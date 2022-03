Serie del presidente de Ucrania gana gran popularidad en el mundo

Diversos países están comprando los derechos de la serie "Servant of the People", del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

Curiosamente Volodymyr Zelenskyy interpretó a un presidente en la serie "Servant of the People", antes de gobernar Ucrania. El ex comediante y actor interpretó a "Vasiliy Petrovich Goloborodko", un profesor de secundaria catapultado a la presidencia después de que un video filmado por un estudiante en el que aparece denunciando la corrupción en Ucrania se vuelve viral.

GUILLERMO DEL TORO SE LANZA CONTRA LOS OSCAR, ESTA ES LA RAZÓN

"Servant of the People" fue un rotundo éxito en Ucrania, la serie duró tres temporadas y posteriormente, se grabó una película.

Tras el conflicto de Rusia con Ucrania la serie "Servant of the People" comenzó a ganar gran popularidad en el mundo.

"Servant of the People" fue distribuida por Studio Kvartel 95, propiedad de Volodymyr Zelenski. El socio de la empresa, Nicola Söderlund, dijo que las ventas han aumentado drásticamente en los últimos días, calificando el interés de la serie como "extraordinario".

Channel 4 anunció que tiene los derechos de "Servant of the People" en Gran Bretaña y planea transmitir un episodio el domingo, junto con un programa de actualidad sobre Volodymyr Zelenski.

También se dieron a conocer acuerdos con MBC en Oriente Medio, ANT 1 de Grecia y PRO TV en Rumania, así como televisoras en Bulgaria, Moldavia, Estonia, Francia, Finlandia y Georgia.

INÉS GÓMEZ MONT ES SEÑALADA DE PRACTICAR LA SANTERÍA

Nicola Söderlund comentó que al público le sorprende que un comediante se haya convertido en político.

"Servant of the People" ganó el premio a Mejor Serie en los Teletriumph en Ucrania y también el Premio Gold Remi a comedia en televisión en el WorldFest 2016 en Houston, Texas.

(Ann Ventura)