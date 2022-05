Según la leyenda popular el viernes 13 es un día de mala suerte, sin embargo, para algunas culturas es considerado como un día de luto, ya que es el día en que Jesucristo murió crucificado. Esto sumado a que el 13 es el número de la mala suerte, por muchos motivos.

Recordemos que "Viernes 13" es una de las sagas de películas más reconocidas dentro del género de terror. Su éxito la llevó a tener 9 secuelas, un enfrentamiento de Jason vs Freddy Krueger y un reboot en 2009.

Luego de ésta última no hemos tenido a su asesino con máscara de hockey en las pantallas. ¿Por qué no hay más películas de esta franquicia? A continuación, te lo decimos.

Resulta que Jason está en el limbo debido a un pleito legal entre el guionista y el productor de la cinta original de "Viernes 13".

La disputa surgió de una cuestión sobre quién era el propietario de la historia. Victor Miller, el guionista, es actualmente el dueño, pero ese estado ya fue apelado.

De acuerdo con el productor, Sean S. Cunningham, Miller escribió el guion como un trabajo a sueldo para él y su compañía, por lo que argumento que, por esta razón, los derechos de "Viernes 13" le deberían pertenecer. El problema parece muy complicado y mientras no se decida quién es el dueño legal de Jason y sus matanzas, el gigante estará lejos de las pantallas por tiempo indefinido.

Además, la cuestión de los derechos adquiere nuevos matices cuando se habla en términos internacionales. Aunque en Estados Unidos el guionista, por ahora, es el dueño de "Viernes 13", no es así en otros territorios. Esto es por diversos factores, como las leyes locales y la manera en que se distribuyó la cinta.

EL PLEITO LEGAL NOS QUITÓ UNA PELÍCULA DE VIERNES 13 CON LEBRON JAMES

Uno de los grandes fanáticos de "Viernes 13" en el mundo de la farándula es el basquetbolista, LeBron James. Incluso lo vimos disfrazarse como Jason en uno de sus juegos. Este mismo amor lo llevó a intentar producir una nueva cinta del asesino en 2018. El protagonista de Space Jam: Un Nueva Era buscó que su casa productora se hiciera cargo de la siguiente película en la franquicia.

Este intento de LeBron llegó algo lejos, ya que hasta se comenzó un guión. Esta nueva historia sería una suerte de origen para Jason y cómo consiguió su icónica máscara. El título tentativo era Viernes 13: El inicio. Sin embargo esta no sucedió ya que se comenzó a planear justo cuando comenzaba la disputa por los derechos, allá por 2018.

Orden cronológico de la saga Viernes 13

1.- Friday the 13th (1980)

2.- Friday the 13th Part 2 (1981)

3.- Friday the 13th Part III (1982)

4.- Friday the 13th: The Final Chapter (1984)

5.- Friday the 13th: A New Beginning (1985)

6.- Friday the 13th Part VI: Jason Lives (1986)

7.- Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)

8.- Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

9.- Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993)

10.- Freddy vs. Jason (2003)

11.- Jason X (2002)

12.- Friday the 13th (2009)

(Azucena Uribe)