"Stranger Things": las claves para entender la temporada 4

Han pasado casi tres años desde que se estrenó la tercera temporada de “Stranger Things”, pero la espera ha terminado para los fans de la popular serie de Netflix, ya que estamos a tan solo unos días de que se estrene la primera parte de la cuarta temporada.

Dentro unos días sabremos qué ha ocurrido durante todo este tiempo con los habitantes de Hawkins y su misterioso mundo del revés. Es, sin duda, el estreno más destacado del mes.

Dicen los hermanos Duffer, creadores de la serie que la temporada 4 de “Stranger Things” va a ser la mejor de la serie porque han tenido más tiempo para prepararla.

La cuarta temporada de “Stranger Things” se estrenará en dos partes: una primera, el Vol.1, el próximo 27 de mayo, y la segunda, el Vol.2, el 1 de julio, así lo dieron a conocer en un comunicado del pasado 17 de febrero, cuando los creadores de la serie, a través de una carta, confirmaron que la cuarta temporada ha sido la más difícil de rodar y que la quinta será la última.

Su carta reconoce que la decisión de dividir los episodios en dos tandas viene motivada porque es la más larga y, así, se adelanta el estreno: "Está al caer y es más grande que nunca", escriben, para a continuación añadir que "también es el principio del fin". Explican que se han visto obligados a hacer cinco temporadas para contar todo lo que querían.

¿DE QUÉ TRATA "STRANGER THINGS 4"?

De acuerdo con Netflix, en esta nueva entrega, los protagonistas siguen lidiando con las consecuencias del “upside down” y con la separación del grupo. Mientras tanto, surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento, según detalló la plataforma en la sinopsis oficial.

Como lo revela el tráiler de la serie de Netflix, parece que “Eleven” se ha quedado sin poderes justo en el momento en el que más los necesita, y "Max" será punto clave en esta nueva guerra.

¿QUÉ NUEVOS ACTORES SE UNIRÁN A “STRANGER THINGS 4”?

El elenco de la cuarta temporada está conformado por Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) y Matthew Modine (Dr. Brenner)

Además, se les une Jamie Campbell Bower (Peter Ballard), Joseph Quinn (Eddie Munson), Eduardo Franco (Argyle), Sherman Augustus (Lt. Colonel Sullivan), Mason Dye (Jason Carver), Nikola Djuricko (Yuri), Tom Wlaschiha (Dmitri), Myles Truitt (Patrick), Regina Ting Chen (Ms. Kelly), Grace Van Dien (Chrissy),Logan Riley Bruner (Fred Benson), Logan Allen (Jake), Elodie Grace Orkin (Angela), John Reynolds (Officer Callahan), Rob Morgan (Chief Powell), Amybeth McNulty (Vickie) y Robert Englund (Victor Creel).

CLAVES PARA ENTENDER LA CUARTA TEMPORADA DE STRANGER THINGS

“Stranger Things 4”: No solo Hawkins

El final de “Stranger Things 3” supuso muchos cambios en las vidas de los protagonistas, especialmente en la de Eleven, que acaba yéndose a vivir fuera de Hawkins con los Byers.

¿Significará esto que Hawkins dejará de ser el punto central donde ocurra todo en una cuarta entrega? ¿Dónde se han ido a vivir? Parece que el universo de “Stranger Things” va a extenderse fuera de los márgenes de Hawkins.

De hecho, parajes rusos tendremos en algún momento. Porque no sabemos exactamente de dónde ha salido ese Demogorgon que vimos en la secuencia final, pero puede tratarse de un experimento bastante chungo por parte de los rusos, quienes tienen a Jim Hopper (David Harbour) en una especie de gulag. Porque está vivo, claro. Y esperamos que regrese pronto.

Además, el actor Brett Gelman (Murray Bauman, el periodista fanático de las teorías conspiratorias) será actor regular en esta nueva entrega según Deadline. Esperamos también volver a ver a Cary Elwes en el papel de alcalde corrupto de Hawkins o a Paul Reiser como ex director del laboratorio de Hawkins, Sam Owens. Pero a quien damos por definitivamente muerto es a Billy (Dacre Montgomery).

TAMPOCO FALTARÁN CAMEOS.

Los hermanos Duffer no han dudado en brindarnos algún que otro detalle sobre esta esperada temporada, habiendo revelado a Deadline que esta temporada contará con una estrella invitada muy especial.

"Tenemos un par de cameos especiales este año. Es una forma realmente divertida de conocer a uno de tus ídolos. Sabes, escribes un papel para ellos y les preguntas si quieren hacerlo".

Uno de los primeros fichajes confirmados es el de Joel Stoffer (‘Agentes de S.H.I.E.L.D.’) con un personaje todavía por confirmar. Además habrá otros cuatro nuevos nombres llamados para esta nueva entrega de capítulos. Amybeth McNulty ('Anne with an E') interpretará a Vickie, una friki de la banda que habla muy rápido y que llama la atención de uno de nuestros queridos héroes.

