En las últimas horas el querido personaje de Disney, Winnie the Pooh se convirtió en tendencia luego de que compartieran las primeras imágenes de la nueva versión del tierno oso, ahora como un sanguinario asesino.

"Winnie the Pooh: Blood and Honey" es el titulo que llevara esta nueva película, que hasta el momento no tiene fecha de estreno.

Recordemos que el personaje de Winnie Pooh fue creado por AA Milne y está a punto de resucitar como el protagonista de un filme slasher, escrito y dirigido por Rhys Frake-Waterfield. Además, será protagonizado por Amber Doig-Thorne y Craig David Dowsett (en el papel de Winnie).

¿CUÁNDO SE ESTRENA WINNIE THE POOH: BLOOD AND HONEY?

El filme sangriento "Winnie the Pooh: Blood and Honey" aún no tiene una fecha de lanzamiento oficial, aunque con el primer vistazo a la producción se espera que se estrene durante este 2022.

Cabe señalar que esta película no tiene ningún tipo de vínculo con Walt Disney Company, ya que Winnie the Pooh de AA Milne pasó al dominio público en enero de 2022 y esto permitió a creativos ambiciosos, cineastas y otros usar el personaje en su trabajo sin tener que lidiar con los derechos de autor.

Así que, al parecer, la nueva cinta de terror mostrará un baño de sangre, completamente alejado a lo que conocemos del personaje hasta ahora. A juzgar por las fotos del primer vistazo, es probable que también aparezca el personaje de Piglet, pero como un ser retorcido que sin duda causará pesadillas.

Según el portal LADbible, Winnie the Pooh: Blood and Honey probablemente marcará una desviación considerable de los personajes retratados en la serie de libros infantiles. Aparentemente la trama girará en torno a un grupo de mujeres jóvenes que se embarcan en una escapada de fin de semana. antes de verse obligados a enfrentarse a sus miedos más oscuros.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE "WINNIE THE POOH"?

El escritor, poeta y dramaturgo británico Alan A. Milne regaló en su primer cumpleaños un oso de peluche a su hijo, Christopher Robin, que le inspiraría más tarde para crear al entrañable personaje.

Por lo cual, el recordado "Winnie the Pooh" apareció por primera vez en 1924, en el poema 'Teddy Bear' de Milne que posteriormente fue recogido en la colección de libros sobre el personaje y el resto de habitantes del Bosque de los Cien Acres, ilustrados por E.H. Shepard.

(Azucena Uribe)