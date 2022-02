Películas nominadas al BAFTA 2022 que puedes ver en Netflix

La temporada de premios en la industria cinematográfica está cerca y comienza con la revelación de las películas nominadas a los BAFTA 2022, la antesala británica a los premios Oscar, aquí te contamos cuáles son las películas que se perfilan por un galardón que puedes ver en la plataforma plataformas de streaming como Netflix y HBO Max.

La ficción "Dune" del canadiense Dennis Villeneuve arrasó con 11 nominaciones, incluida "Mejor Película". El film es protagonizado por Timothée Chalamet, Oscar Isaac Hernández, Rebecca Ferguson y Zendaya puede ser visto en HBO Max.

La película "Don't look up", protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep, es otra de las candidatas y está disponible en Netflix desde el pasado 5 de diciembre.

Dichos filmes también compiten contra la cinta que próximamente se estrenarán en cines "Belfast", de Kenneth Branagh, y "Licorice Pizza", protagonizada por la integrante del trío HAIM, Alana Haim.

En la categoría a Mejor Película Británica compiten: "After Love", "Ali & Ava", "Belfast", "Boiling Point", "Cyrano", "Everybody´s Talking About Jamie", "House Of Gucci" dirigidas a las salas de cine; "Last Night In Soho", "No Time To Die" y Passing, esta última perneteneciente al catálogo de Netflix.

Mientras que a "Mejor Película Extranjera" están nominadas "Drive My Car" que se estrenarán en cines, "The Hand Of God" y "Madres Paralelas" de Pablo Almodovar, que pueden ser vistas en Netflix; "Petite Maman" y "The Worst Person In The World".

En tanto, en la categoría a "Mejor Película Animada" de los BAFTA están Encanto y Bruno de Disney, que se pueden ver en la plataforma streaming de la compañía; la cinta documental de dinamarca Flee, y The Mitchells vs The Machines (La Familia Mitchell vs las Máquinas) de Netflix.

¿CUÁNDO SON LOS PREMIOS BAFTA 2022?

La ceremonia se llevará a cabo el 13 de marzo, días antes del Oscar (que sucederá el 27), y con eso se convierte en uno más de los eventos que predicen quién podría llevarse los más altos honores en la entrega de Premios de la Academia.

(Aline Núñez)