Los creadores de Stranger Things tienen nuevos planes en camino, en su alianza con Netflix, anunciaron que están trabajando con la plataforma para varios proyectos.

De acuerdo con la plataforma de streaming, los hermanos Duffer anunciaron la creación de Upside Down Pictures, un estudio en colaboración con Netflix está desarrollando nuevos proyectos.

"Stranger Things es solo el principio, los Duffer están creando todo un universo de historias" , comunicó Netflix a a través de sus redes sociales.

Lo nuevo

Abrochen sus cinturones y preparen unas palomitas, porque en un futuro tendremos una historia nueva basada en el universo de Stranger Things, The Talisman, adaptación de la novela de Stephen King y Peter Traub; Death Note, una nueva adaptación live-action del famoso manga y una nueva serie de los creadores de Dark Crystal: Age of Resistance, Jeffrey Addiss y Will Matthews", resume el anuncio.

"Tenemos una idea para un spin-off que nos entusiasma mucho... Pero aún no le hemos dicho a nadie la idea, y mucho menos la hemos escrito", revelaron los hermanos.

Pese a las noticias, aún no contamos con fecha de estreno, por lo que nos toca esperar el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things que promete ser más épica que su reciente edición.

aemz