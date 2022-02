Para muchos actores ha sido un verdadero reto desprenderse de los personajes que han interpretado en alguna película o serie, la carga emocional y mental fue tan grande que terminaron con secuelas y terribles traumas.

El séptimo arte puede ser un mundo lleno fantasía, glamour, premios, fans, dinero, pero detrás del éxito y el reconocimiento se esconden aterradoras historias sobre la vida de los actores.

Escalofriantes, crudas, realistas así fueron algunas de las escenas que marcaron de por vida a Shelley Duvall, Adrien Brody, Lady Gaga, Heath Ledger, Janet Leigh, Anne Hathaway, entre otros.

MÁS ALLÁ DEL PERSONAJE, INTERPRETACIONES QUE DEJARON SECUELAS EN LOS ACTORES

BILL SKARSGÅRD

"Pennywise" le dejó un gran trauma a Bill Skarsgård, la historia de Stephen King no solo despertó el terror del publicó también en el actor.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Bill Skarsgård relató que tras terminar de grabar la película comenzó a tener pesadillas con el personaje de "Pennywise".

Dios mío, estoy aliviado de no tener que lidiar con la oscuridad del personaje. Lo comparé con un exorcismo: él salió de mi cuerpo y me deshice de las toxinas de Pennywise. Estaba en casa, terminé con la película y comencé a tener sueños muy extraños y vívidos de Pennywise. Todas las noches, él venía y me visitaba.

ANNE HATHAWAY

Anne Hathaway interpretó a "Fantine" en la película "Los Miserables", logró ganar un Premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en 2013.

Tras su brillante actuación Anne Hathaway tuvo que lidiar con las secuelas que "Fantine" le dejó, la actriz sufrió una gran pérdida de peso, se obsesionó con la idea de que su personaje luciera al borde de la muerte. Su dieta estaba basada únicamente en lechuga y pasta de avena.

Perdí una cantidad de peso poco saludable en dos semanas. Yo no sabía nada de nutrición. Puse a prueba mi cuerpo, y mi cerebro soportó la peor parte por un tiempo. Me sentí muy ansiosa y muy perdida en ese momento.

MICHAEL B. JORDAN

El Universo Cinematográfico de Marvel ha dado grandes satisfacciones a los actores que han interpretado a algún superhéroe o villano. Michael B. Jordan interpretó al personaje de "Killmonger" en la película "Pantera Negra". El actor ha contado que darle vida a este temible villano fue todo un reto en su carrera profesional.

Michael B. Jordan tuvo que aislarse de su familia y amigos, pues "Killmonger" se caracterizó por ser un personaje muy solitario.

Estaba solo, aislándome. Pasé mucho tiempo en soledad. Pensé en Erik Killmonger, en su infancia y toda esa personalidad que era bastante solitaria. No tenía mucha gente con la que pudiera hablar sobre un lugar llamado Wakanda, que en realidad no existía para nadie.

La actuación de Michael B. Jordan ha sido de las más aclamadas, pero el actor buscó ayuda profesional para superar y comprender las emociones que sentía.

No tuve un ´proceso´ para convertirme en Killmonger. Simplemente, hice lo que sentía que tenía que hacer o lo que sentía que estaba bien en el momento en el que me estaba transformando. Sin embargo, no tenía un plan de escape. Cuando todo se acabó, creo que estar en ese estado mental... Me dejó tocado.

LADY GAGA

El escándalo que vivió una de las familias más importantes en la industria de la moda fue recreado por "House of Gucci" del directo Ridley Scott. Lady Gaga fue la encargada de darle vida a "Patrizia Reggiani", quien fue acusada de asesinar Maurizio Gucci.

La actuación de Lady Gaga ha sido aclamada por la industria cinematográfica, pero la cantante además de saborear las mieles del éxito también vivió una pesadilla al interpretar a "Patrizia Reggiani".

En entrevista con Vogue, Lady Gaga contó que en la recta final de las grabaciones de "House of Gucci", sintió que tenía la misma personalidad de "Patrizia Reggiani".

Lady Gaga también sufrió de vómitos durante el rodaje de "House of Gucci", además, de ansiedad y agotamiento.

Tuve algunas dificultades psicológicas en un momento hacia el final de la filmación. O estaba en mi habitación de hotel, viviendo y hablando como Reggiani, o estaba en el set, viviendo y hablando como ella. Recuerdo que un día salí a Italia con un sombrero puesto para dar un paseo. No había dado un paseo en unos dos meses y entré en pánico. Pensé que estaba en un set de cine.

SHELLEY DUVALL

Shelley Duvall quedó con grandes secuelas después del rodaje de la película "El resplandor".

El director Stanley Kubrick obligó a Shelley Duvall a aislarse y repetir tomas en cantidades exageradas, la legendaria actriz tuvo que gritar y llorar a lo largo de más de 12 horas diarias.

En el libro "The Complete Kubrick" de David Hughes, Shelley Duvall contó que sufrió de estrés y llegó a sentirse miserable.

Desde mayo hasta octubre estuve delicada de salud porque el estrés del rol era muy grande. Stanley me empujó e impulsó más que ningún otro antes. Es el rol más difícil que he tenido que hacer. Estuve así un año y un mes, y había algo a la terapia de gritos primitivos, porque después de que el día terminaba y lloraba mis 12 horas, me iba a casa bastante feliz. Tenía un efecto bastante calmante. Durante el día, me sentía absolutamente miserable.

