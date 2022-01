5 lecciones de vida que aprender de "Rey Richard: Una familia ganadora"

"Rey Richard: Una familia ganadora", considerada una de las mejores películas de 2021 por el America Film Institute, cuenta parte de la vida de Richard Williams, padre de las exitosas tenistas de clase mundial, Venus y Serena Williams --quienes, por cierto, son productoras de la película-- y quien fuera la verdadera fuerza motivadora detrás del extraordinario éxito de las hermanas.

La vida de Williams merece ser contada pues él ayudó a criar y a entrenar a dos de las deportistas más fuera de serie de todos los tiempos. Venus y Serena cambiaron para siempre el deporte del tenis. Utilizando métodos poco convencionales, su padre elaboró un plan que las convertiría en íconos legendarios del deporte blanco.

La familia Williams tuvo que enfrentar muchos obstáculos para que las chicas pudieran alcanzar el triunfo. Aunque la película no es para niños pequeños, los chicos más grandes se sentirán motivados, especialmente si son amantes del deporte, pero lo mejor que nos deja, a chicos y grandes, no son las escenas de triunfo deportivo, sino sus valiosas lecciones de vida.

Aquí, lo que podemos aprender de "Rey Richard: Una familia ganadora":

1) Todos necesitamos un porrista en nuestra vida.

Todos requerimos de una persona que no solamente crea en nosotros, sino que también nos motive. Personas que nos recuerden nuestro potencial y nos animen a lograr explotarlo al máximo.

2) Debes creer en ti mismo.

Antes de aceptar a Serena y a Venus, sus posibles mentores necesitaron confirmar que el sueño de alcanzar el éxito no era solo de su padre sino de las chicas también. Cuando las confrontaban con esta pregunta, las hermanas eran categóricas en su respuesta; ellas siempre afirmaron tener un profundo deseo de triunfar y ser las mejores, pero también creían al 100% en sus habilidades para lograrlo.

3) El rechazo y perder son una gran parte de triunfar.

Richard nunca se dio por vencido a pesar de ser rechazado muchas veces. En alguna ocasión, Venus ganó juego tras juego, pero perdió la final. Cuando terminó el partido, se sintió muy desanimada y decepcionada, hasta que salió y recibió una impresionante ovación del público, quienes la apoyaron y animaron después de haber jugado tan bien. A pesar de no haber ganado, obtuvo su recompensa.

4) El trabajo duro y la dedicación son muy importantes, pero también necesitas a una comunidad.

Venus y Serena eran apoyadas por sus padres, pero también por sus hermanos. Todos en la familia debían trabajar mucho para alcanzar la meta: el triunfo de las chicas.

Al ver una película tan inspiradora como ésta, es fácil perderse en las personalidades dominantes y no darse cuenta de que los buenos resultados y el éxito no solo son resultado de trabajar mucho, sino que también se dieron gracias al esfuerzo de mucha gente, la red de apoyo de las protagonistas, sin la cual no habrían podido llegar hasta donde lo han hecho.

5) El éxito no es lo más importante.

En uno de los momentos más ligeros de la película, Richard hace que las chicas vean "La Cenicienta". Lo hace después de sentirse frustrado al oírlas presumir de haber ganado un partido. Después de que termina, les pregunta qué lecciones obtuvieron de la película, y les acentúa la importancia de la humildad.

Ganar no se trata solamente de tu triunfo, sino de reconocer a todas las personas que ayudaron a llevarte hasta ahí.

En la película, las chicas son seres humanos y no solamente unas súper estrellas; su padre quería que no solamente fueran unas triunfadoras, sino seres humanos completos y logrados. El esfuerzo y el deporte eran importantes, pero también la diversión y el obtener buenas calificaciones en la escuela.

La película ofrece muchas lecciones, pero no es un cuento de hadas. Richard no es, por mucho, el padre perfecto, pero paradójicamente, esto la hace aún más inspiradora, porque es una historia real y realista.