Buenos hábitos: Más allá de los 'famosos' 21 días

Todos tenemos sueños y anhelos, muchos de los cuales a veces no logramos cumplir por falta de un plan que nos encamine a conseguirlos.

Tener un hábito es un comienzo para cumplir con nuestros objetivos. Se trata de acciones que hacemos de manera automatizada. Los más simples van desde ir al baño antes de acostarnos por la noche, revisar el teléfono celular al despertar o acudir al gimnasio a una hora en particular.

Estas actividades las hacemos todos los días, en determinado tiempo y espacio, que ya nos hemos acostumbrado a realizarlas de manera tan natural.

Los especialistas las definen también bajo el nombre de patrones, pues los hemos venido repitiendo de manera cotidiana, que ya no nos cuenta trabajo hacer dicha actividad ni sentimos pesadez o molestia.

Foto Pexels

Desde el principio

Para comenzar a trabajar en un nuevo hábito, y conseguir cumplir nuestros sueños, es importante trazar un camino con metas u objetivos que nos lleven a lograrlo. De los más comunes es dejar de fumar, hacer ejercicio y comer saludable, entre otros.

Una vez definido cuál es, es momento de analizar el contexto en el que nos encontramos, considerando nuestras habilidades, estilo de vida y personalidad. Se trata de un examen de honestidad.

Mucho se ha dicho que un hábito se forma en 21 días. Si bien, existen algunos simples que solamente requieren de este tiempo de inversión, hay otros que tomarán más tiempo, por ello es importante analizar nuestras condiciones y entorno.

Esta sugerencia de los 21 días o tres semanas es obra de Maxwell Maltz, un médico cirujano plástico de la Universidad de Columbia, quien propuso la Teoría del Hábito, en el que afirmaba, de acuerdo con sus análisis y estudios, que a un ser humano le tomaba este periodo de tiempo el incluir una nueva actividad dentro de su rutina.

Otros especialistas, como los de la University College de Londres, en cambio, mencionaron que hay ciertos hábitos que tomarán más tiempo —ellos apuestan por 66 días—, dependiendo justo del entorno y condiciones en las que nos encontremos, por ello, aunque no se descarta rotundamente los 21 días como plazo para considerar que ya hemos cumplido con la meta de adoptar una nueva rutina, sí se recomienda tomar las tres semanas en consideración como la primera etapa, y más importante, de formación.

Foto Pexels

Escrito y firmado

Escribir cómo vamos a cumplir con nuestra meta nos ayudará a tener más claro el objetivo. Por ejemplo, si quieres meditar todas las mañanas, lo ideal será armar una agenda que nos recuerde el objetivo y el camino que vamos a recorrer para conseguirlo. En dicha agenda vamos a programar el despertarnos 10 minutos antes a lo que acostumbrábamos. Un plan para conseguirlo será procurar acostarte más temprano. Además, de tener la alarma activada y quizá el podcast o video seleccionado con el tutorial para meditar 5 o 10 minutos a la mañana siguiente.

Cuando iniciamos, será muy común sentir cansancio, flojera o estar desanimado. Las excusas no deben ganarte en esta batalla. La fuerza de voluntad será clave para la formación de nuevos hábitos, por ello, debes tener siempre en mente tu objetivo futuro. Bien dice el dicho que ´Roma no se construyó en un día´, tomo tiempo, el mismo que te tomará a ti, pero que bien valdrá la pena.

Documentar tu evolución será clave en el éxito de tu hábito. Si bien, el primer día podrás anotar que te costó despertarte más temprano, quizá para la semana siguiente tu anotación tenga que ver con que ya estás más concentrado que en un principio cuando te iniciaste con las meditaciones matutinas.

La disciplina será clave en llegar a tu meta. Lo ideal es no tener recaídas a lo largo del camino. A pesar de ello, no todo está perdido. Si llegaras a tener obstáculos imprevistos, procura seguir adelante. Si un día fallaste, no pasa nada. Al siguiente te repones. Está comprobado que llegar a tener retrocesos, como no seguir el ritmo del hábito, no es perjudicial cuando ocurre hasta en dos ocasiones. Lo ideal es salir invicto.

Foto Pexels

Los premios se valen durante tu formación. Así que estás en tu derecho de consentirte y celebrar tus triunfos, siempre y cuando no afecte la formación de tu nuevo hábito. Por ejemplo, si has salido a correr como te lo propusiste, un buen incentivo es regalarte un pants para salir a entrenar o comprarte esos tenis que viste en el centro comercial. De esta manera te consientes y fortaleces tu compromiso en la formación de tu nuevo hábito.

Foto Pexels