas el suficiente dinero para pasarlo bien sin endeudarte, así no te agobiará el aspecto financiero.

2) Elige un lugar que no conozcas.

Los lugares nuevos significan un reto que estimula tu cerebro. Explorarlos produce el mismo efecto que adoptar un nuevo hobby retador, como aprender a jugar ajedrez, por ejemplo.

"Cuando expones tu cerebro a un lugar nuevo y complejo, o difícil de recorrer" dijo el neuropsicólogo Paul Nussbaum, de la Universidad de Pittsburgh al diario "Chicago Tribune" en 2014, "tu cerebro literalmente 'reacciona', se crean nuevas dendritas (conexiones neuronales) y tu cerebro empieza a parecer una jungla".

El visitar un lugar desconocido también puede hacerte más creativo: Un estudio realizado en 2009 determinó que las personas que habían estudiado en el extranjero, eran 20% más hábiles para resolver problemas en la computadora.

3) Pero no demasiado retador o peligroso.

El poderte relajar es un elemento esencial de las vacaciones, si eres capaz de relajarte con facilidad serás más productivo y más capaz de poner la debida atención a lo que te rodea, así que elegir un lugar que te abrume o te asuste no es una buena idea.

Piensa en un lugar lejano, pero que comparta algunas características con el lugar en el que vives, por ejemplo, si vives en la Ciudad de México y no eres muy aventurero, elige una gran ciudad, como Shanghai, y no un lugar 100% de aventura, como un destino de esquí o ecoturístico.

4) Viaja con gente que conoces y quieres.

Hacer amigos en un viaje es divertido y atractivo, pero viajar con tus seres queridos es una excelente forma de aprovechar los beneficios mentales de las vacaciones. Un estudio realizado en 2011 reveló que una de las cosas que nos da más felicidad es pasar tiempo de calidad con nuestras personas favoritas. Hacer reminiscencias del viaje con ellos también es fuente de felicidad.

Claro que, pelearte crea el efecto contrario, así que elige compañeros con los que sepas que no habrá dramas.

5) Trata de mantenerte lo más alejado posible de tu celular y la computadora.

Además del obvio estrés que produce tratar de trabajar en las vacaciones, el estar constantemente conectado puede provocar que no recuerdes mucho del tiempo que pasaste en otro lugar. Un estudio reciente reveló que trabajar aunque sea una hora durante tus vacaciones provocará que recuerdes 43% menos de lo que viviste que si no trabajas para nada.

Lo que sí puedes hacer con tu teléfono es tomar muchas fotos, pues al volverlas a ver te transportarán de inmediato a momentos y lugares felices.