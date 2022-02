Revelan nuevos pósters de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder"

"El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" (The Lord of the Rings: The Rings of Power) es una de las series más esperadas de Amazon Prime Video para este 2022.

La historia de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" estará ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media: la forja de los anillos, el ascenso del Señor Oscuro Sauron, la épica historia de Númenor y la Última Alianza de Elfos y Hombres.

La serie ha causado gran expectación entre los fans de la saga de J.R.R. Tolkien porque se revelaron 23 pósters de los personajes de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder".

Lo que más llamó la atención es que en los pósters no se ve el rostro de los personajes, pues solo se aprecia la ropa, las manos y armas, sin embargo, los fans ya se han dado a la tarea de adivinar quiénes aparecen en las imágenes.

Hasta el momento se sabe que el elenco de la primera temporada de "El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder" está compuesto por: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman y Sara Zwangobani.

"El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" se estrenará hasta el 2 de septiembre a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

(Ann Ventura)