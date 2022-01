"Euphoria": ¿quién es quién y en qué otros proyectos participan?

"Euphoria", te decimos quién es quién en la serie del momento y en qué otros proyectos participan. La obsesión que se ve en redes sociales por el que es considerado como uno de los mejores títulos del streaming en los últimos años, no es de gratis. "Euphoria" es una serie densa y tal vez hasta difícil de ver, pero, vale la pena hacer el esfuerzo, no te arrepentirás.

Todo vale la pena en "Euphoria", desde el soundtrack que es una mezcla de rap clásico y música nueva, hasta la fotografía que te hace sentir como si estuvieras en un viaje psicodélicode o en un sueño con 40 grados de temperatura, aademás por supuesto del increíble estilo de los personajes. Pero definitivamente la clave del éxito de "Euphoria" está en el guion de Sam Levinson y en los actores que eligió para darle vida a sus dañados protagonistas.

Dentro del mundo de "Euphoria" tenemos a Zendaya, quien se convirtió en la más joven ganadora de un Emmy como Mejor Actriz de Drama gracias a su papel como una adolescente adicta a las drogas y a las relaciones codependientes, y a Jacob Elordi, quien saltó a la fama gracias a una película romántica de Netflix, pero ellos dos no son los únicos en el reparto y hay muchos otros jóvenes actores que estamos seguros que vamos a seguir viendo por mucho tiempo, tal es el caso de la actriz Sydney Sweeney.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN "EUPHORIA"?

Zendaya es Rue

La ex niña Disney interpreta a la protagonista de "Euphoria", quien es adicta a las drogas y a los comportamientos autodestructivos. A ella la vimos primero en varias series de Disney, pero después dio un salto y comenzó a tomar proyectos más adultos, con los que se convirtió en una de las grandes promesas del momento.

En la serie, ella tiene una sobredosis que la lleva a rehabilitación, y al volver comienza una relación con Jules, la nueva estudiante de la escuela que, a su vez, tiene una relación sexual con el padre de uno de sus compañeros.

¿Dónde más puedes verla?

Zendaya tiene grandes proyectos como "Malcolm and Marie", las películas de "Spider-Man" e incluso apareció en la segunda temporada de la serie "The OA".

Hunter Schafer es Jules

Schafer es una de las novatas del cast de Euphoria, anteriormente no había aparecido en series o películas, pero logró impresionar a Sam Levinson, quien le dio el papel de Jules, una nueva estudiante trans que sigue cargando con algunos traumas de su infancia y se debe enfrentar a los prejuicios de la sociedad, todo mientras busca una relación estable y ser aceptada.

¿Dónde más puedes verla?

Después de "Euphoria", Schafer prestó su voz para la versión en inglés del anime Belle.

Jacob Elorid es Nate

El actor australiano interpreta al personaje que representa lo peor de la masculinidad tóxica. Antes de ser Nate, Elordi salió a la fama con una comedia romántica de Netflix, donde su personaje era completamente opuesto al que interpreta aquí.

Nate es un atleta de secundaria que debe lidiar con un padre violento y adicto al sexo, que abusa psicológicamente de él y del resto de su familia.

¿Dónde más puedes verlo?

Lo puedes ver en las películas de "The Kissing Booth" y próximamente en la película "Deep Water", también escrita por Sam Levinson.

Maude Apatow es Lexi

Maude es hija del director Jude Apatow y la actriz Leslie Mann, e interpreta a la única persona de la serie que tiene sentido común. Lexi es la hermana mayor de Cassie y se encarga de ser la voz de la conciencia de su familia, y ahora en la segunda temporada tiene más protagonismo y una historia romántica con el personaje de Angus Cloud.

¿Dónde más puedes verla?

Próximamente aparecerá en la serie "Pantheon" con Paul Dano, y ya apareció en "The King of Staten Island", la miniserie Hollywood, "Assassination Nation" y "Girls".

Alexa Demie es Maddy

Demie no es nueva en la industria, pero su carrera apenas comienza. El personaje de Maddy es uno de sus más importantes hasta la fecha y el que la puso en el mapa, ella es una adolescente que usa la sexualidad y su imágen como una forma de recuperar el control en su vida, y tiene una relación tóxica con Nate, que en la primera temporada la llevó a llamar a la policía y acusarlo de haberla atacado.

¿Dónde más puedes verla?

Demie apareció en "Mid90s" de Jonah Hill, además de en capítulos de "Ray Donovan" y "The OA".

