Filtran nombres de los ganadores de la gran final de "Exatlón México"

Filtran los nombres de los ganadores de la gran final de "Exatlón México", la quinta temporada del reality de TV Azteca llega a su fin para darle paso a "Exatlón All Star", que reunirá a todos los campeones y finalistas de las temporadas pasadas.

Cabe mencionar que a diferencia de la temporada pasada, la final de "Exatlón México" no será en vivo, puesto que en primera instancia el rating no fue el esperado y para poder empezar a tiempo con "Exatlón All Star" prefirieron adelantar grabaciones y darle prioridad a la nueva versión del reality.

¿QUIÉNES SON LOS GANADORES DE "EXATLÓN MÉXICO"?

Recordemos que los finalistas eran: Marysol Cortés y Zudikey Rodríguez en la rama femenil mientras que David Juárez "La Bestia" y Koke Guerrero disputarían la batalla en la rama varonil.

Del lado de las mujeres se reveló que ambas competirán en tres rondas, las cuales serán muy parejas y todo se decidirá en los últimos minutos, pero al final será Marysol Cortés quien gane "Exatlón México" esta quinta temporada. Cabe mencionar que Marysol superó en estos cinco meses de competencia la muerte de su abuela y de Stephanía Gómez, ex competidora del reality quien falleció a causa de covid-19.

Por parte de los hombres, David y Koke protagonizarán una final épica, en donde Koke Guerrero saldrá como uno de los ganadores de "Exatlón México" después de comandar la tabla de posiciones durante gran parte de la competencia. Posiblemente los fans de "La bestia" estén tristes por que el gimnasta yucateco no ganó, pues recordemos que es la tercera temporada en la que participa, sin embargo, aún no se sabe si ingresará a "Exatlón All Star" al ser uno de los finalistas de esta emisión.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA FINAL DE "EXATLÓN MÉXICO" 2022?

La final de "Exatlón México" se llevará a cabo el próximo domingo 30 de enero en punto de las 8:00 pm (hora del centro de México) a través de Azteca UNO.

¿CUÁNDO EMPIEZA "EXATLÓN ALL STAR MÉXICO" 2022?

La nueva versión de "Exatlón" inicia el Lunes 31 de enero a las 7:30 pm (hora del centro de México). Serían 20 los atletas que veríamos en esta emisión y todos son finalistas o campeones de temporadas pasadas.

ATLETAS DE "EXATLÓN ALL STAR" CONFIRMADOS

Aristeo Cázares, Pato Araujo, Heliud Pulido, Ernesto Cázares, Evelyn Guijarro, Javi Márquez, Ana Lago, Mati Álvarez, Aidee Hernández.

Aún faltan por confirmar: Marysol Cortés, Zudikey Rodríguez, Macky González, Heber Gallegos, Koke Guerrero, David Juárez, entre otros que fueron invitados pero aún no se sabe si estarán o no en el reality o si participarán a mitad de temporada como comodines.

(Imelda Téllez)