BOB HOSKINS

"Who Framed Roger Rabbit" revolucionó la industria del cine gracias a la combinación de live action con animación. En su momento, la idea parecía una locura y, de hecho, el actor Bob Hoskins, quien interpreta al detective "Eddie Valiant" aseguró que esta experiencia le causó algunas secuelas mentales.

Bob Hoskins aseguró que perdió un poco la cabeza, el actor presentó algunas alucinaciones con los dibujos animados de "Who Framed Roger Rabbit".

Creo que me volví un poco loco haciendo eso. Perdí la cabeza... El problema fue que aprendí a alucinar. Si lo haces durante ocho meses, es difícil deshacerse de ello. Fui a un acto en el que me puse a hablar con una señora muy pueblerina con un gran sombrero y había una comadreja en su sombrero.

DAISY RIDLEY

Ser la estrella del momento le dejó terribles secuelas a Daisy Ridley, la actriz reveló a The Sun que tras interpretar a "Rey Skywalker" en la saga de "Star Wars" fue acosada por algunos fans.

Mientras se encontraba en Nueva York, un hombre siguió a Daisy Ridley, la actriz se asustó tanto que comenzó a gritar, el miedo se apoderó ella que tuvo que tomar terapia.

El primero fue en Nueva York hace un par de años, cuando un tipo realmente grande me siguió de regreso a mi hotel a altas horas de la noche. No sabía si solo era un fanático obsesivo o alguien con malas intenciones, pero cualquier chica se va a asustar. Empecé a gritar y él se escapó. Pero puedo recordar el miedo absoluto que se apoderó de mí. Tuve que ir a terapia después de eso, realmente me asustó.

ADRIEN BRODY

Adrien Brody se consagró como uno de los actores más importantes de su generación, gracias a su interpretación de "Wladyslaw Szpilman" en la cinta "El pianista".

El desgarrador viaje de supervivencia como un pianista judío en la Segunda Guerra Mundial hizo que Adrien Brody ganara un Oscar en la categoría de Mejor Actor en 2003.

Adrien Brody reveló a IndieWire que sufrió una profunda depresión después de que grabó "El pianista", el actor sentía que la cinta lo volvió más consciente, pero también se sentía perturbado y con un sentimiento de luto, además perdió varios kilos.

Estuve deprimido durante un año después de El pianista. Y no sufro de eso, en general. No era solo una depresión; era un luto. Me perturbó mucho lo que abracé y la conciencia que abrió en mí. Pero cuánto te quitan estas cosas cambia de proyecto a proyecto.

Para lograr una mayor empatía con su personaje Adrien Brody decidió alejarse de todo y se mudó a Europa. Abandonó su departamento, vendió su auto, dejó a su novia y se aventuró a sentirse tan perdido como el pianista polaco.

ALEX WOLFF

"El legado del Diablo" se ha convertido en una de las cintas de terror más aclamadas de los últimos años, y así como a muchos espectadores les causó pesadillas a Alex Wolff también sufrió terribles secuelas.

Es muy difícil porque, como actor, realmente no quieres sonar pretencioso o serio o como si algo fuera demasiado serio", comentó Wolff a Looper en 2021. "Porque tenemos un trabajo cómodo en muchos sentidos, pero este, emocionalmente, fue uno de esos difíciles, fue uno de esos que realmente hizo gimnasia en mi bienestar emocional.

JIM CARREY

Jim Carrey interpretó a Andy Kaufman en "Man on the Moon", el comediante fue uno de los ídolos del actor.

Jim Carrey confesó en el documental de Netflix "Jim & Andy: The Great Beyond", que cuando terminó la película, ya no recordaba quien era, incluso, llegó a estar fuera de su control.

HEATH LEDGER

"El Joker" de la película "The Dark Knight", la brillante interpretación de Heath Ledger dejó huella en la historia del cine y lo hizo merecedor de un Oscar como Mejor Actor de Reparto.

Heath Ledger se encerró en un cuarto de hotel durante un mes completo. En este tiempo, el actor escribió un diario donde plasmó la historia de "El Joker".

El actor experimentó con varias voces y maneras de ser, hasta que logró crear a "El Joker", a pesar de que el cuerpo de Heath Ledger se encontraba exhausto, su mente continuaba trabajando en el icónico personaje.

LINDA BLAIR

"Regan MacNeil" fue la niña que sufrió una posesión demoniaca en "El Exorcista", con tan solo 14 años, Linda Blair encarnó a uno de los personajes más aterradores del cine.

Durante la grabación de "El Exorcista" el único daño que Linda Blair sufrió fue físico. Los movimientos compulsivos de su posesión y del exorcismo le ocasionaron varias lesiones en la columna.

Linda Blair fue atacada por grupos religiosos, así como por personas que realmente creían que estaba poseída, la actriz recibió amenazas de muerte, fue tanto el acoso que tuvo que mudarse.

JANET LEIGH

Janet Leigh le dio vida "Marion Crane" en la aclamada cinta "Psicosis", el personaje de la actriz murió acuchillada en la regadera.

Janet Leigh quedó traumada de por vida después de filmar tan escalofriante escena. Incluso, optó por no tomar ducha en la bañera. Además, siempre mantenía su mirada hacia la puerta del baño, la cual en todo momento debía estar abierta.

(Ann Ventura)