Barbie Ferreira es Kat

Ferreira es uno de los personajes más importantes de la serie. Kat es un símbolo de liberación sexual y aceptación, pero muestra también las inseguridades a las que todos nos enfrentamos en un mundo donde los estándares de belleza son muy altos, y se suelen usar para definirnos.

¿Dónde más puedes verla?

Ella apareció en "Unpregnant" y es una de las integrantes de Nope, la nueva película de terror de Jordan Peele.

Sydney Sweeney es Cassie

Cassie es la mejor amiga de Maddy, una adolescente hipersexualizada que ha sido llevada a creer que solo vale cuando tiene una pareja, y que en la segunda temporada comienza a tener problemas de depresión. Ella es interpretada por Sydney Sweeney, la actriz revelación que ya ha conseguido papeles en algunas de las mejores series del momento.

¿Dónde más puedes verla?

La actriz aparece en "The White Lotus", "The Voyeurs" y "Sharp Objects".

Algee Smith es McKay

McKay tal vez no es el personaje más importante de la serie, pero está conectado tanto con Cassie (es su pareja en la primera temporada) y con Nate, y es interpretado por un actor que ya tiene varios proyectos interesantes en puerta.

¿Dónde más puedes verlo?

Puedes verlo en "Mother/Android", "Detroit", "Judas and the Black Messiah" y "The Hate U Give".

Angus Cloud es Fez

La historia de Cloud es muy interesante, se dice que no tenía experiencia como actor y que fue elegido para ser Fez, el dealer de drogas con corazón de oro que no deja de proteger a Rue, cuando lo vieron caminando en la calle. Cloud (que además tiene un estilo perfecto) ha sido comparado con Mac Miller (por su parecido físico) y se ha convertido en uno de los favoritos de la serie.

¿Dónde más puedes verlo?

No tiene nada antes de "Euphoria", pero ya tiene dos proyectos en puerta: "Your Lucky Day" y "The Things The Carried".

Eric Dane es Cal

Dane es uno de los pocos adultos en el cast de "Euphoria", es el padre de Nate, quien es adicto al sexo y tiene una relación con Jules, sin saber que ella es compañera de su hijo. La serie revela que Cal es un padre abusivo que maltrata a sus hijos para intentar "educarlos".

¿Dónde más puedes verlo?

Dane es uno de los veteranos del reparto, ha aparecido en "X-Men", "Grey´s Anatomy", "The Last Ship", "The Fixer" y prepara un nuevo proyecto llamado "Little Dixie".

Javon Walton es Ashtray

El hermano pequeño de Fez (que parece ser un psicópata) fue descubierto en las redes sociales en 2017 por Steve Harvey y apareció en el programa de entrevistas diario sindicado, STEVE. Al igual que con Cloud, Euphoria fue su primer trabajo como actor.

¿Dónde más puedes verlo? P

Podemos verlo también en la serie "Utopía", como la voz de Pugsley en la versión animada de "The Addams Family" y próximamente en la película "Samaritan".

Storm Reid es Gia

Gia es la hermana menor de Rue, a quien le tocó ver a su hermana sufrir una sobredosis y ahora comienza a rebelarse y buscar su propio camino. Como Zendaya, Reid fue actriz desde muy pequeña y realizó varios proyectos antes de llegar a la serie de Sam Levinson.

¿Dónde más puedes verla?

Apareció en "Suicide Squad", "The Invisible Man", "A Wrinkle in Time", "When The See Us" y tiene varios proyectos en desarrollo, incluyendo la adaptación del videojuego "The Last of Us".

Colman Domingo es Ali

Ali es una especie de guía para Rue, quien se encarga de ayudarla cuando tiene recaídas y se asegura de que siga asistiendo a sus reuniones al grupo de apoyo para adictos, y es otro de los actores veteranos que aparecen en la serie.

¿Dónde más puedes verlo?

Domingo apareció en "Lincoln", "Selma", "Fear the Walking Dead", "Candyman", "Blackout y Zola", entre otras series y películas.

Dominc Fike es Elliot

Elliot se sumó al cast de Euphoria en la segunda temporada, y es un personaje que lleva a Rue (sin intención) a seguir usando drogas y a comenzar a engañar a Jules. Su personaje no ha sido explorado completamente todavía, pero está claro que es alguien importante.

¿Dónde más puedes verlo?

Antes de Euphoria, trabajó en el soundtrack de "Magnum P.I", "Petter Rabbit 2", y apareció en el video "Lockdown" de Anderson.Paak.





(Imelda Téllez)