TEORÍAS DE LA CUARTA TEMPORADA DE STRANGER THINGS

Once es la villana de la serie

El usuario de Reddit weedmoney666 abrió ya hace meses el melón de una de las teorías más populares y más polémicas: el Azotamentes “infecta” al personaje de Millie Bobby Brown. La teoría se apoya en la sombra que aparece en la escena final de la temporada 4, en el minuto 2:42:

ONCE ES UN CLON

El único responsable de esta teoría es David Harbour, acostumbrado a azotar las mentes de los fans desde su cuenta de Instagram. Tras meter en su foto de perfil imágenes de gemelas y tortugas bicéfalas, los fans empezaron a preguntarse: ¿Podría Once, en realidad, ser un clon de otra persona? La teoría comenzó de forma más sencilla y se fue complicando poco a poco. Porque empezó de esta otra forma: ¿Y si Once, atención, 11, en realidad, es 1 y 1? ¿Y si tuviera una hermana gemela o un gemelo (Azotamentes)? Y así la teoría mutó hacia la idea del clon.

EL AZOTAMENTES ES UNO

Otra popular teoría defiende que el Azotamentes es Uno. "[...] creo que el Azotamentes es 001. Cuando Ce y Kali [Ocho] usan sus poderes, utilizan una gran cantidad de energía. Pues bien, creo que el Azotamentes, sea 001 o cualquier otro número, funciona igual. ¿Pero de dónde obtiene este poder? En teoría, extrae energía de los secuaces de los que se alimenta. Y ahora viene la parte interesante: ¿qué pasa si quien está detrás del azotamentes es 001, si el azotamentes que conocemos es solo una proyección que utiliza para ocultarse? Con esto en mente, creo que la historia que cuenta la temporada 4 podría ser esta: Will y Ce no pueden sentir al azotamentes cuando están fuera de Hawkins, pero el resto del grupo sí nota una actividad extraña e investiga.

Los miembros del grupo se separan, y el Azotamentes consigue secuestrar a algunos de ellos. El resto descubre que el portal en el laboratorio de Hawkins está abierto nuevamente y se pone en contacto con Once y Will para regresar al pueblo. Una vez que Will llega a Hawkins, comienza a sentir al Azotamentes nuevamente y Ce trata de lidiar con la pérdida de sus poderes ante una nueva amenaza. El grupo que había sido secuestrado consigue escapar [...] y descubre que los comunistas están allí trabajando junto con el azotamentes. [...] descubren también que Hopper sigue vivo y que los rusos lo mantienen como rehén, mientras que el Gobierno estadounidense mantiene como rehén a un comandante ruso", resume una teoría.

HAY UN ESPÍA RUSO INFILTRADO

¿Y si en la temporada 4 descubrimos que un espía ruso está infiltrado en el particular grupo de amigos desde hace tiempo? Los fans especulan con que Suzie (Gabriella Pizzolo) es una espía rusa.

En dicha teoría señalan que los rusos sabían que la pandilla de Hawkins tenía que ver con el Mundo al Revés, así que por qué no espiarles para ver qué eran capaces de hacer. Suzie no es un personaje especialmente popular. Acuérdate del hastag #SuzieKilledHopper: si ella no hubiera obligado a Dustin a cantar, no habría perdido el tiempo y Hopper no habría muerto.

HOPPER ES EL VILLANO DE LA SERIE

El usuario de Reddit Conor_mc7, padre de la teoría, la defiende así: "Dado que nunca vimos la muerte de Hopper en pantalla, la historia es saber por qué sigue vivo en la cuarta temporada. Si simplemente sobrevivió, eso arruinaría su momento de sacrificio, pero abre puertas interesantes para la cuarta temporada.

¿Y si Hopper está en realidad en la base rusa en Estados Unidos? Podría haber sido torturado o le podrían haber lavado el cerebro hasta el punto de que no recuerde nada, de manera que podría regresar a Hawkins sin recordar a Once. Sería una trama descorazonadora: si le han lavado el cerebro para convertirlo en un espía ruso, el mayor aliado de los niños se convertiría en su mayor enemigo, y para todos sería durísimo luchar contra Hopper por la conexión emocional que tienen con él".

QUIÉN MUERE EN LA TEMPORADA

Los hermanos Duffer nunca han ocultado que en el prólogo de la Guía Oficial de “Stranger Things” quedaba claro que tanto Once como Steve Harrington (Joe Keery) morían al final de la temporada 1. "En cuanto nos dimos cuenta de que la serie podría durar más de una temporada, supimos que la historia no funcionaría sin Once", escriben. A Keery, cuentan los hermanos Duffer, le salvó la popularidad de su personaje a medida que evolucionaba la serie más que por su importancia dentro de la trama.

¿Sabes qué personaje es el que más 'votos' tiene para 'abandonar la casa'? Jonathan. "Sería la muerte dramática definitiva. Su papel de "hermano mayor" le convierte en el candidato perfecto para morir salvando, precisamente, a Will. Tiene un gran sentido de la responsabilidad", apunta un debate en Reddit.

CÓMO SE CONECTA WILL CON EL MUNDO DEL REVÉS

Esta puede ser la teoría que más te gusta, tenga o no tenga fundamento: ¿Y si resulta que es el subconsciente de Will el que crea, como una partida de Dragones & Mazmorras el Mundo del Revés? Es idea también de un fan en el foro más activo de la serie en Reddit. En la temporada 1, Will está en el Mundo del Revés casi todo el tiempo. ¿Por qué no fue asesinado de inmediato como cualquier otra persona que se haya encontrado con el demogorgon?.

(Azucena Uribe)