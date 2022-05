El Universo Cinematográfico de Marvel sigue creciendo y con ella desarrollando múltiples personajes, es por eso que aquí te mostramos el orden cronológico para ver las películas y series para no perderte ningún detalle.

Películas y series

Capitán América: el primer vengador

One Shot: Agente Carter (corto)

Capitana Marvel

Iron Man

El increíble Hulk

Iron Man 2

One Shot: Algo gracioso sucedió en la búsqueda del martillo de Thor (corto)

Thor

One Shot: The Consultant (corto)

The Avengers

One Shot: Item 47 (corto)

Thor: un mundo oscuro

Iron Man 3

One Shot: ¡Viva el rey! (corto)

Capitán América y el soldado de invierno

Guardianes de la galaxia Guardianes de la galaxia

Guardianes de la galaxia Guardianes de la galaxia vol. 2

The Avengers: la era de Ultrón

Ant-Man: El Hombre Hormiga

Capitán América: Civil War

Black Widow

Pantera Negra

Spider-Man: de regreso a casa

Doctor Strange: hechicero supremo

Thor: Ragnarok

Ant-Man & The Wasp

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Loki (serie)

Spiderman: lejos de casa

What If...? (serie animada)

WandaVision (serie)

Falcon y el Soldado del Invierno

Spiderman: Sin camino a casa

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos

Eternals

Hawkeye (serie)

Moon Knight (serie)

Doctor Strange en el multiverso de la locura



Defenders

Defender es una saga que originalmente salió para Netflix pero pronto llegara a Disney Plus. Si bien su conexión aún no es clara pero próximamente se incorporaran tras algunas apariciones de personajes de la producción de Marvel Studios.

Daredevil T1

Jessica Jones T

Daredevil T2

Luke Cage T1

Iron Fist T1

The Defenders T1

Jessica Jones T2

Luke Cage T2

The Punisher T1

Iron Fist T2

Daredevil T3

The Punisher T2

Jessica Jones T3



¿En dónde quedan Venom y Morbius?

Existen algunas películas de Sony Pictures que aún no encuentran sus conexiones, pero podemos deducir por las escenas post créditos que Morbius se conecta después de los acontecimientos de Spiderman: No Way Homen.

Venom

Venom: Carnage liberado

Morbius

Se sigue en la espera que estás películas pronto tengan una conexión ya que pertenecen al universo de Spiderman pero de manera ambigua ya que no se sabe si se desarrollaran en el mismo contexto en el que actualmente se tiene.

Películas sin universo confirmado

Aunque no tienen universo oficial, éstas son algunas de las películas que Marvel las reconoce como suyas, sin embargo; no forman parte de su línea de tiempo principal.

X-Men: Days of Futuro

Past Deadpool

X-Men: Apocalypse

Logan

Deadpool 2

X-Men: Dark Phoenix

(Abril Manjarrez)