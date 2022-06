¿Ya lo viste? Llegó el trailer de la segunda parte para la temporada 4 de Stranger Things.

Netflix estrena el 1 de julio la parte 2 de la temporada 4 de Stranger Things a partir de las 09.00 horas y las imágenes de los dos últimos episodios ofrecen un panorama que no nos esperábamos.

¿Qué vendrá en la segunda parte?

Viene el nuevo trailer y las preguntas ya no son: ¿Quién salvará a Nancy? ¿Será Steve? ¿Eddie con su guitarra? ¿Será Jonathan? ¿Será realmente Will el Azotamentes? ¿Morirá el personaje de Noah Schnapp? Ahora la única pregunta es: ¿Conseguirá Once parar a Vecna?

Esto muestra el trailer

El primer teaser de la parte 2 de la temporada 4 jugaba al despiste y no revelaba mucho sobre el argumento: Hopper, Joyce (Winona Ryder) y Murray (Brett Gelman) siguen en Rusia, donde Jim ha encontrado una sala con vitrinas que contienen monstruos del Mundo del Revés... alguno de ellos vivos... y poco más. El resto eran los personajes dándose la vuelta dramáticamente para afrontar un nuevo susto o misterio de forma convencional.

Lo único reseñable era que Steve (Joe Keery) parece estaba mejor de sus heridas. Ahora el nuevo tráiler le da la vuelta a todo eso y lo vuelve irrelevante.

El productor y director de la serie, Shawn Levy, ha avanzado que los dos últimos episodios de la temporada 4 sientan las bases de la temporada 5 más que dar una sensación de cierre de la temporada actual.

aemz