Multiverso en "Las Pistas de Blue", preparan película con sus tres presentadores

Regresa un clásico de la televisión infantil al estilo "Spider-Man: No Way Home", Paramount Plus prepara una película de "Las Pistas de Blue" con todo y multiverso; Steve, Joe y Josh, las tres generaciones de presentadores de la caricatura volverán a ayudar a la perrita Blue en una aventura para la pantalla grande.

La película se llamará "La Aventura de la Gran Ciudad de Blue" (Blue´s Big City Adventure) y contará con el talento de Steve Burns, quien presentó "Las pistas de Blue" de 1996 a 2002; Donovan Patton quien quedó al frente del programa hasta su cancelación en 2006. En 2019 el show regresó a la pantalla chica bajo la conducción de Josh de la Cruz.

Los tres grandes amigos de Blue la acompañarán en una aventura de la que muy poco se ha revelado, lo que sí es un hecho es que la plataforma de streaming tiene planeado estrenar la nueva película de "Las Pistas de Blue" a finales de 2022.

Toda la información fue compartida por Paramount Plus en la presentación del Día del Inversionista de ViacomCBS. El estudio también confirmó que ya está en desarrollo "Sonic 3", una serie spin-off sobre Knuckles (personaje de Sonic), una segunda temporada de Halo y la nueva película de "Las Tortugas Ninja", dirigida por Seth Rogen.

(Aline Núñez)