¡Actualiza tu guardarropa óptico! Tendencias en lentes 2022

No hay nada que te ayude más a actualizar tu look que un par trendy de lentes, no importa si son ópticos o de sol. Si bien es cierto que la moda en lentes no cambia tan rápido como la moda en las prendas, sí es una verdad que actualmente estamos viendo una transición, y que muchos de los marcos más nuevos tienen una inspiración si no francamente vintage, sí definitivamente retro.

Los años 70 son una de las principales fuentes de inspiración en este sentido, y en una menor escala, hasta los 60. Sin ir más lejos, los marcos de los clásicos lentes de John Lennon están hoy súper hot, pues unen dos tendencias en una: marcos metálicos y delgados y su forma circular.

Los lentes inspirados en la era disco, de gran tamaño pero muchas veces ligeros al ser metálicos, representan lo más nuevo y divertido en cuestión de armazones oftálmicos pues te permiten lucir tu lado extravagante y glam todos los días. Otras direcciones importantes son el tamaño XXL, las líneas geométricas y los detalles de brillo.

Aquí, algunos de los marcos que debes tomar en cuenta si quieres actualizar tu estilo óptico:

OJOS DE GATO

Esta silueta de inspiración retro de las décadas 50 y 60, es ideal para aquellas chicas que se desenvuelven en medios serios, como la academia o los negocios, pero que no quieren dejar de ser trendies y sexies. Hay desde los marcos muy radicales hasta algunos muy discretos ¡tú escoges!

GRANDES Y TRANSPARENTES

Los lentes de marcos transparentes son una de las tendencias más importantes del año. Lo transparente ha capturado la imaginación de muchos diseñadores de moda en sus colecciones de prendas y accesorios más recientes y, de forma natural, esto se tradujo en los armazones de moda. Añade un tamaño importante y ¡estarás totalmente in! ¿Una buena alternativa? ¡Lentes blancos!

OVERSIZE Y GEOMÉTRICOS

Cualquier marco de inspiración geométrica será un gran hit este año, si añades gran formato, ¡tendrás una bomba de estilo! Eso sí, estos estilos no son para los débiles de corazón, si te gusta ver y definitivamente ser visto, este tipo de diseño es para ti. Desde los de líneas muy definidas hasta los de esquinas más redondeadas, son favorecedores para todos los tipos de rostro, pues combinan elementos cuadrados y redondos. ¡Totalmente maximalistas!

(FOTO CORTESÍA DE UNOFFICIAL)

70'S

Todos los elementos de los marcos que se usaron en los 70 están de regreso con gran fuerza: metal, brillo, formas geométricas, oversize. Armazones muy delgados si son metálicos; gruesos y audaces si son de pasta.

Son tan cool y están tan de moda, que incluso algunas celebridades los usan sin graduación. Si quieres ser absolutamente fashionista, inclínate por los metálicos en dorado, definitivamente son los más hot.

REDONDOS

Saca a relucir al Harry Potter que llevas dentro y decídete por una armazón redonda. Si quieres lucir más intelectual, elige marcos medianos o pequeños y de pasta, si quieres verte más moderno, prefiere los delgados y grandes de metal. La tendencia viene desde el año pasado y son especialmente favorecedores para rostros cuadrados o rectangulares pues suavizan sus ángulos. En cuanto a estilo, van bien desde a los hombres y mujeres de negocios hasta a los hipsters.

(FOTO CORTESÍA DE UNOFFICIAL)

RETRO AVIATOR MODIFICADOS

Un poco disco, un poco metálicos, un poco aviator a lo Tom Cruise, un poco oversize ¿mezclas un poco de cada una de estas tendencias y qué obtienes? Unos lentes muy diferentes y ultra cool. Aunque es un estilo un poco más masculino, las chicas no dejan de verse increíbles con ellos. PD: es muy probable que esta silueta sea la que tenga más futuro, así que si estás pensando en comprar lentes nuevos, una buena idea es irte en esta dirección. Piensa en cómo se verían Brad Pitt y Angelina Jolie en los 70, no está mal ¿cierto?