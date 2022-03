"Euphoria" sigue cosechando éxitos, ahora es la serie más tuiteada de la década

Desde la primera temporada "Euphoria" ha causado sensación entre la audiencia joven, la serie de HBO Max sigue cosechando éxitos.

De acuerdo con los reportes de Twitter, "Euphoria", es la serie más tuiteada de la década en Estados Unidos.

En la segunda temporada de "Euphoria" la serie ha recibido más de 30 millones de tuits, es decir, 51% más menciones en comparación con la primera temporada.

Los episodios 5, 7 y 6 han sido los más tuiteados de "Euphoria". El personaje más tuiteado es "Fezco", le sigue, "Rue Bennett" y "Nate Jacobs".

El #FexiHive, sobre al tórrido romance de "Fezco" y "Lexi" ha generado más de 270 mil tuits convirtiéndola en la pareja favorita de la segunda temporada de "Euphoria".

Mientras que las tendencias en memes fueron el "Nate Jacobs is done", la revelación de "Rue sobre la relación de Nate y Cassie", "Rue huyendo de la policía", la frase "bitch, you better be joking" de Maddie y "Cassie in high school".

(Ann Ventura)