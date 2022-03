¿Karma? Estafan por miles de dólares a Shimon Hayut, el "Estafador de Tinder"

¿Karma? Shimon Hayut, el "Estafador de Tinder" fue estafado por miles de dólares. Sí, el hombre que se hizo famoso gracias a la serie de Netflix, y que en su momento dijo ser inocente argumentando que todo lo que se decía el documental era falso, pero no ha dado prueba de ello, ahora fue timado por una astuta mujer.

Si recuerdas, varias mujeres aparecen en el documental contando cómo lo conocieron a través de Tinder (una de sus víctimas incluso fue detenida por los crímenes de él), donde primero las trató como si fueran lo más importante en sus vidas, les hizo algunos regalos y, cuando ya tenía su confianza, les pedía dinero, alegando que su vida estaba en peligro y que no podía acceder a su cuenta porque sus enemigos lo estaban persiguiendo. Ese dinero debía ser una especie de préstamo, pero nunca volvió y pronto ellas se dieron cuenta de que estaban ante un estafador.

Shimon Hayut pasó muy poco tiempo en prisión y realmente no tuvo consecuencias, pero la vida le acaba de dar una probada de su propia medicina. De acuerdo con los reportes, el "Estafador de Tinder" acaba de ser estafado en Instagram.

¿QUIÉN ESTAFÓ AL ESTAFADOR DE TINDER?

Según los reportes y medios como Complex y LAD Bible, Shimon Hayut perdió más de 6,000 dólares después de que una mujer lo contactó en Instagram. Ella no se hizo pasar por una heredera millonaria (no, no era Anna Delvey, bueno... no lo sabemos), sino que lo contactó por medio de DMs diciendo que su novio trabajaba en Meta (la compañía detrás de Facebook e Instagram), por lo que podría ayudarlo a él y a su novia a conseguir el estatus de cuentas verificadas en la app.

Después, Shimon aceptó, supuestamente, realizar una llamada de FaceTime con ella y su novio y ahí comenzaron a hablar sobre lo que se necesitaba para que pudiera conseguir el estatus para su cuenta.

El requisito que le pidieron para que él y su novia fueran verificados y se eliminaran las cuentas fraudulentas (Hayut ha aparecido en Instagram diciendo que hay muchas cuentas falsas de personas que pretenden ser él) era que tenía que pagar cierta cantidad de dinero en dólares. Al final, Hayut realizó dos pagos separados a través de PayPal a la pareja, por una cantidad que, según la fuente, supera los 6,664 dólares.

Después de eso, el manager de Hayut comenzó a sospechar que algo estaba raro y acudió directamente a Meta para aclarar las cosas y fue entonces cuando se dieron cuenta de que todo era un engaño. Meta dijo que ellos no realizan cobros a cambio de verificar cuentas y que, cualquier persona que lo haga es probablemente un estafador. Además, una vez que el dinero fue transferido, la pareja desapareció por completo y la cuenta que usaron para contactar a Hayut dejó de funcionar y toda la información en ella fue borrada.

Cualquiera pensaría que un estafador podría detectar una estafa y evitar caer en ella, pero, al parecer, Shimon no sospechó ni por un momento que ese no es el método de Meta para verificar cuentas y que ser contactado vía DMs no es exactamente la mejor señal.

DEMANDA EN PUERTA

Esto sucedió después de que se revelara que la familia Leviev, una prominente familia israelí, anunció que iban a demandar a Hayut por usar su apellido durante sus supuestas estafas. Según la demanda, Hayut hizo "representaciones falsas como hijo de Lev Leviev y (recibió) numerosos beneficios (incluidos los materiales), astutamente y usando palabras falsas", mientras pretendía ser un heredero de diamantes.

Chagit Leviev le dijo a NBC News que: "Shimon Hayut es un estafador que robó la identidad de nuestra familia y ha tratado de explotar nuestro buen nombre para estafar a las víctimas con millones de dólares", dijo. "Estoy aliviada de que su verdadera identidad y acciones hayan sido expuestas a nivel mundial, y espero que esto ponga fin a sus acciones sin escrúpulos".

(Imelda Téllez)