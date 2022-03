Google revela su ranking de las películas más vistas en México ¿Cuál has visto?

De acuerdo con Google, estas son las 10 películas más vistas en México, los datos fueron recopilados a través de Google Play.

Foto: play.google.com

¿QUIÉN ES QUIÉN EN "EL ÚLTIMO REY", LA BIOSERIE DE VICENTE FERNÁNDEZ?

Gracias a las plataformas de streaming durante la pandemia se pudieron disfrutar de muchos contenidos desde series, telenovelas hasta estrenos de películas.

En el ranking de las 10 películas más vistas en México los gustos van desde superhéroes, infantiles hasta cintas eróticas ¿Cuál has visto?

Foto: play.google.com

"Venom: Let There be Carnage", encabeza la lista de las películas más vistas en Google, le sigue "Ghostbusters: Afterlife".

En tercer lugar, "Clifford the Big Red Dog", "Sing 2" y en quito lugar "Paw Patrol: La Película".

LA HISTORIA DETRÁS DE "EL PADRINO", UN PACTO SECRETO CON LA MAFIA ITALOAMERICANA

En la lista también destacaron "No Time to Die", "Spider-Man: Far From Home", "Resident Evil: Welcome to Racoon City", "La Belleza y el enigma" y "Cincuenta sombras más oscuras".

(Ann Ventura)