Aunque en el pasado Barbie ya había lucido alguno de sus diseños nupciales, ahora ha querido homenajearla a ella directamente. Es por ello que Mattel ha lanzado a la venta una muñeca inspirada en la diseñadora de modas Vera Wang.

Se trata de una réplica de la silueta de la modista de 72 años, quien saltó a la fama luego de haber abandonado su puesto como editora en jefe de la revista Vogue de los Estados Unidos, para probar suerte como diseñadora de moda, especializándose en la confección de colecciones de vestidos de novia.





"Vera Wang es reconocida en todo el mundo por su perdurable creatividad y exquisitas contribuciones a la industria de la moda. Esta muñeca honra su impacto continuo y profundamente significativo en nuestra cultura", explicó Mattel sobre la decisión de elegirla como su más reciente musa.

Una mujer que inspira

Barbie ha querido rendir este pequeño homenaje como muestra de reconocimiento a Wang por dos razones. La primera por sus orígenes, al ser una mujer estadounidense de origen chino. Y la segunda, por su evolución como mujer empresaria, quien comenzó su carrera en el diseño con el montaje de una pequeña boutique nupcial en Nueva York hasta convertir su nombre en un imperio de moda, vistiendo a muchas mujeres en el día más importante de sus vidas: sus bodas.

Detrás del diseño de la muñeca de Vera Wang se encuentra Carlyle Nuera, quien fue la responsable, junto a su equipo, de darle vida a esta figura que ya forma parte de la colección Mattel Creations.

"Ella es un nombre familiar a nivel mundial, que creo que es muy importante para la representación para los asiático-estadounidenses que quieren seguir una carrera en las artes o el diseño. ¡O que necesitan convencer a sus nerviosos padres de que esta es realmente una carrera viable!", expresó Carlyle sobre el legado de Wang.

Acostumbrados a verla siempre vestida con looks monocromáticos, Carlyle reveló que detrás de la elección del outfit de la muñeca estuvo Vera, quien se decidió por un look que ella misma diseñó para un desfile del 2017: un mono negro sobre un vestido de chiffon y mangas abullonadas, con una abertura frontal y con un bordado de la leyenda LOVE en el dobladillo, que no venía en el look original pero que Wang agregó para su muñeca.

"Vera agregó la palabra LOVE en una tipografía gótico al dobladillo del vestido, lo que creo que refleja la positividad que ella siempre expresa en las redes sociales", explica Carlyle.

La muñeca también luce unas altísimas zapatillas de plataforma con hebillas para sujetarse, unas medias, un cinturón peplum y sus uñas en color negro, replicando el estilismo que lucieron las modelos durante el desfile del 2017.

La muñeca ya está a la venta por el precio de 40 dólares, unos 810 pesos mexicanos.

