Kate del Castillo en la piel de Teresa Mendoza, regresa "La Reina del Sur"

La actriz Kate del Castillo regresa la pantalla chica con la segunda temporada de "La Reina del Sur", la serie que la catapultó a la fama internacional en una de las primeras narcoseries. A 11 años de su estreno, la intérprete de Teresa Mendoza presume que la producción está dejando atrás el contexto del narcotráfico para consolidarse como una serie de acción con una mujer como protagonista.

En esta segunda temporada habrá mucha más acción que en la primera. A mí me encanta hacer escenas de acción y cada capítulo de esta temporada es como una pequeña película, señaló Del Castillo en video conferencia.

En un principio la serie presentó a Teresa Mendoza como la mujer que buscó implacablemente sobrevivir al crimen organizado, pero después de un largo camino de traiciones y dolorosas muertes, su vida logra dar un giro total.

Teresa viene más guerrera, cambió de look durísimo. La historia se volvió en una serie de acción, se alejó del narco, es mucho mejor que la segunda y eso que en la segunda obtuvimos el Emmy, destacó la actriz.

El pasado 18 de enero Telemundo estrenó la secuela de "La Reina del Sur", justo a tiempo para dar oportunidad a que los fans se pusieran al corriente con la historia para la tercera temporada que terminó de filmarse en diciembre del 2021.

¿QUÉ VEREMOS EN "LA REINA DEL SUR 2"?

En esta segunda temporada Teresa Mendoza se esfuerza por rehacer su vida en la Toscana italiana, luego de que se viera obligada a huir de México tras haber hundido políticamente al candidato presidencial Epifanio Vargas. Algunas escenas fueron grabadas en Mérida, Yucatán, lo que trajo de vuelta a Kate del Castillo a su país natal.

Fue padrísimo regresar, solamente estuvimos en Mérida, Yucatán, en los cenotes, como una semana, pero ya era hora de la Reina estuviera en México, expresó la actriz.

La trama de la historia girará en torno al secuestro de Sofía Mendoza, la hija de Teresa, por lo que la apodada "Reina del Sur" se verá obligada a regresar a las viejas prácticas con tal de salvar a su hija: "El pasado siempre regresa cuando menos lo esperas para fregarte".

Kate del Castillo retomó a su personaje casi una década después de su estreno, por lo que la actriz comenta que uno de sus mayores retos profesionales fue desarrollar su lado maternal, ya que ella no tiene hijos en la vida real.

El reto más grande que tuve fue la relación con mi hija de la pantalla, porque yo no tengo hijos. Tuve que trabajar esta parte maternal que sí tengo, como esa vez que salí de mamá en la película ´La Misma Luna´, destacó.

EL ÉXITO DE KATE DEL CASTILLO COMO TERESA MENDOZA

En 2020, "La Reina del Sur" fue reconocida el los Premios Emmy Internacional como Mejor Programa en Idioma Extranjero en Horario Estelar, Kate del Castillo confesó que nunca imaginó que la serie pudiera llegar a ser tan exitosa.

"Es impresionante que la gente la recibiera de esta manera", la hija de Eric del Castillo mencionó que desde que leyó el libro de Arturo Pérez-Reverte quiso interpretar a la famosa "Reina del Sur", señaló que la industria del entretenimiento debería hacer más personajes sobre mujeres fuertes como Teresa Mendoza.

Esta época es para que nos escribieran mejores personajes de acción. Las mujeres quieren ver a una mujer así para reflejarse y porque a los hombres les gusta una chica de acción.

Además, la actriz reveló que se identifica en varios aspectos con su personaje: "Teresa es una borracha que le encanta el tequila como a mí", Kate destacó que a ambas les gustan mucho los hombres, pero les va mal en el amor, también considera que tanto Teresa como ella son muy malhabladas, pero muy entronas.

¿EL FINAL DE "LA REINA DEL SUR" ESTÁ CERCA?

Hasta las mejores historias tienen un final y Kate del Castillo considera que la tercera temporada es el desenlace perfecto para "La Reina del Sur", pues considera que ella ya aprendió todo lo que podía de Teresa Mendoza.

Lo increíble de ser actriz es que puedes interpretar diferentes personajes que no tienen nada que ver contigo, pero ahora yo tengo mucho que ver con Teresa y le he aprendido mucho, y también yo le presto mucho de mi personalidad. Lo que sí, es que lo más seguro es que la tres será la última temporada y me quedo feliz de haberla hecho, la verdad es que me quedo súper satisfecha y hay que saber cuándo retirarse, cuando terminar una serie y un personaje, terminarlo muy bien y hasta arriba.

Si eres fan de las aventuras de Teresa Mendoza, puedes disfrutar de la segunda temporada de "La Reina del Sur" a través de Telemundo de lunes a viernes a las 21:00 horas.

KATE DEL CASTILLO HABLA DE LA POLÉMICA DE SU PADRE Y LAS VACUNAS

La polémica sacude una vez más a los Del Castillo, en esta ocasión fue por los dichos de Don Eric, quien expresó públicamente su rechazo a la vacuna contra la covid-19. Respecto al tema, Kate señaló que es muy temprano para juzgar a las personas que no quieren vacunarse y confesó que ella tampoco quería hacerlo.

Es muy fácil juzgar, yo tengo mi manera de pensar, mis padres también y no se las voy a cambiar, lo he intentado. Ellos no salen de su casa, creen que así están bien. Yo tampoco quería vacunarme y creo que es muy temprano para juzgar. La verdad es que nadie sabe qué está pasando, la ciencia está tratando de entender lo que pasa con este virus. Yo recomiendo que se vacunen, dijo la actriz y dejó en claro que ella tiene las dos dosis de la vacuna.

KATE DEL CASTILLO REGRESA A MÉXICO CON NUEVOS PROYECTOS

La casa productora Cholawood Productions, perteneciente a Kate del Castillo, está preparando un proyecto que fue el que trajo de regreso a la actriz a su país natal.

Vamos a filmar una versión moderna de ´Anna Karenina´, de León Tolstói. Va a ser una cosa totalmente diferente, se llama ´Beautiful Lie´, es la primera serie que vamos a hacer con mi productora para una plataforma y por eso estoy emocionada de regresar a mi país, aseguró.

El regreso de Kate del Castillo a México será únicamente por motivos laborales pues la actriz explicó que su vida ya está hecha en el extranjero, la actriz comentó que tuvo que irse del país para encontrar buenas ofertas laborales, algo que lamenta y al mismo tiempo agradece.

