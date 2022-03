"The Batman" cancela estreno en Rusia ante conflicto con Ucrania

Warner Bros informó que tomó la decisión de cancelar el estreno de "The Batman" en Rusia ante el conflicto con Ucrania.

Se tenía previsto que "The Batman" llegara a las salas de cine de Rusia este jueves 3 de marzo.

A la luz de la crisis humanitaria en Ucrania, Warner Media está pausando el lanzamiento de su largometraje ´The Batman´ en Rusia, dijo un portavoz del estudio en un comunicado.

Se desconoce hasta cuándo se extenderá la cancelación del estreno de la película "The Batman" en Rusia, Warner Bros continuarán monitoreando la invasión rusa en territorio ucraniano, y según como evolucione, podrían darle luz verde a la película protagonizada por Robert Pattinson y Zoë Kravitz.

Warner Bros también tenía previsto estrenar el 14 de abril en Rusia, "Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore".

DISNEY, SONY PICTURES Y NETFLIX TAMBIÉN CANCELAN ESTRENOS EN RUSIA

Disney fue el primer estudio en anunciar que cancelaria todos sus estrenos en los cines de Rusia ante el conflicto contra Ucrania.

Disney, tenía programado estrenar la secuela "Doctor Strange: in the Multiverse of Madness", el 5 de mayo y "Turning Red", el 10 de marzo en Rusia.

De acuerdo con la agencia EFE, Disney no aclaró cuánto durará la medida y si seguirá vigente hasta que llegue la fecha de lanzamiento de "Doctor Strange: in the Multiverse of Madness".

Sony Pictures también pausó todos sus estrenos en Rusia, "Morbius" se estrenaría el 24 de marzo.

Netflix explicó que no cumplirá con la nueva ley audiovisual de Rusia, que obligaría a la plataforma a incluir canales públicos para poder operar en el país.

Otra medida es la petición de la Unión Europea, Facebook, Instagram y WhatsApp restringirán el acceso a la cadena RT y a la agencia Sputnik, medios afiliados al gobierno ruso.

(Ann Ventura)